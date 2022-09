¿Cómo y dónde hacer la gran pregunta?, esa es una de las grandes inquietudes entre aquellos enamorados que ya se sienten listos para dar el siguiente paso en su relación.



Una propuesta de matrimonio es un momento muy especial, que está cargado de emotividad y que puede convertirse en un recuerdo para atesorar toda la vida.



Muchos escogen fechas especiales como el día de amor y amistad para pedir matrimonio a su pareja, lo que convierte esta celebración en una buena oportunidad para lanzarse al ruedo.



Lea también: (Bodas: estas son las tendencias que se imponen entre las novias jóvenes)

Para conseguir el tan anhelado 'sí' le damos cinco ideas para pedir matrimonio en el día de amor y amistad.

1. En un concierto

El regreso por lo alto de los conciertos los ha convertido en una de las opciones favoritas de quienes quieren pedir matrimonio y comparten su pasión por la música.



Además de ser un momento de entretenimiento, los artistas o sus canciones tienen un significado especial para la pareja, lo que convierte en un momento aún más especial.



Incluso la propuesta entre una multitud efervescente puede captar la atención de quien está en el escenario, como sucedió recientemente en un concierto de Harry Styles, quien cedió su micrófono a un joven que le hizo la gran pregunta a su novia y recibió el visto bueno del artista británico.

2. Cambiando los roles

Facebook Twitter Linkedin

Doña Margarita le pidió matrimonio a su esposo como un símbolo para renovar sus votos. Foto: Cortesía Paseo Villa del Río

Los clásicos no pasan de moda y reinventarlos con un pequeño giro pueden convertirlos en enormes sorpresas.



Doña Margarita lleva 50 años de casada con Luis Hernando y decidió pedirle de nuevo matrimonio a su esposo con una cena con serenata para renovar sus votos.



Esta historia, que hace parte de la celebración del día del amor y la amistad del centro comercial Paseo Villa del Río de Bogotá, es un ejemplo de que las mujeres se han animado a dar ese paso y ser ellas quienes piden matrimonio.

3. Con una película

Facebook Twitter Linkedin

Hacer un montaje cinematográfico para pedir la mano es una idea novedosa y personalizada. Foto: iStock

Como parte de esta misma campaña del centro comercial capitalino llamada 'Flechados' Mayra Dayana convirtió su historia de amor en una digna de ser proyectada en una sala de cine.



Esta mujer bogotana que lleva 4 años de noviazgo con Marlon se enteró hace poco que él tiene una grave enfermedad, pero ella no quiere renunciar a pasar junto a él el tiempo que les quede.



Por eso, cuando escuchó sobre la campaña del centro comercial Paseo Villa del Río no lo dudó ni un instante y envío su historia.



La propuesta la hará a través de un video que se proyectará al final de una de las funciones de cine.



Esta idea requiere de bastante planeación y de complicidad con la sala de cine, pero es, sin duda, merecedora de todos los premios.

4. Con mascota incluida

Los gatos y perros son parte de los hogares y como tal se han convertido en compañeros y hasta protagonistas de los momentos más importantes en la vida de una persona. La pedida de mano no puede ser la excepción.



En el portal Bodas.net lo destacan como una de las 10 formas originales de pedir matrimonio. En el caso que describen, una perrita era la encargada de interrumpir la cena, que parecía cotidiana, llevando el anillo. Sin embargo, las cosas no salieron de acuerdo al plan y aunque llegó la mascota, no fue el caso de la sortija.



Le puede interesar: (Estas son las peores y mejores razas de perros para compartir la cama)



En Pinterest, una idea popular que involucra a los animales es hacer la pregunta en la placa de un cachorro, lo que en simultáneo representa el inicio de un proyecto de vida conjunto.

5. En la playa

Facebook Twitter Linkedin

En días pasados, Daniela Ospina compartió su pedida de mano con una postal en la que se aprecia el lugar romántico en el que tuvo lugar. Foto: @GabrielCoronel

Mar, arena, atardecer y una cena. No hay forma de hacerlo mal con esta fórmula romántica.



Sin ser la idea más novedosa, pedir matrimonio en la playa puede ser tan particular como se quiera. Prestar atención a cada detalle para que sea lo más personalizado posible puede ser el secreto.



REDACCIÓN MUJERES

Más noticias