Ian Lombardi es un productor de modas nacido en la Sucursal del Cielo que lanzó su marca Ian ian junto con una colección para este año llamada Ninqay, la cual rinde homenaje a Cuenca, ciudad ecuatoriana.

Las prendas se mostraron en una pasarela de cierre en Expocentro Cali 2023, evento en el que Lombardi recibió premio Ermita, a su trayectoria y altruismo.

“Ninqay es una colección inspirada en Cuenca, Ecuador pues algo que siempre me ha caracterizado es que busco destacar lo más bello de aquella cuidad, en este caso su tradición, historia y artesanías elaboradas a mano”, dijo el creativo.



La conexión de Lombardi con Ecuador se debe a que este fue un país en el que se desarrolló su creatividad. "La colección es un homenaje a Ecuador, país que me abrió las puertas y me ha acogido aportándome grandes capacidades profesionales y personales, este es un homenaje a mi Ecuador querido, ¡Ecuador de mi alma!

Es una representación al ser, a la tradición cuencana, a las costumbres, a su vida cotidiana, al saber de cada uno de los hombres y mujeres artesanos que aguardan en su mano el ADN creativo de los ecuatorianos donde por medio de este lanzamiento busco resaltar la diversidad artística, cultural y social para la promoción de Ecuador en Colombia y el mundo”, aseguró Ian Lombardi

Pasarela de la colección Ninqay. Foto: Ian Lombardi

La colección toma tejidos y artesanías del Austro ecuatoriano, con el protagonismo de tonos clásicos y elegantes como el blanco, negro y rojo. Se encuentran prendas versátiles, delicadas y femeninas que van desde sastres para mujer hasta vestidos en lino.



Los tejidos presentes en la colección fueron elaborados por comunidades artesanas de Cuenca, Gualaceo y Azogues, quienes utilizaron técnicas ancestrales.



Ninqay contó con la elaboración Ana Cabrera Accesorios, Toka de la Fundación Carlos Pérez Perasso de Azogues, Adrian Perlaza, Macanas Ñachag de Johana Guillen y Veronica Calle, Juan Guapan.

La colección se caracterizó por el uso de tonos neutros. Foto: Ian Lombardi

Ian Lombardi tiene más de ocho años en el sector moda de Ecuador y Colombia. Ha participado en eventos como Expomoda Colombia, Colombiamoda, México Fashion week, Perú moda, Panamá Fashion Week y Cuenca Fashion Track.E s fundador y director de Ian Models Academia y Agencia de modelos.

