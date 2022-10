Transformar los aromas en arte fue el reto que asumió la pintora, docente y gestora cultural, María José Sánchez.



La artista, que ha representado a Colombia con sus colecciones inspiradas en el tiempo en diferentes circuitos en ciudades como Bogotá, Florida, Vancouver, Nueva York y Tokio, fue elegida por Olfabrand para darle vida al humidificador de cerámica, una pieza emblemática de la marca.



Con trazos y colores inspirados en las colecciones Vegas Night, Gin Tonic y Fragancias del Mundo, Sánchez creó tres piezas de arte para el hogar.



La pieza, Fragancias del Mundo, tiene el sello personal de la artista por su escritura. Foto: Cortesía Olfabrand

"Cada uno de los olores es un universo. Entendí ese olor y lo presenté de tres maneras diferentes porque no estamos tan acostumbrados a usar el olfato. Entender lo que hay detrás de un olor y volverlo palabras para después pintura, fue todo un proceso", explicó la pintora sobre su proceso creativo para intervenir el Humidificador Ceramic Art.



La artista tuvo como referencia las colecciones Vegas Night, Gin Tonic y Fragancias del Mundo de la marca, lo que resultó en tres piezas exclusivas para decorar y llenar los espacios, no solo de olores agradables, sino de arte.



Para Sánchez, este tipo de detalles son los que brindan comodidad y permiten la apropiación de un espacio.



"La vida es una construcción de historias y de momentos, por eso busco conexión. Me gusta que los espacios sean míos, que sean propios.", apunta.

En el caso de Vegas Night, la artista se inspiró en el Yin y el Yang, dando fuerza a través de trazos oscuros y toques suaves, e incluyendo visos de color cobre para representar una pieza elegante, con un aroma que evoque la naturaleza de las fragancias de la colección.



Gin Tonic nace de la idea de mezclar diferentes esencias, unas frescas y otras aromáticas, pero fuertes y robustas, para reflejarlas con tonos claros y tonos más oscuros.



“Esta pieza tiene un solo trazo que comienza de principio a fin, así como el olor que contiene su fragancia”.



La tercera pieza, Fragancias del Mundo, tiene el sello personal de la artista por su escritura.



“Esta pieza simboliza 'Los olores del mundo' por todos los procesos que hay detrás de una fragancia antes de tenerla en casa, y que se ven reflejados en esa letra pequeña que normalmente no vemos”, comentó.



Debido al trabajo y la ocasión especial por la cual se dio esta colaboración -que es el aniversario de Olfabrand- en las tiendas del país y en sus canales virtuales, las unidades son limitadas y solo estarán disponibles hasta finales de octubre.



