Holanda innova en el cuidado del adulto mayor

En diciembre del año pasado Naciones Unidas proclamó 2020 a 2030 como la Década del Envejecimiento Saludable y llamó a los países a implementar “acciones concertadas, catalizadoras y colaborativas para mejorar las vidas de las personas mayores, sus familias y las comunidades en las que viven”.



La razón tiene que ver con la situación de la población adulta mayor y su proyección a futuro. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que para 2050 habrá en el mundo 2.100 millones de personas mayores de 60 años, más del doble de la actual.



Esto en términos prácticos significa, entre otras cosas, un sistema de salud mucho más robusto y sostenible para atender las necesidades de estas personas; sitios adecuados para aquellas de mayor edad que viven solas o no quieren o no pueden convivir con sus familiares y un cambio en el enfoque de la atención, que no solo se centre en el bienestar físico sino también atienda el emocional y mental.



Gobiernos como el del Reino de Países Bajos, donde la población mayor de 65 años es un poco más del 19 por ciento y se estima que la cifra subirá al 26,4 por ciento en los siguientes 30 años, se han estado preparando en esta materia. En Holanda, como se le conoce, el gobierno trazó hace una década una ruta que contempla diversas acciones, las cuales incluyen un cambio en las políticas públicas y un enfoque de atención centrado en el envejecimiento saludable.

En la Villa de Vissenhafen, sus 48 residentes se mueven con libertad, pero con la seguridad y la tranquilidad que les brinda la tecnología. Foto: Archivo particular

De acuerdo con Theo Van Uum, director del programa de Cuidado a largo plazo del Ministerio de Salud, Bienestar y Deporte del Reino de los Países Bajos, estas reformas trajeron un cambio de paradigma. “El nuevo engranaje permitió un cambio sustancial en las organizaciones que trabajan en la prestación de cuidados y para los dependientes de apoyo y sus cuidadores informales”. Eso les contó a través de un video a los presentes en el encuentro organizado por la Embajada de Holanda en Colombia y Compensar para dar a conocer en el país estos nuevos planteamientos de atención a la población mayor.



Con guía y cuidados, pero en libertad

Cor Bruijs, que sobre pasa los 70 años y tiene un diagnóstico de demencia senil, es unas de las personas que se ha beneficiado del nuevo enfoque. Hoy reside en la Villa Vissershaven, ubicada a 4 kilómetros de La Haya, en Holanda, donde puede moverse libremente gracias a la tecnología y a los espacios de la villa que están ajustados a sus necesidades y le permiten sentirse seguro. Por ejemplo, tiene un brazalete que lo lleva a donde quiera.



“Me abre las puertas de los lugares y eso es muy cómodo. Disfruto de conversaciones, salgo y camino al aire libre, disfruto del sol y de la lluvia, algo que no pasaría si no supiera dónde me encuentro. Es muy placentero sentirse de esa manera, especialmente a esta edad. El brazalete me ayuda a volver y siempre hay una enfermera disponible para regresarme a casa si lo necesito”, cuenta.



Antes de llegar a la Villa, Bruijs vivía en un hogar geriátrico y tenía muy poca actividad física. De acuerdo Conny Helder, CEO de Tante Louise, se encontraba física y mentalmente deteriorado, pero el incremento en sus actividades lo llevó a tener una calidad de vida de la que disfruta. No a recuperarse, ya que la demencia es una enfermedad degenerativa.



La Villa Vissershaven fue creada para la población adulta mayor por el centro holandés Tante Louise, una organización dedicada al cuidado de personas de la tercera edad en Países Bajos.

El uso de un dispositivo GPS les permite a los cuidadores ubicar a los habitantes de Villa de Vissershaven. Foto: Particular

El brazalete que describe Bruijs es una de las tecnologías adoptadas ante el llamado del gobierno de buscar soluciones para una mejor atención de la población adulta mayor. “Pensamos en innovar ya que no era viable construir edificios a la misma velocidad que crecía la demanda. Decidimos hacer las cosas de manera diferente y cambiamos la forma en la que solucionamos esas necesidades de atención”, explica Helder.



Tras siete años de trabajo, los resultados muestran que la innovación y la implementación de la tecnología son claves para la mejora de la atención en sus diferentes centros geriátricos. El uso de pañales inteligentes que envían la señal a los dispositivos de los cuidadores, el monitoreo a través de GPS, el seguimiento desde teléfonos inteligentes y tabletas por parte de los cuidadores y el personal de salud, resultan vitales para brindar seguridad y libertad de movimiento a las personas.



Lo anterior se complementa con un programa enfocado en motivar la movilidad de los residentes. “Encontramos la manera de rehabilitar física y emocionalmente a los residentes. Abren sus sentidos y eso da resultados muy positivos que incluso ralentizan la enfermedad a nivel cognitivo y permiten una mayor independencia, disminuyendo en un gran porcentaje la frustración. Los familiares lo reconocen y aseguran que sus parientes han ‘vuelto a ser ellos’, recuperan un poco su personalidad porque, entre otras cosas, es usual que baje la medicación”, asegura Helder.



Algo similar sucede en la Villa de Hof van Nassau en la ciudad de Steenbergen, ubicada a 50 kilómetros de Rotterdam. Allí sus 48 residentes, con capacidad cognitiva disminuida, se mueven con libertad y confianza. Se sienten seguros y disfrutan de actividades como caminar o hacer mercado, gracias al uso de un dispositivo con localización GPS que les permite a sus cuidadores conocer su ubicación. Si estos cruzan hacia algún lugar no seguro para ellos se emite una alarma ante la que responden no solo ellos sino también algunos miembros de la comunidad que han recibido entrenamiento para el trato de los adultos mayores.



El trabajo en equipo con la comunidad también ha sido de gran importancia para el programa. Los dueños de los comercios, por ejemplo, les permiten a los residentes de la villa consumir alimentos y no pagarlos (existe el mecanismo para cancelar esa cuenta desde el programa) y de esta manera dejarlos en libertad de realizar las actividades que les gustan y que forman parte de su rutina.

Colombia con unos primeros pasos

Colombia no es ajena a la tendencia mundial. Si bien aún tiene lo que puede considerarse una población joven, un reciente análisis del Dane asegura que el índice de envejecimiento en el país va en aumento: mientras que la proporción de mayores de 65 años en la actualidad es del 9,1 por ciento del total de la población, para 2050 será de 21 por ciento y al finalizar este siglo de 34,4 por ciento.



““Estamos atrasados en políticas públicas para la tercera edad y por eso es importante empezar a poner el tema sobre la mesa para lograr una ley a futuro, con recursos suficientes para poder atender de manera integral a la población de la tercera edad”, explica Henry Barrero Fletscher, gerente de Planeación de la Unidad de Bienestar y Desarrollo Social de Compensar.



La caja de compensación ha venido trabajando en el envejecimiento saludable con sus afiliados en programas centrados en la atención y el bienestar. “Entendemos la importancia de apuntarle a un modelo sostenible. Estamos investigando e incursionando en el tema habitacional, ya que esta demanda unos recursos importantes y la gran mayoría de nuestros afiliados ganan hasta cuatro salarios mínimos", afirma.



De acuerdo con Martha Lucía Arévalo, Oficial Senior de la Embajada de Países Bajos en Colombia, la colaboración entre Colombia y los Países Bajos en el área de salud se ha intensificado en los últimos cinco años debido a que los sistemas de salud son similares y a que antes de la crisis sanitaria el 50 por ciento de la exportación de servicios de salud para pacientes complejos de Colombia provenía de las partes caribeñas del Reino de Países Bajos. “Existe un especial interés en la prevención y sin duda uno de los puntos más importantes es el tema de envejecimiento saludable”, asegura.



Las soluciones para un envejecimiento saludable en Colombia han venido del sector privado. Uno de los proyectos pioneros fue Vivenza, un conjunto creado pensando en el adulto mayor y que cuenta con sedes en Chía y Anapoima. “El proyecto surgió de la combinación entre ingeniería, arquitectura y psicología. Somos club, casa y hotel. Nuestra infraestructura está pensada en ellos y por eso vamos más allá de una casa adecuada y con facilidades en la atención. Los residentes cuentan con transporte, mensajería, actividades, zona húmeda, senderos ecológicos, gimnasios y centro comercial”, afirma Mariana Domínguez, directora comercial y gestora de Vivenza.



Proyectos similares también se encuentran en varias ciudades del país. Sin embargo, están dirigidos para la población mayor de estratos 4, 5 y 6, lo que deja mucho camino por recorrer.

INÉS ELVIRA OSPINA

*ESPECIAL PARA EL TIEMPO