La diseñadora que rompe con los estereotipos de la moda

Cuando era niña, a María Elena Villamil nunca le gustó jugar con muñecas ni con vestidos, prefería pintar las casas y terrazas que veía por su balcón. Más de 30 años después, su gusto por la arquitectura y también por el arte se palpa en la ropa que produce bajo la marca que lleva su nombre y con la cual hoy es conocida como una de las diseñadoras colombianas más sobresalientes del país.

Casi sin darse cuenta, a María Elena se le abrieron los caminos para crear una marca de ropa sin ni siquiera cumplir los 18 años. Y aunque nació en Medellín, la capital de la moda, fue Cali la ciudad testigo de su crecimiento y consolidación como empresaria y diseñadora. “Nací en Medellín, pero soy caleña de corazón”, subraya cada vez que le preguntan su lugar de nacimiento. Y tiene claro que de la cultura antioqueña le queda “el empuje paisa y la berraquera”, dos virtudes que lleva como bandera a todas partes.



Y es que en plena adolescencia, a los 16 años, María Elena tuvo que mudarse a Cali porque la empresa en la que trabajaba su papá lo trasladó a él y a su familia a esa ciudad, y allí su mamá abrió un taller de confección de ropa y creó una marca.



Ese taller fue la excusa para que María Elena encontrara una salida para canalizar su creatividad y expresara, a través de las telas, su gusto por el arte y por la arquitectura. “A mi mamá le gustaba hacernos la ropa a mi hermana y a mí. Ahí me empecé a interesar por la moda, comencé a diseñar mi propia ropa, y a mis amigas les empezó a gustar cómo me vestía. Me di cuenta que tenía una habilidad con eso”, relata.

A María Elena nunca le gustó jugar con muñecas o vestidos; prefería pintar y otras actividades. Foto: Cortesía María Elena Villamil

Tal fue el éxito entre sus amigas y las personas que veían su ropa que decidió decirles a sus papás que quería sacar su propia línea de ropa, aprovechando el taller de moda que tenía su mamá, y que ya estaba dando frutos. “Mi papá pegó el grito en el cielo, pero yo tenía la fe y la certeza de que lo que yo tenía en mi mente lo iba a vender muy bien. Mi mamá, muy alcahueta, me siguió la corriente y sacamos una colección de unas 15 o 20 piezas”.



Esa colección, la primera de una larga carrera, se vendió como pan caliente. “Me acuerdo mucho que puse todas las prendas en el cuarto de mi casa e invité a mis amigas y compraron todo. Me gané 40.000 pesos, y a partir de ese momento sentí coger el cielo con las manos y dije ‘¡por acá es!’ ”, cuenta María Elena entusiasmada.



Pese a que no había terminado el colegio, María Elena, con la seguridad que la caracteriza, le dijo a sus padres que el siguiente paso era crear su propia marca de ropa e independizarse de la de su mamá. “Primero empezamos a turnarnos los diseños de la ropa en el taller de mi mamá: un mes, ella, y otro, yo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que los míos daban mejor resultado y por eso decidí que lo mejor era tener mi propia marca”.

María Elena vivió hasta los 16 años en Medellín, el resto de sus años los ha pasado en Cali. Foto: Cortesía María Elena Villamil

En ese momento, María Elena ya estaba terminando el colegio, y con 18 años se lanzó al agua con la marca María Elena Villamil, que hoy lleva 25 años en el mercado, con todos los desafíos que eso implica. “Yo siempre he tenido mucha fe y eso fue lo que sentí en el momento, que sería exitosa”.



Eso sí, su gusto por el arte no se quedó atrás. Al mismo tiempo que estaba creando y consolidando su nueva línea entró a estudiar a la Fundación Academia de Dibujo Profesional y, como en todo lo que se propone, su labor académica fue sobresaliente. “Afortunadamente, en el primer semestre me fue muy bien y me becaron toda la carrera. Eso fue un alivio”, recuerda.



La inquietud intelectual que caracteriza a la diseñadora, y que se vio reflejada en sus años de estudio, no se limita a la industria de la moda. María Elena siempre quiere saber más de arte, de arquitectura, de historia y de literatura. “Mi papá, quien murió hace al menos 15 años, fue una persona muy culta. Él era de esos que leía todo el tiempo, de día y de noche. Yo le aprendí eso”, afirma.

Lo que más me impactó de ella es que es una mujer muy auténtica. Es una de las personas más talentosas y sencillas que conozco FACEBOOK

Precisamente, cada una de las cosas que aprende son las que a la diseñadora le gusta plasmar, de alguna manera, en sus prendas. El empresario Miguel Plá, pareja de María Elena, reconoce que el sello más distintivo y llamativo de la diseñadora es la originalidad. “Lo que más me impactó de ella es que es una mujer muy auténtica. Es una de las personas más talentosas y sencillas que conozco”, sostiene.



Es por eso que luego de terminar su carrera y mantener su producción de ropa, los reconocimientos no se hicieron esperar. “No fue fácil, pero poco a poco empezaron a conocer y a valorar mi trabajo”, recuerda. En ese proceso de crecimiento, cuenta Villamil, su primera participación en Colombiamoda, en 1993, fue decisiva. “Tuve mi primer estand en la feria y me acuerdo mucho que Alicia Mejía creyó en la marca. Eso fue muy importante en mi desarrollo”.



Ocho años después, en el 2001, María Elena Villamil fue patrocinada por la firma francesa de champaña Moët & Chandon para clausurar Colombiamoda y, para ella, ese desfile partió en dos la historia de su marca. “Al final de la pasarela, más de 1.000 personas que estaban en ese momento se pararon a aplaudir, y la primera fue Alicia Mejía, quien después de todo me dijo que esto era apenas el comienzo”.



Alicia tuvo razón. Luego del desfile, la marca de María Elena Villamil empezó a sonar en el sector de la moda colombiana y sus ventas empezaron a crecer, lo que coincidió con la apertura de su primera tienda en Bogotá. “Fue todo un éxito y mi nombre ya empezaba a figurar. Fue un momento muy significativo para mi carrera y la marca”, cuenta.



Y este año dará un gran salto, el reconocimiento de la marca no se quedará en el plano nacional, pues María Elena Villamil participará en septiembre próximo en la Semana de la Moda de París, con su colección primavera-verano 2020, en un showroom que atenderá a mercados europeos, asiáticos y de Medio Oriente.

Así lucía una de sus pasarelas en el desfile de lanzamiento del Cali Exposhow, en el 2007, seis años después de su éxito en Colombiamoda. Foto: Archivo EL TIEMPO

La empresaria

Si bien esta diseñadora exhala por cada uno de sus poros un poco de arte, arquitectura, diseño y moda, eso no la aparta de tener una visión muy aterrizada del emprendimiento y del mercado en el que se mueve. Esa es precisamente la percepción que tiene Plá, quien además de ser su pareja, la viene acompañando en varios procesos de consolidación de la marca.



“Es una trabajadora incansable. No tiene ningún problema con estar laborando un sábado o un domingo. Es una enamorada y apasionada de lo que hace, y eso se ve en el manejo que tiene de la empresa”, relata Plá.



Actualmente, la marca de Villamil genera al menos 50 empleos, entre los creativos, las personas que confeccionan las prendas y los administrativos. “Sin todas estas manos bellas, las cosas que yo me imagino no serían posibles. Me siento bendecida con el equipo de trabajo que tengo”, subraya.



La forma en la que lidera y lleva los procesos es también parte de su éxito. Según Plá, tiene un don de liderazgo excepcional. “Trata de una forma increíble a sus trabajadores, con un cariño y cordialidad que los tiene motivados todo el tiempo y eso se ve en los resultados”, agrega su pareja.



El otro ingrediente clave de María Elena como empresaria es el de la meticulosidad. “Soy muy perfeccionista y eso me ha traído grandes logros”, señala. Incluso, recuerda con detalle Plá, logra ver la más mínima imperfección en sus prendas con apenas darle un vistazo. Y aunque reconoce que ese perfeccionismo la ha llevado lejos, también “duele un poco”, por eso está buscando la fórmula para tomar todo con más calma.



María Elena solo se viste de negro o blanco, y admite que es una manifestación de una personalidad que busca siempre el equilibrio. “El blanco me da la calma, la paz y la depuración; el negro, la magia, el misterio y la fuerza. Estos dos colores soy yo”, reflexiona.

La línea MEV, su nueva apuesta

MEV, la nueva marca de la diseñadora, es el reflejo de una de sus cualidades: la sencillez. Como la describen las personas más cercanas, María Elena Villamil, se caracteriza por ser tranquila, conectada emocionalmente con la naturaleza y con quienes la rodean. Justo ese es el centro de inspiración de la línea MEV, con la que lanza una nueva colección el próximo miércoles 24 de julio, a las 7 p. m. en Colombiamoda, en Medellín. Esta pasarela se realizará en alianza con el Banco de Bogotá y EL TIEMPO Casa Editorial.



La colección, llamada SER Resort 2020, está influenciada por el estilo arquitectónico del brutalismo, movimiento que se desarrolló entre 1950 y 1970, después de la Segunda Guerra Mundial; y la tendencia ethos, una filosofía que pone de manifiesto el bienestar físico y mental.



“MEV responde a una necesidad que reconocimos en nuestro mercado: una línea casual, versátil, que haga parte del día a día, que no tenga necesariamente ocasiones de uso muy específicas y que, además, se enfoque en la esencia de las personas”, resalta Villamil.

MARÍA CAMILA GONZÁLEZ OLARTE

​REDACCIÓN VIDA​@CamilaGolarte