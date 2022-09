“Pero ¿con qué plata y con qué tiempo?”. Esta es una frase que se escucha y se dice con frecuencia. Aunque para algunos no es más que una expresión, para otros se convierte en un mantra que repiten a diario. De ahí que Antonina Canal, conferencista y coach holística, decidiera transformarla en un decreto poderoso: ‘Tengo tiempo y dinero para todo’.



Esa frase para atraer la abundancia a la vida se convirtió en el título del libro más reciente publicado por la autora, de la mano de Grijalbo, una editorial de Penguin Random House.



176 páginas $ 47.000

Tengo tiempo y dinero para todo brinda herramientas prácticas y fáciles a cualquiera que desee mejorar su relación con ambos activos para atraer la riqueza en todos los planos, según explica Canal.



“La riqueza no se queda en tener dinero en el banco, en tener una casa o mucho efectivo. Hay muchos tipos de abundancia, como la emocional, la intelectual, la espiritual y la artística. El libro es un recorrido por todos esos tipos para poder identificar y sanar los patrones negativos y limitantes frente al dinero y el tiempo que aprendimos de mamá y papá y de la sociedad”, afirma la emprendedora.



La relación con ambos activos se puede mejorar con trabajo interior y como Canal comenta en su libro, tiene resultados sorprendentes.

¿Cómo tener más tiempo y dinero?

Un ejemplo de los patrones negativos o limitantes que Canal menciona en su libro es la creencia heredada de que “el dinero es sucio” o “solo trae problemas”, lo que se traduce en dificultades para ganarlo y conservarlo. Sucede lo mismo con aquellos que consideran que para ser feliz hay que ser millonario.



“Hay que admirar a las personas que son abundantes, debemos pagar las cosas con gusto y no quejándonos porque es una energía. Si te pagan, agradecerlo porque al dinero hay que volverlo un amigo y un aliado”, puntualiza.



Sobre construir una relación más sana con el tiempo, Canal recomienda tener un horario y una agenda, ser puntual, no hacerlo todo al tiempo y practicar la atención plena a la hora de estar realizando cualquier tarea para ser lo más efectivo posible.



A esto le suma la repetición de decretos como “el tiempo es mi aliado”, “tengo tiempo para trabajar enfocada y también para disfrutar”.

"No podemos seguir con una mente que se queja, que juzga, que se compara porque eso solo trae estancamiento. Cuando cambiamos nuestros pensamientos frente al dinero y al tiempo eso cambia vidas, así me pasó a mí. Compartir esas herramientas me pareció increíble y es una muestra de lo que doy en mis charlas", dice.



'Tengo tiempo y dinero' es un libro en un lenguaje fácil, corto, para que la gente pueda recibirlo y entenderlo muy rápido. La también bailarina lo considera la segunda parte de su libro ‘Sí puedo y es fácil’.



Cada capítulo tiene un consultorio muy interactivo y para Canal su éxito radica en la repetición. "Si tú te paras en las mañanas y te miras al espejo mientras decretas con poder que eres una persona fuerte, que tienes tiempo, que eres abundante y que atraes y conservas el éxito, el universo te va a escuchar", aconseja.



LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN MUJERES

