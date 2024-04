Herencia cultural y lujo artesanal en las pasarelas de Fashion Week México

Continuando con el propósito de llevar la moda mexicana a diferentes lugares del país para darle mayor visibilidad al talento local, Fashion Week México llegó a Los Cabos, en Baja California Sur, para una edición especial en ese destino de playa y lujo que se reconoce a nivel mundial por sus experiencias de bienestar, turismo ecológico, aventura y hoteles exclusivos.

En años anteriores el evento se ha realizado en otras ciudades de México cómo explicó Cory Crespo, presidente de la fashion week: "Nunca habíamos estado en un lugar con la energía que tiene Los Cabos... La moda es turismo, gastronomía y cultura y por eso hemos decidido en estos 18 años visitar el país. Antes el proyecto estaba centralizado en la Ciudad de México y pasaba dos veces al año y hace cinco años tomamos la decisión de hacer una edición por fuera y una en la capital. Fuimos a San Miguel de Allende, Puebla, Mérida, Oaxaca y este año estuvimos aquí super agradecidos y queremos regresar siempre".

Con la vista y el sonido del mar como telón de fondo y una pasarela roja sobre la arena que contrastaba con el azul profundo del Mar de Cortés o golfo de California, la semana de la moda de México, en su versión de otoño-invierno 2024, tuvo como país invitado a Arabia Saudita y contó con la participación de cuatro de los diseñadores más representativos de ese país y referentes del lujo mexicano: Abel López, Kris Goyri, Alfredo Martínez y Sandra Weil. EL TIEMPO habló con ellos sobre el concepto de su marca, influencia cultural y el proceso creativo detrás de sus nuevas colecciones.

Propuestas del diseñador Abel López. Foto:Abel López Compartir

La feminidad desestructurada de Abel López

El diseñador Abel López, originario del poblado de Degollado Jalisco, ha enfocado su propuesta de moda en reinventar la forma femenina de la mujer, siempre tratando de buscar un equilibrio. "Ha sido parte de mi ADN, junto a la arquitectura, el poder edificar ese tipo de detalles", dijo. Por supuesto, elementos de la cultura mexicana hacen parte de su inspiración. "Hay muchas musas. Desde María Félix hasta Frida Kahlo. La gran historia que tiene mi moda es esa mujer que ha tomado decisiones por sí sola de vivir, tomar riesgos y generar ese impacto socialmente. Lo que trato de proponer son esas figuras que han sido fuente de inspiración a lo largo de mi vida... Me siento orgulloso de las mujeres mexicanas que han tocado mi corazón y me han puesto a diseñar a través de ellas".

En lo relacionado a la colección, comentó que surgió de sus archivos y fue una reinterpretación y deconstrucción de lo que ya tenía. Se ven prendas oversize, cinturas explosivas, juegos de plisados, diseños con mucho material y movimiento. "Es una colección fresca y fluida. Una dedicación a toda la indumentaria del mundo en general y de diferentes épocas. Me encantan las piezas muy estructuradas y que de pronto tengan ese factor sorpresa...Soy de jugar con piezas que se puedan entrelazar o que sean continuidad la una de la otra".

Alfredo Martínez y su admiración por la mujer

“Siempre he tenido una fascinación total por el proceso que tiene una mujer cuando llega a la vejez. De esa mujer adulta. Y cómo lograr ser sofisticada y tener esa parte de femme fatale”, comentó Alfredo Martínez sobre su nueva colección que se compone de más de 30 looks divididos en bloques.

Alfredo Martínez y sus propuestas en la pasarela mexicana. Foto:Fashion Week México Compartir

El diseñador de Guadalajara habló de su inspiración y de cómo integra sus raíces en el proceso creativo. “Duré varios años tratando de entender cómo no tenía ese sello tan mexicano. Lo buscaba y no lo lograba. Y entendí que al final del día, soy mexicano, muy trabajador y llevo con mucho gusto mis orígenes. Por ejemplo en la parte del encaje, entran las catrinas. Y los colores fuertes como el amarillo. Esa mujer fuerte que veo en mi casa, las mujeres con las que trabajo, y la admiración que tengo hacia la mujer”.

La sastrería también hace parte de su esencia y estuvo presente en varios looks de la nueva propuesta. La gama de color incluye negro, mostaza y dorado en diferentes texturas como seda, encaje y piel. “Es una colección de otoño invierno llena de layers y muy abrigada que presentamos en un spot más tropical. Este contraste fue padre y muy editorial”.

Prendas que cobran vida, la propuesta de Kris Goyri

Para Kris Goyri, inspirarse en su país, en lugares especiales, la arquitectura, personajes icónicos y en temas orgánicos como la flora y fauna de México es una forma de tener material para toda la vida para el desarrollo de sus colecciones. "Me considero un ciudadano del mundo pero muy afortunado de ser mexicano y de vivir en un país que tiene una cultura infinita y un uso del color muy especial. Mis viajes por México siempre me llenan de adrenalina".

El hilo conductor de sus creaciones siempre está en lo vaporoso. "Me encanta que una prenda cobre vida cuando la usas y te mueves. Es algo que siempre vas a ver en mis desfiles. Los contrastes de color y los detalles que tiene cada pieza". De igual manera, siempre se ha enfocado en las colecciones resort y en salir un poco del contexto de lo que las personas conocer cómo la cultura mexicana.

"Encontré lugares mucho más místicos y empecé a hablar de estructuras, arquitectura y de todo el tema orgánico y esta es la colección que llamo La Vacación. Son piezas que se mezclan mucho materiales como lino, sedas, algodones, y mucho trabajo a mano pero llevado a un contexto más ponible". La paleta de color de la propuesta incuye blanco, negro y naranja. Hay deconstrucción de círculos y geometrías con las que encontró la manera de alargar la silueta y tener diseños un poco más arriesgados.

Sandra Weil y la mezcla de la riqueza cultural

Sandra Weil: "La carga artesanal, los colores que siempre me han fascinado". Foto:Fashion Week México Compartir

Sandra Weil nació en Perú pero lleva más de 15 años viviendo en México. La diseñadora le dijo a EL TIEMPO que encuentra semejanzas entre ambos países, culturalmente hablando. "Hay muchas similitudes entre la cultura mexicana y peruana en cuanto a riqueza cultural y sobre todo ancestral. La carga artesanal, los colores que siempre me han fascinado, cómo las mezclas son viables y los colores están juntos. He crecido con eso y me parece algo fascinante. Los textiles peruanos me rayan la cabeza y en México hay esa similitud. Definitivamente es algo que está en lo latino y es algo que además que tengo una herencia cultural muy ecléctica".

Siempre tiene un toque muy personal en su proceso creativo y para cerrar con broche de oro las pasarelas de Mercedes Benz Fashion Week México en Los Cabos, presentó su colección Biolight. "Esta tierra, de Baja California sur, está tan despierta. Es un lugar que tiene tanta vida que siempre que vengo vuelvo inspirada. Es especial estar mostrando en un lugar que tiene tanta energía. Además enseñar una colección que tiene toda esta carga, en el mar, con la luz de noche, fue como si lo hubiéramos planeado".

La propuesta tiene el concepto de la bioluminiscencia como punto de partida. Habla de luz y una mujer camaleónica a través de los bordados, estampados y distintos trabajos de transparencias. La luz interna brilla en las prendas y en los detalles. "Tiene que ver con el concepto de que si la bioluminiscencia es un fenómeno en el que se manifiestan algunos organismos vivos, donde se ve su luz, nos llevó a pensar que todos los seres vivos tenemos esa luz. Es como esa luz interior y como trasciende".

