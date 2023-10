'Hemos normalizado alimentarnos muy mal y estar enfermos'

“Usted cambia sus hábitos de vida o le da un infarto”. Esta advertencia que le hizo el médico a Patricia López Ruiz, periodista y directora del programa radial Casa Blu, la sacudió tanto que la hizo tomar conciencia de la necesidad de cambiar su forma de alimentarse, de dormir y de salir cuanto antes de esa espiral de estrés en la que se mantenía.

Hace ocho años, recibió ese ultimátum. Fue un día especialmente difícil, pero lo agradece porque la hizo reaccionar y detener a observarse y reconocer lo que estaba haciendo mal: “Yo tenía un sobrepeso de 13 kilos; lo que más me asustó fue comprobar, tras chequeos médicos, que mis niveles de colesterol y de triglicéridos estaban por el techo, la tensión arterial altísima y me encontraba a dos pasos de la diabetes –confiesa la exreina de belleza–.

En ese momento no me di cuenta de que me había engordado tanto, además vivía cansada, estresada, con sueño, me daba pereza hacer ejercicio y me costaba concentrarme”. Patricia no entendía muy bien lo que estaba pasando en su cuerpo, pero sí sabía que carecía de buenos hábitos alimentarios.

“Tenía 46 años, una época de la vida en la que hay mayor propensión a infartos y las mujeres no estamos exentas de sufrir de otras patologías asociadas al sobrepeso y la obesidad; por eso me dije que tenía que hacer algo importante para mejorar mi alimentación y mi estado de salud”, cuenta.

En ‘Mi versión Keto por Patricia López’, ofrece “soluciones a problemas a los que nos enfrentamos a diario para alimentarnos Foto: Particular

Y así lo hizo. Con guía y supervisión médica empezó a investigar e informarse sobre el poder de los alimentos y cómo la naturaleza es la más rica y saludable despensa al servicio del ser humano. Patricia, que es una enamorada de la cocina, se dio a la tarea de explorar y adaptar recetas para hacer más sencilla su preparación, siempre con ingredientes ricos, económicos y fáciles de encontrar.



“Me di cuenta de que la falta de tiempo para cocinar no debe ser una excusa porque el domingo podemos preparar los platos de toda la semana y guardarlos en la nevera –explica la presentadora–. Y, a su vez, disfrutar del proceso, hacerlo divertido, comprobar todos los beneficios que ganamos al comer saludable como perder el exceso de peso, estabilizar la insulina, ganar más energía, mejorar la concentración y estado de ánimo, entre muchos otros”.





En ‘Mi versión Keto por Patricia López’, la periodista y presentadora ofrece “soluciones a problemas a los que nos enfrentamos a diario porque les sugiero qué desayunar, almorzar y comer durante cinco semanas y les muestro lo provechoso de escoger una vida en la que eliminen el azúcar, los alimentos ultraprocesados, el exceso de carbohidratos y, en cambio, aprendan a nutrirse con proteínas, las grasas buenas y los carbohidratos naturales que tienen todos los alimentos, incluso la lechuga, el brócoli, el pimentón, el tomate, el aguacate, entre muchos otros”, resalta.

La antioqueña comparte en este proyecto digital sus vivencias, aprendizajes y la información obtenida de las entrevistas que ha realizado a reconocidos médicos y expertos en nutrición y salud de habla hispana para su podcast Cómo como. Su versión keto está compuesta por 40 videos con un curso de alimentación, un libro de 150 recetas fáciles, rápidas y deliciosas y ayudas prácticas como una lista de mercado, otra de cuáles alimentos consumir y cuáles no, y una más de las cantidades de carbohidratos presentes en cada uno de estos.

“No solo les explico el funcionamiento de los carbohidratos, de las grasas buenas y de las proteínas en el organismo, sino les aclaro las ideas erróneas más frecuentes sobre esta dieta creada por el doctor Russell M. Wilder para tratar inicialmente la epilepsia en niños en una clínica de Estados Unidos hace más de cien años –dice la comunicadora–. Y que, hoy, es sugerida como una alternativa terapéutica para prevenir y ayudar en el tratamiento de ciertos tipos de enfermedades como diabetes, sobrepeso, obesidad, entre otras”.

Patricia, hay personas a las que les cuesta hacer cambios de hábitos a pesar de que están enfermas. En su caso ¿qué la movilizó?



Cuando el médico me dijo que ‘de milagro estaba ahí’ sentada frente a él. Fue un campanazo de alerta para mí, más cuando me explicó que estaba en el momento de la vida en que las mujeres tenemos más riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Yo tenía 46 años y recuerdo que escéptica le pregunté por qué decía eso si yo no tomaba trago, no fumaba y comía normal.

Y para usted ¿qué era comer normal?

​

Eso mismo me preguntó mi médico con cierta ironía porque hemos normalizado comer de una manera que nos está matando, y cuando empleo esta palabra no me refiero a que vas a caer en 3, 2, 1 segundos, pero sí que nos acostumbrarnos a vivir en malas condiciones.

Las dietas Keto elimina la ingesta de hidratos, obligando al cuerpo a tomar la energía de las grasas, “en un proceso metabólico alternativo mediante el que se generan cuerpos cetónicos”. Foto: iStock

¿Cómo cuáles?

Sentirte la mayor parte del tiempo cansada, inflamada, no rendir en el trabajo, sufrir constantes dolores de cabeza y cólicos menstruales, no poder concentrarte, tener bajo estado de ánimo, dormir mal. Y si el pantalón te queda muy ajustado pues decimos ‘no importa’ y compramos uno de una talla más grande, o si no me gusta cómo me veo en vestido de baño, sencillo, me pongo un pareo. Todas estas cosas se habían vuelto normales en mi vida.

¿Y cuáles eran sus hábitos alimentarios?

Comer lo que primero encontraba: muchas veces desayunaba con pan y pan, en la oficina almorzaba ‘corrientazo’ con arepa, papa y yuca; y, si estaba en la calle, me compraba una hamburguesa con papas fritas, que tienen mucha sal y son preparadas con aceites reutilizados muchas veces. Cuando llegaba a mi casa, cansada de trabajar, cenaba con otro paquete de papas. Me alimentaba sin conciencia de lo que estaba llevando a mi boca.

¿En qué consiste la dieta keto?



No es una dieta, es un estilo de vida en el que bajas al mínimo el consumo de carbohidratos y aumentas el consumo de grasas buenas y proteínas de forma moderada en la alimentación y bajo supervisión médica. Nuestro cuerpo está acostumbrado a que la energía o combustible que necesita para pensar y moverse le llega del azúcar y de los carbohidratos y se trata es de acostumbrarlo a usar como su fuente principal de energía la proveniente de las grasas.

¿Por eso se le conoce como dieta cetogénica?

​

Se le llama cetogénica porque resulta de un proceso conocido como cetosis, que es la creación de cuerpos cetónicos utilizados como combustible para que funcionen nuestros órganos. Estos se crean cuando hay déficit de consumo de carbohidratos y se convierten en la fuente alternativa de la energía que necesitamos y, además, ayudan a quemar la grasa corporal almacenada, promoviendo así la pérdida de peso. Cuando usamos estos cuerpos cetónicos es como darle gasolina para Ferrari a nuestro organismo mientras que la comida llena de carbohidratos, azúcar y ultraprocesados es como suministrarle gasolina barata.

¿Para qué restringir el consumo de los carbohidratos?



No es que los carbohidratos sean malos y se vuelvan tus enemigos, uno no puede decir que todos lo sean, pero sí los hay como la comida chatarra, la ultraprocesada, la que viene en paqueticos y los fritos preparados con grasas trans, nocivas para la salud. Y hay carbohidratos buenos como los que encuentras en los vegetales, los quesos.

Pero la dieta keto también ha sido cuestionada porque, según investigaciones, podría estar asociada con niveles más altos de colesterol ‘malo’ y enfermedades cardiacas…

Yo hablo de keto porque a mí me cambió y me salvó la vida, pero el estilo de vida que tú lleves no tiene que ser keto. Cada persona debe seguir un plan de alimentación diseñado para ella con asesoría médica porque lo que me funciona a mí puede que no le funcione a Ana o a Pedro; todos somos distintos. Sin embargo, con el solo hecho de que yo la pueda motivar a observar y reflexionar sobre la forma en la que se está alimentando y las consecuencias para su salud, me sentiré absolutamente feliz.

Facebook Twitter Linkedin

La keto se basa en la ingesta de alimentos con una presencia muy alta en grasas y cero carbohidratos. Foto: iStock

Esta dieta, así como ha ganado cierto protagonismo, también cuenta con detractores.¿Qué les diría a ellos?



Que en esto de la alimentación y el manejo de la información que se hace en redes sociales e internet hay mil y una opiniones. A mí keto, lo repito, me salvó la vida; yo bajé los 13 kilos que debía perder y no los he vuelto a recuperar, me siento más productiva y llena de energía. Después de que logré estos objetivos decidí adoptar un estilo de vida low carb (bajo en carbohidratos), pero cada persona debe entender que si quiere cambios positivos en su salud debe elegir con asesoría médica y nutricional el tipo de alimentación que más se adapte a sus gustos, requerimientos y necesidades.

Seguir una dieta puede ser monótono, aburrido y complicado para muchas personas porque los resultados no se pueden sostener a mediano y largo plazo…



Y tienen razón, hacer dieta es muy maluco. Yo a nadie le recomendaría hacer una dieta porque ninguna sirve. La sola palabra es sinónimo de tortura; uno no puede vivir así el resto de la vida. Pero ¿qué tal si yo les dijera que hay una manera rica, fácil, divertida y saludable de cambiar los hábitos y que no es una dieta? Y más aún, que esos cambios se pueden hacer de una forma sostenida y mantenerlos a largo plazo. Y qué tal si comienzan por Mi versión keto, con la que logran objetivos como bajar los kilos de más, mejorar la saciedad, sentirse con mayor claridad mental, más activos y productivos. Y luego si pueden continuar con un estilo de vida en el que se consume una cantidad moderada de carbohidratos, sin dejar de comer delicioso y nutritivo.

¿Qué le resultó más difícil al comenzar a cambiar su forma de alimentarse?

​

Estaba acostumbrada a comer muchos carbohidratos, era lo más normal, y también azúcar; yo me decía cómo no voy a darme el gusto de comer algo dulcecito después de la comida si el cuerpo me lo está pidiendo. Claro, mi organismo llevaba cuarenta y pico de años con ciertas costumbres y mi entorno tenía esos mismos hábitos, entonces hacer un pare en ese escenario es muy complicado.

Facebook Twitter Linkedin

Lanzan ‘Mi versión Keto por Patricia López’,. Foto: Particular

Y ¿qué fue lo que más la cautivó del estilo de vida keto?

​

Que es muy amigable con mi estilo de vida porque no me gusta seguir planes de alimentación restrictivos, ni de contar las calorías de los alimentos o hacer preparaciones desabridas. Yo necesito platos deliciosos y nutritivos, que me den mucha energía para mis actividades diarias. A mí me encantan los huevos, la tocineta, el pescado, el pollo, los vegetales, el chicharrón, las nueces, el aguacate, los quesos y me fascina cocinar con aceite de oliva. Todo esto lo puedo hacer con mi versión keto.

Usted durante su época de reina de belleza siguió muchas dietas. ¿Qué le dejo eso de enseñanza?

Como Señorita Colombia (en 1986) hice todas las dietas: la del atún y la piña, la de los ocho vasos de agua, la de la sopa de verduras… Incluso tomaba pastillas para adelgazar, pero eso ¿qué me enseñó? Que cuando yo dejaba de tomarlas volvía a subir de peso o que cuando solo comía atún con piña terminaba con hambre, con un genio de los demonios y volvía a engordar. Es decir, con todas las dietas hacía un efecto rebote y, al final, quedaba frustrada y me culpaba por no haber logrado mis objetivos.

¿Qué pautas daría para cambiar hábitos alimentarios de forma responsable?

Antes de asumir un nuevo estilo de vida, llámese keto, low carb o el que sea, consulten a su médico y háganse los exámenes pertinentes, más si sufren de obesidad, sobrepeso, diabetes o de cualquier otra patología. Y aprendan a detectar sus hábitos malsanos: escriban en un diario todo lo que comen, a qué horas, la cantidad de agua que toman, qué ejercicio hacen, cuántas horas duermen, qué los estresa. Háganlo por una semana y revísenlo; por simple lógica entenderán qué deben modificar. Y no olviden, la última decisión siempre la toman ustedes, si van a invertir en cuidar su salud o si quieren seguir comiendo mal hasta enfermarse. Solo tenemos un cuerpo y una vida.

Recetas

Para el desayuno



Keto pancakes



Ingredientes:

2 huevos

1 cucharadita de aceite de coco

1 taza de harina de almendras

¼ de taza de lecho o leche de coco sin azúcar

1 cucharadita de edulcorante

1 cucharadita de polvo de hornear



Preparación:

En un bol mezcle los huevos, la leche de coco, el aceite de coco y revuelva. Aparte, en otro bol mezcle la harina de almendras con el polvo de hornear. Mezcle los ingredientes húmedos con los ingredientes secos. Engrase un sartén y póngalo a fuego medio. Una vez caliente, agregue el equivalente de ¼ de taza de la mezcla y tape inmediatamente con una tapa. Cocine de 3 a 4 minutos o hasta que empiece la mezcla a burbujear. Quite la tapa y voltee los pancakes con cuidado; cocine por 1 o 2 minutos con tapa. Repita con el resto de la masa. Sírvalos calientes y acompañe con syrup sin azúcar.

Para la cena

Facebook Twitter Linkedin

Este alimento es rico en proteínas y minerales, por eso es importante incluirlo diariamente. Foto: iStock

Keto sanduche

Ingredientes:

2 huevos

1 cucharada de mantequilla o de aceite de oliva

3 cucharadas de harina de almendras

½ cucharada de polvo de hornear

2 cucharadas de queso parmesano



Preparación:

Mezcle todos los ingredientes en un molde cuadrado, llévelo al microondas por dos minutos, un minuto a la vez o hasta que al introducir la punta de un cuchillo salga limpio. Partirlo a la mitad para obtener las dos tapas del sándwich. Opcional ponerlo en la tostadora o en un sartén para darle más consistencia. Unte las tapas con mayonesa, mostaza y póngales capas de pavo, jamón, tomate, queso, pepinillos y lechuga, o lo que usted prefiera para el sándwich