'He empezado a disfrutar y a experimentar más con la moda': Shakira

A lo largo de su carrera artística, Shakira, una de las latinas más influyentes del mundo, ha demostrado ser fiel a su propio estilo y también nos ha dado grandes momentos con la moda. No obstante, es en los últimos años en donde la hemos visto forjar una relación más cercana con esa industria. Se ha robado miradas con sus looks (incluso varios se han vuelto virales), la hemos visto acompañada de importantes diseñadores y ha sido imagen de varias firmas reconocidas.

A finales del 2022, por ejemplo, la barranquillera protagonizó la campaña y cortometraje navideño de Burberry. En julio de este año, paralizó las calles y redes sociales en la semana de la alta costura de París con el vestido “NO”, firmado por los diseñadores Viktor & Rolf. También, sorprendió en la alfombra roja de la temporada de premios, vestida de Dolce & Gabbana y Versace.

Para cerrar el 2023, una vez más fue noticia por ser nombrada la nueva embajadora de la marca brasileña de calzado, Ipanema, para la temporada de primavera-verano 2024. En la campaña, se ve a Shakira con los diseños de la colección de sandalias Sempre Nova. Esta se caracteriza por los modelos versátiles con una paleta variada de colores (que incluye tonos vibrantes, pasteles y neutros) y suelas redondeadas y puntas ligeramente cuadradas.

Foto: Ipanema

Con motivo de esta nueva alianza, la artista respondió una entrevista en exclusiva para EL TIEMPO sobre su visión de la industria, lo que significa para ella ser imagen de la marca y su faceta como empresaria.

Háblenos de su relación con la moda. ¿Cómo empezó su interés y cómo ha sido a través del tiempo?

La verdad es que no siempre tenía tanto interés en la moda. Para mí era más utilitario, todo en función del baile o de la actuación. Solo ha sido en los últimos años que he empezado a disfrutar y experimentar más.

En los últimos años hemos visto que ha fortalecido su vínculo con esa industria. ¿Qué le gusta o atrae?

Este verano por primera vez asistí a unos desfiles de la semana de la alta costura en París, y ahí entendí como la moda también realmente es una expresión artística, y me quedé alucinada con todos los meses de trabajo que requiere montar un desfile de apenas 10 minutos, porque cada detalle—la puesta en escena, la música, el espacio, está pensado para crear una producción impactante y que la ropa tenga su rol en ello.

Si hacemos un repaso por sus giras, alfombra roja, eventos, ¿Cuáles recuerda cómo sus momentos de moda favoritos?



Me gustaron mucho los looks de Versace que me puse para los VMAs. Me vistieron y mandaron a sus sastres especialistas desde Italia y todo es un trabajo de artesanos. Sus vestidos son obras de arte.

Foto: Ipanema

¿Cómo surge la relación con la marca brasileña Ipanema y qué significa ser embajadora mundial?



Es la segunda vez que estoy colaborando con esta marca, también trabajamos juntos hace unos diez años y siempre me ha gustado el estilo brasileño y el aire un poco bohemio pero moderno a la vez de las sandalias de las dos campañas. Para mi es importante siempre andar cómoda, ando mucho descalza y estas sandalias ofrecen esa comodidad pero con estilo.

¿Cuál es el mensaje que les gustaría dejar con la campaña?



Lo que me gustó de la campaña era el enfoque en los pasos que damos como mujeres, tanto literales como en nuestro desarrollo personal, profesional, humano.

Se habla de la moda como herramienta de empoderamiento femenino. ¿Cómo describiría a una mujer poderosa?



Es una mujer que sabe lo que quiere y no le da miedo dar los pasos que crees que le puede llevar hasta donde quiera llegar.



¿Qué es lo que más disfruta de su faceta como empresaria y cómo logra el balance con su carrera artística?



Me gusta tener el control creativo en todo lo que hago, desde mi música, hasta mis videoclips, y los proyectos personales por supuesto. Ser empresaria te deja coger las riendas de manera que no tienes que estar respondiendo a una junta o unas normas corporativas. Me da libertad de desarrollar el mejor producto posible, a mi gusto.

Foto: Ipanema



Además de la música y la danza. ¿Qué otras pasiones tiene?



El deporte. Me encanta el wakesurf. Se olvidan todos los males con una salida al mar.

En un mundo tan cambiante y competitivo, ¿cómo lograr mantenerse fiel a sí mismo?



No tengo otra. Conseguir el éxito a costo de borrarme a mí, no es un logro. Si todo lo que he conseguido hasta el día de hoy, lo he hecho siendo fiel a mi misma, ¿por qué después de tantos años me cuestionaría?

A lo largo de su carrera artística ha diseñado algunos de sus looks. ¿Le gustaría o tiene planes a futuro de seguir explorando esa faceta?



Sin duda. Está entre mis proyectos potenciales, me encantaría.



Por: Camila Villamil Navarro

