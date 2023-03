No sólo ha sido uno de los nombres más notorios en la moda y ha vestido a importantes celebridades, como Tilda Swinton y Timothée Chalamet. El diseñador Haider Ackermann, de origen colombiano, y radicado en la capital francesa, también ha explorado el universo del sportwear con su colaboración con FILA y sedujo recientemente a la industria con su colección de alta costura primavera-verano 2023, presentada en enero junto a Jean Paul Gaultier. Esto fue lo que nos contó en una conversación cercana, en París, sobre el inicio de su nueva era.



(Lea también: ¿Qué se va a llevar en primavera? Estas son las tendencias de moda)

En el 2023 se cumplen 10 años de su pasarela en Colombiamoda. ¿Qué recuerdos tiene de su participación en el evento?

Fue una bienvenida hermosa porque, por supuesto, cuando vas a Colombia o a un país que no es el propio, no sabes cómo manejar la situación y lo hicieron muy fácil para mí. Tengo el recuerdo más dulce y amable de mi viaje a Colombia. Fui dos veces allí, una de ellas fue cuando la conversación comenzó mucho más enfocada en mí, pero es más interesante cuando aprendes de donde eres, en dónde estás, de dónde vienes y de tu experiencia, ya que fui adoptado. Por supuesto, soy el hijo de mis padres, pero hay algo dentro de mí que pertenece a Colombia, y no puedo saber qué es, pero estando en Colombia quise empezarlo a descubrir por mí mismo.

Facebook Twitter Linkedin

Pasarela de Gaultier con diseños de Ackermann, en la Semana de la Moda de París. Foto: Getty images

¿Ha pensado en seguir manteniendo el vínculo con Colombia?

Sí, me encantaría que esa conversación continuara y mantener un diálogo con Colombia. Explorar más el país, tomar una backpack y andar sin rumbo. Cuando vas como un diseñador de moda el acercamiento es diferente a si vas por tu cuenta o con un amigo y solo viajas por el país. Entonces definitivamente sí, estaría honrado de volver.

¿Qué momentos o proyectos le gustaría resaltar y contar a los colombianos?

Si no tienes gente que sueñe contigo para alcanzar esto, no puedes hacerlo...

Quiero decirles que no se separen de sus amigos porque los van a necesitar en el camino FACEBOOK

TWITTER

Mi carrera es solo una continuidad. Son muchas cosas las que están pasando en este mundo, especialmente en estos últimos 10 años y enfrentamos cosas, como la pandemia, que no enfrentamos antes. Todos bajamos el ritmo de nuestras vidas, pero para mí fue una buena experiencia, porque por primera vez, después de 17 años, por fin pude tranquilizarme, y fue un momento de silencio pero también de reflexión, de cuestionarme a mí mismo, lo que quieres, lo que no quieres más, qué quieres hacer, cómo cambian tus valores y prioridades. Sabía que en ese punto tenía que cambiar algo en mi vida. No estaba feliz en la situación en la que estaba con mi compañía y mi CEO por lo que después de 17 años cortamos lazos. Necesitaba sentirme libre, explorar la vida y diferentes cosas. Fue así como se dio la reciente colaboración con Fila con ropa deportiva, algo que nunca había hecho. Fue explorar nuevos territorios y ver de qué era capaz. Siempre me sedujo el sportwear, me dejé seducir por la alta costura, pero ahora tengo la oportunidad de estar en los dos y tener el tiempo de sumergirme en ambos. Ahora hago algo de sportwear con Fila, prêt à porter y alta costura con Jean Paul Gaultier.

¿Cómo fue la experiencia de crear una colección para Jean Paul Gaultier?

¡Lo sé! (lo expresó muy emocionado). Es raro y no raro para la casa Jean Paul Gaultier hacerlo, porque la alta costura es muy tradicional, está reservada para un público selecto, es un círculo muy cerrado tanto para mujeres como para hombres que la compran. Sí, es muy tradicional. La decisión de Jean Paul Gaultier de cada temporada tener a un nuevo diseñador es abrumadoramente moderno. Es romper las reglas y las tradiciones. Es muy Jean Paul Gaultier, especialmente cuando lo conoces. Entonces es una necesidad inmediata en ese sentido y el trabajo es maravilloso. Cuando ves que el taller está trabajando y en términos de diferentes manos, son diferentes acercamientos, sentimientos, estéticas y el taller tiene que seguirlo. Tengo los mejores recuerdos de todos los que trabajaron con nosotros y mucho respecto.



(Le puede interesar: 5 outfits con tacones rojos para toda ocasión)

Y de tantos momentos para la creación de la colección, ¿cuál fue el que más le gustó?

Facebook Twitter Linkedin

Haider Ackermann reinterpretó la alta costura de Jean Paul Gaultier Foto: Jean Paul Gaultier

Trabajar con las petit mains (expresión francesa para denominar a los costureros) y las patronistas. Con todas las personas haciendo los pliegues uno a uno. La duración de los plisados de uno de los vestidos fue de 365 horas. Otra de las prendas tiene 11.000 agujas. Y el amor que tienen por eso es grandioso, porque si trabajas en lo que amas tú no cuentas las horas, no te sientes trabajando de nueve a cinco. Trabajas hasta que tu vestido se haya terminado, hasta que estés satisfecho, hasta que te sientes orgulloso del look que hiciste. Lo que aprendí de esta experiencia con Jean Paul Gaultier es que amo mi trabajo más de lo que lo amaba antes. Colaborar con ellos fue hermoso y estoy agradecido de que me hayan permitido acercarme a la alta costura.

¿Podría decir que este ha sido uno de los momentos más significativos de su carrera?

Fue como alcanzar un sueño, algo que había querido hace mucho. Pienso que la alta costura siempre ha estado dentro de mí, queriendo llegar a un nivel muy alto de lo que un vestido soñado puede ser. Y pienso que la exclusividad es importante porque vivimos en un mundo en donde todo es cercano y alcanzable hoy en día, para todos. Algunas veces, aunque las personas piensen diferente a mí, creo que la exclusividad también es hermosa, porque puede hacer que las personas sueñen y sean ambiciosas.

En ese sentido, ¿Cree que las colaboraciones seguirán siendo el futuro de la industria de la moda?

Lo interesante para mí fue que, sabes, siempre estás con tu estudio con tu equipo y te concentras y te enfocas en construir un mundo alrededor de ti y para mí hablar con la gente es muy enriquecedor, porque aprendes más de lo que te gusta y también aprendes de lo que no te gusta. Aprendes a tocar diferentes sentimientos que no has tocado. Es extraño porque dejas de controlar todo. Tienes que confiar en ti y dejarlo ir. Es un nuevo acercamiento pero amo esas experiencias. Pero sí, las colaboraciones son interesantes, pero tienes que tener cuidado y no hacer muchas porque puedes perder el rumbo. Me gusta hacer colaboraciones una a una, para poder concentrarme y tomarme el tiempo para entender el ADN de la marca o el diseñador y ver cómo les puedo aportar. He rechazado muchas colaboraciones porque tenía el presentimiento de que no iba a aportar nada, debes sentirte conectado con la persona que está frente a ti, con la que puedas tener una gran conversación y eso puede ser interesante.

¿Qué viene o qué proyectos nos puede adelantar?

Tengo nuevos proyectos, estoy construyendo mi futuro ahora. Estoy consciente de qué está pasando y estoy viendo paso a paso. Pero es cierto que haber tenido esa libertad de trabajar con Fila y Gaultier le mostró también a la industria que yo era capaz de diferentes cosas. Estoy seguro de que mi futuro será brillante y tengo que decir que tengo que trabajar mucho más ahora.

¿Cuál es el mensaje que le gustaría dejar con su trabajo y sus futuras colecciones?

Si no tienes gente que sueñe contigo para alcanzar esto, no puedes hacerlo. Y pienso que eso es importante. Es el valor de la amistad. A veces olvidas cuánta amistad tienes, incluso en el negocio, y así tengas inseguridades y no creas en ti ellos lo van a hacer. Valoro las amistades y quiero decirles que sigan sus sueños y luchen por ellos. Y que no se separen de sus amigos porque los van a necesitar en el camino. Así sueñen, es un negocio y deben protegerse desde el principio.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO

Para EL TIEMPO

En Twitter: @camilavillamiln

Otros temas que pueden interesarle: