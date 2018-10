'La industria de la moda necesita consumidores responsables'

A Adriana Domínguez, la actuación -estudió en The Lee Strasberg Theatre Institute de Nueva York y participó en cinco producciones de cine- le enseñó a contar historias, "y creo que una marca de moda como Adolfo Domíguez tiene muchas historias por contar", dice esta española, hija del fundador de esta marca de autor con 470 tiendas en el mundo, 38 por ciento de ellas en América Latina, incluida Colombia.

El ADN familiar incluye el tema de la moda, por eso dejó las cámaras y entró a la compañía, que hoy dirige, hace 17 años no sin antes hacer carrera dentro de ella. Estudió Ciencias Empresariales Internacionales en el Icade y en el Cesem (Francia), pero como es inquieta como su padre por otros temas, tiene un máster de Pensamiento en la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid.



Ella se encargó de diseñar las 'concept store' de la empresa; creó cinco colecciones cápsula de la línea de moda mujer, lanzó una línea de ropa para mascotas y gestionó el área de perfumes. Encargarse de un negocio familiar con tanta tradición no es fácil, pero ella ha asumido el reto.



¿Es difícil dirigir la empresa que ha creado tu papá? ¿Continuar con ella? ¿Trabajar bajo su sombra?



Todo es un reto. Una cosa que me enseñó mi padre desde niña es que la vida es difícil; yo tenía 5 años y no entendía de qué me hablaba; ahora ya lo sé. Liderar una empresa es una cosa compleja, tú haces apuestas que a veces salen bien y a veces no. De mi familia he aprendido la perseverancia y que el éxito no es algo lineal, tiene subidas y bajadas, y hay que saber navegar en esas olas. Lo disfruto.



¿Cuál es la estrategia para conservar una marca de más de 40 años, pero al tiempo ir con los tiempos actuales?

Una ventaja cuando eres hijas, como en mi caso, es que comparto el ADN no solo el de mi padre, sino también el de la marca. Lo entiendo, es lo que he vivido toda mi vida y mi padre ha sido una influencia muy importante en mi vida y la de mis hermanas -somos tres. El ejercicio es actualizar ese ADN, esos valores y esa estética y hacerlos viables para las nuevas generaciones.



Ya hacemos cosas: en la estampación, por ejemplo, que imprimimos algo en digital, lo estiramos y da un efecto que ha gustado mucho. Es una forma de actualizar los valores que nos han hecho una empresa exitosa.



¿Cómo conquistar a los hijos de los clientes que empezaron con una generación anterior?



En 42 años, creo que ya vamos por la tercera generación. Nos están ayudando las redes sociales, las nuevas campañas publicitarias, el comercio electrónico… así nos actualizamos para hacernos apetecibles para la gente joven. Por ejemplo, con la venta 'on line' comenzamos hace unos 10 años, pero ha sido exitosa en los últimos cuatro o cinco. Estamos creciendo a un ritmo de 22 por ciento.



Estos medios hacen que haya cambiado la experiencia de compra, pero la gente todavía quiere probarse la ropa, tocarla, ¿no?



Hay que apostar a la omnicanalidad. Por ejemplo, si estás en una tienda y no tienen tu talla, podemos encargarla y enviártela 'on line'. O puedes comprar 'on line', probarte en tu casa y devolver la prenda en cualquiera de nuestras tiendas. Todas las tiendas físicas o virtuales son las mismas, una sola. Las nuevas generaciones no necesitan verlo todo porque lo puedes devolver gratuitamente; tu casa es el probador.



El ‘fast fashion’ y la copia rápida golpean a marcas de lujo y de autor, ¿cómo se lucha contra esto?

La diferenciación es clave y más para marcas como la nuestra, que es de autor, de nicho. Hay hombres y mujeres que quieren exclusividad, estampados originales, cosas hechas a mano y pocas unidades para no ir uniformados. Eso lo valoran. Hay muchas personas con vidas profesionales muy activas que necesitan usabilidad, versatilidad y prendas atemporales, que te duren, que no se destiñan, que no se descosan a las pocas costuras.



¿Cómo convencer a los compradores de esto?

Es importante la historia que tengas para contar, muchos no solo quieren un producto, también los valores de ese producto, saber quiénes lo hacen, cómo se hace. Hoy, por ejemplo, es muy importante el tema de sostenibilidad y es un reto para toda la industria de la moda, desde el mismo momento que produces, aunque es complejo porque el sector textil todavía no ofrece muchas opciones y las que hay son costosas todavía.



Nosotros, por ejemplo, usamos ecopieles para nuestros bolsos, usamos mucho lino, que es más ecológico porque crece en zonas donde no necesitas mucha agua ni muchos pesticidas.



Pero la responsabilidad no es solo de la industria, los clientes también deben ser consumidores responsables.



¿Cómo ser consumidores responsables?

Hay que volver a los comportamientos que tenían nuestros mayores: tenían pocas cosas pero buenas y las cuidaban, la arreglaban cuando les pasaba algo. Pero para eso necesitas ropa con una base de calidad y pensadas para durar: estilos atemporales, buenas bases textiles, etc. A esto se refiere nuestra campaña 'Sé más viejo'.



Las crisis, especialmente las económicas, no faltan, ¿cómo se capotean?



El mundo cambia permanentemente y hay que estar muy alerta a las tendencias macroeconómicas para tomar medidas. Colombia, por ejemplo, es un país que ha dado pasos hacia adelante. Apostamos a venir al país cuando todavía no estaba consolidado y llegar de primeros te da ventajas de competitivas, antes de que lleguen las demás marcas.



¿Por qué Adolfo Domínguez le sigue apostando a Colombia?

​

Nos damos cuenta que con Latinoamérica, en general, tenemos una hermandad, nos entendemos, nos gustan cosas similares. La forma de vestir es más parecida, comparado con Asia, Oriente medio o Norte América. Hemos pensado como prioridad estratégica desarrollarnos donde más se nos quiere. Por eso apostamos por Colombia, al país le ha ido muy bien y los queremos acompañar.



NATALIA DÍAZ BROCHET

Editora de EL TIEMPO

natdia@eltiempo.com