Guía para convertir en hábito estar en calma y plenitud sin importar las circunstancias

"Sabiduría emocional", de María Paula Rodríguez, es una investigación que parte de la misma experiencia de la autora sobre cómo transformar las emociones negativas a través del corazón y no la cabeza.

La autora habla sobre cómo afrontar los miedos, la sabiduría del corazón catalizador de bienestar, el estrés y ansiedad por agobio, el manejo de la tristeza, la sanación del dolor, las emociones en las relaciones, y cómo convertir en hábito estar bien.

Hoy comparte con nosotros un fragmento de su libro: Cuando la depresión se asoma.

"Una tristeza, una culpa, un rencor, un dolor intenso, no escuchado, no sanado, no liberado, no superado nos va desgastando poco a poco, sin que nos percatemos de ello. Cuando no somos conscientes del mensaje que nos entrega nuestro dolor a través de la tristeza, cuando no la desahogamos, cuando no la dejamos fluir como debe ser a través de nuestro cuerpo, cuando no aceptamos la situación que enfrentamos, sino que la evadimos y no hacemos nada al respecto, afectamos seriamente la sincronía de nuestro cuerpo, agotamos reservas energéticas y mantenemos a nuestros cuerpo sobrecargado desde nuestro sistema nervioso hasta nuestras moléculas de la emoción, generando tristeza crónica, y con ella, en tan solo un pequeño paso damos la bienvenida a la depresión.

La depresión también es una sobrecarga en nuestro sistema nervioso y endocrino, ya nuestro cuerpo no da más y toda la energía se consume en sobrellevar esa tristeza profunda, desequilibrando la bioquímica interior que genera demasiada información asociada con nuestra depresión. Cuando generamos una bioquímica de tristeza, empezamos a estrechar el foco de nuestra consciencia hacia los eventos que nos generen más tristeza.

Eso fue lo que le ocurrió a Camilo, cada vez estrechaba su mente enfocándola en todo lo que no funcionaba para él. La tristeza crónica es como un embudo que te lleva al hoyo y, ¿cómo percibe el mundo un deprimido? ¡Negro, como un hoyo! Tú le puedes demostrar a esa persona que en un día hermoso y soleado ella puede disfrutar el placer de sentir el calor en su piel y ver el hermoso paisaje que la luz alumbra, pero una persona deprimida no lo va a valorar, ya no hay motivación para hacerlo. Le puedes mostrar las cosas lindas y bellas oportunidades que le brinda la vida y será incapaz de percibirlas.

Muchas veces, nos enojamos con las personas deprimidas, y decimos: «Es que no se ayuda», porque desconocemos todo esto que hoy te estoy enseñando. Así que seamos un poco compasivos con quienes sufren de depresión. Estas personas tienen un problema de filtro, es parte de su fisiología que no les permite sentirse mejor. Por eso es necesario que se empepen, para que los medicamentos equilibren la bioquímica de la depresión y puedan empezar a sentirse mejor y de esta forma abrir su percepción.

Sin embargo, este tipo de medicamentos, en algunos casos, siguen desequilibrando el sistema de información del cuerpo, pues los medicamentos antidepresivos no solo van dirigidos hacia las células del cerebro, que es el objetivo del medicamento, sino que ocupa otro tipo de receptores o cerraduras en el cuerpo interfiriendo en el equilibrio del mismo.

​El lanzamiento del libro es este jueves 7 de marzo, a las 6:00 p. m., en la Librería Lerner, sede calle 93, Bogotá.

La depresión llega con mucha sutileza y sin que seamos consciente de ella. Quienes primero lo notan son nuestros seres queridos, quienes con el tiempo se empiezan a dar cuenta de que no somos los mismos de antes, de que perdimos la motivación, de que nos concentramos más en lo que nos falta que en lo que tenemos alrededor en abundancia. No dejes que un dolor, una frustración, un sentimiento de culpa, una tristeza profunda te lleve de la mano a la depresión, pues cuando estás allí, es mucho más difícil salir.

Tú mismo puedes generar los bioquímicos que necesitas para equilibrar tus emociones y tu cuerpo sin depender de ningún medicamento para hacerlo. Lo importante es no dejar que una emoción o sentimiento sutil desgastante se convierta en una emoción mayor o crónica y, para eso, están tu consciencia y tu corazón.

Puedes llorar, gritar, pegarle a la pared, en fin, hacer fluir una emoción negativa, claro, es parte del proceso y es importante hacerlo, pero si permanece más tiempo de lo requerido es cuando se convierte en tu problema y es por eso por lo que escuchar los mensajes, aceptar las situaciones, liberar y generar latidos de corazón coherentes se hace necesario para que reinicies tu sistema corporal, te pongas en equilibrio y homeostasis de manera que tu corazón, tu cuerpo, tu mente y tu alma funcionen al 100 % en armonía y en salud".