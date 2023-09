Vanessa Karel ha logrado hacer ruido en el mundo de la tecnología y en el mundo del turismo gracias a la plataforma GreetHer. Creada en 2021, la plataforma conecta a mujeres viajeras con 'greeters' (mujeres locales verificadas). La idea es ayudar a las mujeres que quieren viajar para que puedan moverse de forma segura, vivir experiencias únicas y aprender de primera mano sobre las culturas a las que están viajando.

Es una empresa creada por y para mujeres que ya ha sido reconocida por Naciones Unidas porque está alineada con algunos de los objetivos de desarrollo más fundamentales de la ONU: reducir los riesgos de seguridad para las mujeres y crear oportunidades laborales para ellas a través del turismo sostenible.

Existe un mercado de mujeres viajando de más de 125 mil millones de dólares y al cual no se le había prestado mucha atención. Para entender los números, aproximadamente 32 millones de mujeres estadounidenses solteras viajaron al menos una vez durante el año pasado y una de cada tres viajó cinco veces o más. Vanessa Karel reconoció esta oportunidad y decidió hacer algo con ella.



De familia mexicana, pero nacida en Estados Unidos, Karel vive en San Francisco y no es para nada ajena al mundo de las startups y del desarrollo tecnológico. Conversamos con ella.



(Lea: Los destinos más seguros para las mujeres)

Vanessa Karel, creadora de GreetHer, en Marruecos. Foto: Otmane Og

¿Cómo surge la idea de GreetHer?



Nace a raíz de un viaje que tuve en un momento crítico del mundo. Quedé varada en Marruecos, a principios de la pandemia. Y aunque ya había viajado sola, esta fue la vez en la que me di cuenta de que no existía un servicio como el que yo estaba necesitando en ese momento.

¿Un servicio cómo cuál?



Una plataforma para que las mujeres pudiéramos conectar con alguien de una forma segura y que fuera una herramienta para viajar con menos riesgos y con más paz. Crecer en un ambiente latinoamericano te hace consciente de todos los riesgos que existen a nuestro alrededor. Creo que eso te vuelve muy resistente y resiliente, pero uno siempre necesita algo de ayuda. En ese momento en el que estaba en Marruecos, que no conocía a nadie en un país que estaba cerrado, me puse a pensar en lo importantes que son las conexiones entre mujeres, y ahí apareció la idea de una plataforma en la que tú puedas conectar con una mujer que esté previamente chequeada, que sea de confianza, y que te pueda ayudar en ese lugar que tú no conoces y en el que no conoces a nadie.



(Más: ¿A Venus por turismo? Conozca los destinos a los que apunta la industria aeroespacial)

¿Cómo fue ese proceso de creación?



Comencé a pensar la idea más en profundidad y entendí que sí, que hacía falta una comunidad de mujeres viajeras. Vivir en el Silicon Valley te prepara mucho para pensar que puedes hacer lo inalcanzable. Vi la necesidad en el mercado, dejé lo que estaba haciendo anteriormente y comencé a dedicarme full time al tema.

Puntualmente, ¿qué es lo que hace GreetHer?



Es una plataforma que conecta a mujeres que están viajando o que quieren viajar con mujeres verificadas y locales, las cuales llamamos ‘greeters’ FACEBOOK

TWITTER

Es una plataforma que conecta a mujeres que están viajando o que quieren viajar con mujeres verificadas y locales, las cuales llamamos ‘greeters’. No las llamamos guías porque existe una brecha muy desafortunada en el mundo del turismo en el que no todas las mujeres tienen la oportunidad de volverse guías de turismo certificadas. Esta fue la forma en la que logramos que una mujer local que tiene experiencia en su propia ciudad y que tiene curiosidad en el mundo del turismo, pueda ser un buen recurso para nuestras viajeras.

¿Y la seguridad?



La seguridad es primordial y usamos un método de verificación en el que nos ponemos a verificar a cada persona que entra a nuestra plataforma, sobre todo a nuestras guías, a nuestras ‘greeters’, como les llamamos nosotras.



(También: Estos son los requisitos para salir del país con menores de edad)

¿La idea es que las mujeres tengamos un contacto en el caso de que lo necesitemos, que nos quedemos varadas, etcétera?



Sí, y más que nada, lo que decimos es que sea una amiga, una amiga local que está lista para darte la bienvenida a donde vayas. Ellas te acompañan dependiendo del tiempo que tú las contrates.

GreetHer está ampliando su oferta en países como México, Colombia y Brasil. Foto: GreetHer

Algo así como un Airbnb de personas…



Exactamente. Tú nos pagas y nosotros les pagamos a las ‘greeters’. Obviamente como compañía, nosotros agarramos una comisión. Esta varía también dependiendo de la locación, dependiendo del número de viajeras. Con esto, facilitamos los viajes de aquellas que quieren ir a países donde la seguridad para las mujeres puede ser un problema. Esos países a los que cuando dices que vas a ir la gente te dice “no vayas ahí porque es un peligro total”. A los que, si tus amigas no tienen dinero para viajar contigo o no tienes compañero, te recomiendan desistir de la idea.



(Más: Pasaporte colombiano tendrá la opción 'X' para el género: esto es lo que debe saber)

Pero así haya amigas o pareja, viajar sola también es necesario…



Exacto. Bueno, yo ahora estoy en pareja, pero sigo viajando sola porque es muy importante para mí, es parte de mi identidad. Y con una herramienta como GreetHer tengo la libertad de ir a donde yo quiera porque puedo confiar en mi ‘greeter’, aunque no conozca a nadie en el lugar al que viajo.

¿Y cómo ha sido el recibimiento de esta plataforma?



Siempre estamos preocupadas por nuestra seguridad, estemos o no viajando FACEBOOK

TWITTER

Curiosamente, hemos recibido mucho apoyo de medios europeos y estadounidenses, pero no hemos recibido mucho apoyo de Latinoamérica. Parece mentira, porque creo que sobre todo las mujeres en Latinoamérica, en África o en Asia, sufrimos mucho por esto. Siempre estamos preocupadas por nuestra seguridad, estemos o no viajando. A través de GreetHer hemos logrado empoderar a las mujeres para que se apoyen las unas de las otras. Porque cuando tú contratas nuestros servicios no solamente estás pagando por tener esa tranquilidad de saber que alguien te puede apoyar en tu viaje y tener una experiencia muy cool. Además, estás poniendo dinero en manos de mujeres cuando estás viajando.

La iniciativa es soñada…



¡Sí! Hemos tenido muy buenos reconocimientos. Este año fuimos nombradas como una de las cuatro compañías más innovadoras de empoderamiento femenino por la ONU y la Organización de Turismo Mundial.

Y esto cobra relevancia ahora que hay muchas mujeres independientes económicamente que quieren viajar, pero no se animan a hacerlo solas.



Sí. Hay muchas mujeres que quieren y pueden viajar, pero no lo hacen por temor y desde GreetHer lo que hacemos es darles ese empujón de decir “sí puedes, puedes sola, puedes con tus amigas, puedes con tu hija, con tu hijo, con quien sea”.



(Siga leyendo: Secretos y consejos para viajar: cómo prepararse para unas vacaciones sin estrés)

¿Cómo se hace la validación de las viajeras?



La validación de las viajeras es, obviamente, una validación más somera. Parecida a una aplicación como Uber o Airbnb. Nos muestras tu identificación, comprobamos que coincida con tu nombre y tenemos una autentificación que está engranada en nuestra plataforma. Entonces cuando tú haces tu ingreso en la plataforma como viajera, este te despliega una página y tú haces la verificación. Verificamos por tu teléfono y por tu correo electrónico.

¿Y cómo se validan a las ‘greeters’?



Con las ‘greeters’ es un proceso más largo. Les hacemos un tipo de entrenamiento en línea, les enseñamos nuestro protocolo, nuestras pautas, la lista de verificación que tienen que hacer para que tengan una buena experiencia. Damos recomendaciones de seguridad, consejos sobre medios de transporte, etc. Cada locación es diferente, entonces ellas tienen que seguir un protocolo que hemos creado y que es muy, muy nuestro, diseñado para nuestras experiencias. También tenemos un software que verifica identidades y una base de datos para asegurarnos de que las mujeres son quienes dicen ser.

¿En cuántos países tienen ya ‘greeters’?



Hemos crecido a pasos agigantados. En este momento tenemos ‘greeters’ en más de 100 países y en más de 400 ciudades.

¿Y en qué países hay más ‘greeters’?



La verdad es que varía. Creo que en Estados Unidos y en Europa. En México tenemos bastantes. Y como hemos estado creciendo muy orgánicamente, la situación va cambiando todo el tiempo. Tenemos ‘greeters’ en Bogotá, en París, en Roma, en Venecia, en Reikiavik, en Tokio, en todas las ciudades que son de interés para las viajeras. Es raro una ciudad en la que ahorita no tengamos ‘greeters’, pero lo que hacemos es que, si no tenemos a alguien en ese lugar al que vas, y si nos avisas con tiempo suficiente, conseguimos a una persona.

¿Cuál es el objetivo?



El objetivo es enfocarnos en los países en los que estamos viendo más intención de viaje en las mujeres. Países como México, Guatemala, Perú, Colombia, Brasil se han transformado en comunidades (hubs) y hay mucho interés en viajar a esos países.

¿Qué es lo más bonito de GreetHer hasta ahora?



Definitivamente, darnos cuenta de que nuestros servicios no solamente están siendo solicitados por las obvias razones, sino porque están viendo alguna forma de conectar auténticamente con la cultura local de la mano de mujeres… y de apoyar a las mujeres. Eso les encanta a nuestras viajeras y nos genera mucho orgullo saber que hay una hermandad invisible entre las mujeres que ahorita está surgiendo más y más.

ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

X: @Uschilevy

