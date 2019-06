Gloria Atanmo, la bloguera que viaja para combatir prejuicios

Gloria Atanmo es una joven californiana de 29 años que tiene más de 66.000 seguidores en Instagram. Es licenciada en Mass Media, diseñadora y fotógrafa, tiene varios logros en su currículum, más que haber conseguido que Barack Obama sea su seguidor en Instagram. Es autora de la bitácora de viajes 'The Blog Abroad'.



Siempre anda sola y con un trípode con el que se toma fotos sonriendo en los lugares más emblemáticos de ciudades como Roma, Sevilla y Londres. Basta abrir su blog o su Instagram para encontrarla sobre un camello en Marrakech o atravesando en carro una carretera en Namibia.

Pero lo suyo no es hablar de los cafés de moda en París o del hotel que todos deberían conocer en Estambul, sino contar su experiencia como joven, mujer y afroamericana moviéndose por el planeta.



“La mayor dificultad de ser un viajero negro es la idea de que siempre, lo quieras o no, te convertirás en un punto de referencia y te enfrentarás a estereotipos muy arcaicos, afirmaciones cargadas racialmente o suposiciones microagresivas sobre tu existencia”, dice la bloguera.

La influencia de sus raíces nigerianas y de sus cinco hermanos hicieron que aprendiera cómo destacarse: “Ellos fueron la principal razón para que yo aprendiera a no aceptar un ‘no’ como respuesta”, dice. Por eso, apenas terminó el colegio en Kansas se fue a estudiar a Inglaterra. A los 25 años decidió que quería dedicarse de lleno a escribir sobre viajes. Empezó en 2015, con una modesta página web, donde buscaba transmitir que no se necesita ser millonario para poder recorrer el mundo. Su nombre comenzó a hacerse conocido cuando, ese mismo año, publicó una columna en ‘The Huffington Post’ llamada ‘Paren de preguntarme cómo puedo permitirme viajar’, que fue traducida al español, francés y portugués.



Sin embargo, con cada viaje, Gloria fue constatando una realidad: han pasado décadas del apartheid sudafricano y de los tiempos de la segregación racial estadounidense, pero los turistas negros aún sufren grandes y pequeños episodios de violencia; estos últimos, muchas veces son invisibles para otras personas. Por eso, cada cierto tiempo, la bloguera escribe publicaciones bajo el título ‘Tipping’ o ‘Travelling While Black’, donde especifica los prejuicios habituales a los que se enfrenta, con frases como: “Las personas negras son conocidas como las más tacañas para dejar propinas. Siempre pienso que no hay forma de que pueda irme de una tienda con las manos vacías, o pensarán que robé algo”.



Ante estos estereotipos pide que “por favor, dejen de asumir que somos pobres, incapaces, poco educados o inadecuados para los espacios y lugares que ocupamos. No estamos buscando limosnas, solo cortesía y respeto mutuo. He estado en restaurantes donde estaba claro que nadie quería servirme (probablemente porque pensaron que no tenía el dinero suficiente para comer allí). O a veces voy caminando por la calle y los automóviles van más despacio, me ofrecen dinero y me invitan a subir, asumiendo que soy una trabajadora sexual. Ninguna de estas cosas es mortal, por lo que estoy agradecida. Pero estos gestos se van sumando y pueden ser bastante molestos. Trato de no alertarme, pero cuando pasan intento limpiarlos rápidamente y reemplazarlos en mi memoria con algo más agradable”. Y agrega: “A estas alturas, ese es un buen ejercicio para una mujer que reconoce no tener una casa fija, que vuelve a Estados Unidos solo a dar charlas o a ver a su mamá una vez al año, y que dice que toda su vida cabe en una maleta”.



Cuando no está escribiendo sobre discriminación, Gloria usa sus redes para incentivar a todo el mundo a viajar: “Quiero, antes que todo, asumir mi pasaporte del primer mundo al decir este mensaje: si bien los viajes se consideran tanto más atractivos cuando son internacionales, quiero que la gente entienda que un viaje por carretera de tres horas en cualquier dirección ¡es también un viaje! Viajar es sinónimo de aventura, y la aventura es subjetiva: acampar en una ciudad vecina, tomar un tren a otro país, viajar en bus de un país a otro, tomar un ferri. Viajar es tan accesible como uno quiera, siempre y cuando no gaste sus ingresos en comprar ropa en exceso o en ir a comer afuera”, dice, y adiciona lo que para ella es su propia guía para viajeros ‘dummies’.



“Es común que todos realicen viajes el fin de semana, pero ¿puedes hacer un viaje de martes a jueves en algún lugar? Busca lo que más te acomode, no el destino; por ejemplo, usa la función ‘A todas partes’ de Skyscanner para ver a qué países es más barato ir. Viajar es tan accesible como uno quiera” es uno de sus consejos para los viajeros.

No solo son atractivos los viajes internacionales. Quiero que la gente entienda que un viaje por carretera, de tres horas, en cualquier dirección ¡es también un viaje!

Aunque en sus viajes ha sido víctima de los estereotipos que la sociedad le impone, Gloria recuerda las enseñanzas que le transmitió su familia y no se deja intimidar. Sin dejar de disfrutar los viajes, hace su mayor esfuerzo por enfrentarse a una de las razones por las que aún existe discriminación en el mundo: el racismo. Ella encuentra fuerzas en sus raíces y en las ganas de cambiar el mundo. Y así quedó expresado en sus respuestas a esta entrevista.



¿Qué significa para ti que Barack Obama siga tu cuenta de Twitter?



Bromeo mucho con eso, pero seamos honestos: el equipo de Obama es el que me sigue, porque probablemente el expresidente de Estados Unidos no controla esa cuenta; aun así es un dato divertido para incluir en un currículum.



Has dicho que te han llamado la Voz de los ‘Millennials’ Negros. ¿Qué tan importante es hablar sobre tu experiencia?



Si bien creo que el título debiera distribuirse entre docenas de personas influyentes negras en el área de viajes, cada vez que alguien se dirige a mí de esa forma, es tan halagador como motivador. Mis experiencias nunca reflejarán al 100 por ciento la comunidad negra, pero me gustaría pensar que puedo ser un activo valioso o una voz para el público en general. Y un activo para que podamos ocupar más asientos en mesas a las que generalmente no nos invitan.



¿Has tenido conflictos de intereses en el momento de escribir, por tus patrocinadores? ¿Sientes que has perdido tu independencia?



Me alegra que me preguntes por eso, ya que para cualquier blogero que pasa de escribir 100 por ciento gratis, nombrando a las empresas y marcas que le gustan, a recibir dinero por hacerlo es muy importante no perder su voz para no perder tampoco a su audiencia. Una buena regla general es mantener una proporción de 80/20, en la que el 80 por ciento de su contenido sea propio y el 20 por ciento, patrocinado. Tus lectores quieren verte ganar, por lo que no les importará un anuncio con un ‘hashtag’ ocasional, salpicado a lo largo de tu ‘feed’. Detrás de cada oferta que acepto hay nueve que rechazo. Ahora, si te encuentras haciendo esto solo para ganar dinero, sin pensar en cómo puedes beneficiar a tu audiencia, claro que te criticarán.



¿Qué opinas del tipo de columnas que confrontan prejuicios?



Este tipo de artículos es uno de mis favoritos, y cuando han sido publicados generan una importante discusión sobre la forma en que los no POC (personas de color) pueden ser conscientes de sus privilegios, y también contextualizar y empatizar con nuestras historias y experiencias. Y si bien no le encomiendo a cada persona negra la carga de tener que corregir constantemente los errores de los medios de comunicación, quiero que mi presencia y mi imagen en países ‘no negros’ ayuden mucho más de lo que puedan dañar la visión colectiva de nuestra comunidad. Así que, personalmente, mi misión es anular los estereotipos cuando corresponda.



MAGDALENA ANDRADE N.

EL MERCURIO (Chile) - GDA