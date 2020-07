‘Genderless’: la tendencia de la moda sin género

‘Libertad’, ‘identidad’ y ‘diversidad’ son algunas de las palabras que componen la definición de la moda sin género –en inglés, genderless–, una tendencia que desdibuja las barreras y deja atrás las etiquetas que solían dividir lo masculino de lo femenino.



Pero el movimiento de romper cualquier estructura que encasille en un género o en otro no es nuevo. En la década de 1920, Gabrielle Chanel, conocida como Coco Chanel, fue pionera e impuso los pantalones y materiales que eran pensados para el hombre en la indumentaria femenina; en los 40, películas protagonizadas por Katharine Hepburn mostraban diseños con cortes masculinos para las mujeres; en los 70, Yves Saint Laurent creó el esmoquin para mujer, y en los 80, Jean-Paul Gaultier y Vivienne Westwood vistieron a sus modelos masculinos con faldas.



Sin embargo, cabe resaltar que la idea de esta corriente no es vestir a los hombres de mujer ni tampoco masculinizar la ropa femenina. El objetivo es promover las libertades individuales sin etiquetas, mostrar una identidad propia y que la persona, sin importar su género, se sienta a gusto con lo que lleve puesto.

“Para mí, no es una moda ni una tendencia. Es la forma como un cuerpo se quiere sentir representado en un contexto en particular. Lo genderless hace parte de un estilo de vida y una decisión de cómo mi cuerpo se quiere sentir a gusto con una prenda y esa relación que existe entre el vínculo de una prenda, la persona que la crea y la persona que la habita”, afirma Cristian Baena, mercadólogo y fashion stylist.



En el siglo XXI esta tendencia se encuentra en avanzada y grandes firmas como Gucci, bajo la dirección creativa del italiano Alessandro Michele, se han convertido en referentes de la moda genderless al presentar colecciones que fusionan las líneas masculinas y femeninas. También se destacan otras marcas y diseñadores dentro de este movimiento, como Nicolas Ghesquière, director creativo de Louis Vuitton, el estadounidense Rick Owens y la firma japonesa Comme Des Garçons.



Cristian Baena asegura que el genderless les debe mucho también a los diseñadores japoneses, como Issey Miyake o Yohji Yamamoto. “Entre su conceptualización, disciplina e influencia cultural, aportan un gran valor a sus diseños y no solamente a una colección en particular, sino que es una consecución de lo que muestran en cada una de sus propuestas. Aíslan el parámetro de lo femenino y lo masculino. Es un tema de representación que es crucial; se tiene que ver en las campañas, en las editoriales, en los lookbooks, en los desfiles y en todas las puestas en escena”, comenta el experto.



Según un artículo de la revista Marie Claire, en 1983 el diseñador Yohji Yamamoto expresaba: “Siempre me pregunto quién estableció las diferencias entre prendas de hombres y de mujeres”. La publicación también menciona un comentario de Rick Owens en el cual sostiene: “No entiendo por qué esta generación piensa que inventó la fluidez de género. Esta fue impuesta más fuerte y notoriamente en los 70... y en el Japón del siglo XVI”.



En lo relacionado con la alta costura, Rad Hourani, diseñador de origen jordano conocido por sus creaciones neutrales y sin género, fue el primero en introducir una colección genderless aprobada por la Cámara Sindical de Alta costura en 2013. “El desfile mostró una moda para hombre y mujer, sombría, plana, simétrica, como influenciada por la arquitectura”, publicó en su momento la cadena alemana Deutsche Welle (DW).

Vestir ‘genderless’

Una prenda sin género es aquella que sin distinción de talla, color o forma se puede adecuar al armario de cualquier persona. “Creo que mientras más simple sea la prenda, más monocromática y más sólida en el sentido de su construcción, se puede conseguir una representación clara de lo genderless... Tiene que haber un equilibrio para que una persona se sienta representada en esa prenda”, dice Cristian Baena.



Para el 2020, varias marcas de la industria continúan apostando por esta tendencia. Un ejemplo reciente es la última colección TommyxLewis, de Tommy Hilfiger, creada en colaboración con el corredor de Fórmula 1 Lewis Hamilton, la cual integra una cápsula pensada para la mujer creada con la cantante de rap H.E.R. y que rompe con la línea de género.



Por su parte, David Martínez, brand manager de Desigual en Colombia, afirma que para Desigual, la moda genderless es la mejor forma de que cada persona sea ella misma. “Vestimos personas, no cuerpos, lo que nos lleva a que si uno de nuestros clientes se siente identificado con la prenda o el accesorio que sea, pueda usarla sin ningún tipo de restricción... Es una forma de abrirse al mundo teniendo como premisa el respeto a que cada uno sea lo que quiera ser”.



Muestra de ello fue el lanzamiento de la colección primavera-verano 2020 El Love, en el marco de Art Basel Miami Beach, donde el mensaje del amor hacia la diversidad, el multiculturalismo y la diferencia era parte fundamental del ADN de la marca española.



En el caso de marcas locales, se destacan propuestas como la de Erikò By David Alfonso. David Alfonso, director creativo, manifiesta que “Erikò, aparte de ser una marca cuyo producto es sin género, su objetivo es educar hacia una sociedad más tolerante a la diferencia y, por ende, al universo genderless. Más allá de un producto para ambos sexos, es abrir el debate a una moda inclusiva, diversa y sin prejuicios”.

​

CAMILA VILLAMIL

@camilavillamiln

PARA EL TIEMPO