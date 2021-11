Diseñadores colombianos sobresalen en Qatar

En la edición 2021 de Colombiatex, Inexmoda, Fashion Trust Arabia y ProColombia, anunciaron que después de una convocatoria abierta en la que se inscribieron 89 marcas colombianas, fueron seleccionadas cuatro como finalistas para representar al diseño colombiano en Qatar.



Alado, A New Cross, Laura Laurens y Priah fueron las elegidas y esta semana tuvieron la oportunidad de llegar a la gala de premiación de Fashion Trust Arabia, (organización sin ánimo de lucro que realiza esta iniciativa anualmente a cargo de la familia real de ese país), en donde se seleccionó a un ganador en la categoría de Colombia como país invitado.



Nicolás Rivero, de la marca A New Cross, fue declarado el merecedor del concurso y recibió el premio de manos de Adriana Lima, supermodelo brasileña y Joshua Jackson, actor canadiense. Además de mentorías y acompañamiento estratégico en su negocio por parte de expertos, Fashion Trust Arabia lo conectará con compradores globales de diseño de autor.

A New Cross es una marca minimalista, monocromática y urbana que mira al futuro inspirándose en la herencia latinoamericana desde el trabajo artesanal Foto: Particular

La elección de los ganadores estuvo a cargo de un reconocido jurado internacional conformado por 23 personalidades, destacándose la participación de importantes diseñadores como Haider Ackermann, Pierpaolo Piccioli y Virgil Abloh.



“Estoy absolutamente conmovido. Para mí recibir este premio es un gran orgullo el cual le quiero dedicar a todas las manos artesanas que estuvieron involucradas en la fabricación de la colección que trajimos a Qatar desde Colombia; viajó muchísimas horas para sorprender, para poner a pensar a muchas personas, para reflexionar alrededor del rol del tejido en nuestra sociedad. Quiero que este sea el primer paso para incentivar a nuevas generaciones de artesanos a continuar con nuestra tradición artesanal en Colombia, a seguir hilando historias y a poder reparar socialmente nuestro tejido”, dijo el diseñador.

Además de ser una marca que promueve la co-creación a partir de trabajos realizados directamente con artesanos colombianos, la sinergia entre un mundo artesanal en donde se encuentran elementos manuales y étnicos, contrastados con una estética más minimalista y global, es lo que diferencia a A New Cross.



Durante su participación en la iniciativa, la marca presentó la propuesta “Todo lo que no tejí”, una idea que no define como colección, sino como continuidad a un proyecto abierto. A través de las prendas, contó historias de los artesanos destacando el juego de texturas para lograr piezas como elementos largos y prendas de descanso.



A partir de su creatividad, Nicolás expresó al jurado de Fashion Trust Arabia historias conectadas con la seda de la ciudad colombiana Popayán. Con ella bordaron línea a línea las siluetas holgadas y elevadas. Por otro lado, las partes de las prendas con calados contaron con extracción de fibras del lino, reflejando una historia alrededor del desplazamiento forzado en Colombia, siendo estos procesos una forma de manifestarlo.



Otro de los detalles destacados fue la cerámica de La Chamba para contar historias del barro negro del Río Magdalena. Materiales como el fique entraron a jugar de una manera muy armónica con las alpacas andinas que se integraron a la fibra de plátano, la seda y la lana virgen. Y por último las molas, una técnica implementada por la marca para generar topografías que hacen parte del imaginario colombiano.



De esta manera concluyó esta iniciativa liderada por Fashion Trust Arabia, en alianza con Inexmoda y ProColombia, para promover el diseño colombiano en la región MENA y abrir nuevos mercados para la moda del país.

Al respecto, Carlos Eduardo Botero Hoyos, presidente ejecutivo de Inexmoda, dijo: “Los diseñadores colombianos dejaron en alto el nombre del país durante los premios de Fashion Trust Arabia y le mostraron al mundo de la moda el enorme potencial que tienen en los mercados internacionales. Haber llegado hasta aquí es un importante logro para todos los finalistas, quienes gracias a esta plataforma vivieron una experiencia única para sus carreras profesionales donde pusieron a prueba sus propuestas y fueron vistos por figuras importantísimas del mundo de la moda".



Conozca a los otros finalistas

ALADO: Sello de autor y diferenciación



Alejandro González y Andrés Restrepo son los diseñadores de ALADO, marca de Medellín que se ha construido con diferenciación, siendo un referente colombiano que une el estilo y la sostenibilidad. La marca se define por sus colecciones que narran historias, donde las prendas y complementos tienen el poder de evocar y transportar a momentos y contextos específicos. Sus diseños se caracterizan por tener estructuras complejas que revelan diferentes historias, donde el moldeo, desarrollo de siluetas y exploración de cortes, se hacen evidentes. Los matices románticos, arriesgados, femeninos y ricos en detalles son parte de sus propuestas creativas.



Laura Laurens: Moda con sentido de realidad



Laura Laurens, diseñadora de la marca que lleva su mismo nombre, ha trazado su camino por la industria de la moda al tener un enfoque crudo del diseño, que se impregna en cada una de sus propuestas. Las intervenciones textiles, los procesos artesanales y el compromiso con la sostenibilidad y el empoderamiento de las comunidades indígenas locales de su país, hoy generan un diferencial dentro de sus desarrollos. Cada una de sus colecciones cuenta una historia en la que las paradojas son el tema central y los materiales son el lienzo blanco para subvertir los paradigmas, todo ello desde su sensibilidad ambiental y artística.



PRIAH: Tejidos que nacen en las montañas de Boyacá



Juanita García, fundadora y directora creativa de Priah, crea la marca a partir de una idea simple: hacer un homenaje al trabajo de las artesanas, ubicadas en las montañas de Boyacá, que conservan el arte del crochet, una técnica ancestral amenazada por la industrialización. Su pasión por la moda sostenible y el emprendimiento social la llevó a crear colecciones cuidadosamente seleccionadas y diseñadas para rendir homenaje a la herencia, los artesanos y la cultura. Su inspiración nace en esta región, lugar adornado con una variedad de texturas minimalistas gracias a la naturaleza, un lugar de contrastes donde el lujo florece desde lo rústico.

