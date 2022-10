Con el propósito de visibilizar a las artistas femeninas e inspirar a niñas y adolescentes que no siempre tienen referentes.



Por eso nació la galería virtual 'Artistas reales', un espacio en la web en el que busca generar una conversación entre las artistas del pasado con las nuevas generaciones, ayudándolas a publicar su trabajo.



La iniciativa presentada por Pony Malta en el marco del Día de la Niña busca que las niñas colombianas compartan sus creaciones tales como pinturas, ilustraciones y fotografías y las firmen, para posteriormente exponerlas en una galería virtual creada por la marca que busca visibilizar el talento femenino.



Esta galería busca una reivindicación, pues en el pasado las mujeres no podían firmar sus propias obras y debían recurrir al uso de seudónimos masculinos para ser relevantes en el mundo del arte.



"Desde Pony Malta buscamos brindar mayor visibilidad a las jóvenes artistas que están iniciando en este camino, de la mano de referentes del pasado que no fueron reconocidas por sus obras porque no podían firmarlas con sus verdaderos nombres. Buscamos que todas las jóvenes artistas puedan compartir su arte para que el país conozca su trabajo y sus nombres y así visibilizar su talento", mencionó Alejandro Lotta, head de marketing de bebidas no alcohólicas.



Además de la galería, también se estrenó un podcast de diez audioguías en Spotify, en el que todos los interesados podrán conocer la historia real de algunas de las artistas mundiales más reconocidas. En el primer y segundo episodio podrán conocer la historia de Yayoi Kusama y Gabriele Münter.



Durante el resto del mes, las niñas interesadas podrán acceder a la convocatoria y subir sus creaciones ingresando a www.ponymalta.com.co/artistas-reales donde podrán compartir sus obras.



