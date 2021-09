MET Gala: conozca los detalles de este importante evento de la moda

La MET Gala, evento organizado por Anna Wintour, desplegará una vez más su alfombra roja desde Nueva York el próximo lunes 13 de septiembre, con momentos fashionistas que sin duda darán de qué hablar durante meses.



Bajo la temática 'América', las celebridades harán su entrada triunfal luciendo diseños que buscarán redefinir el vocabulario de las tendencias en moda que se erigen como impulsoras del cambio en un contexto revolucionario.



Las celebridades lucirán este año diseños que buscarán celebrar todo lo relacionado con la moda estadounidense.



Andrew Bolton, el curador de Wendy Yu a cargo del Costume Institute, señaló que era hora de reexaminar la identidad y la moda estadounidenses, especialmente porque ha cambiado en los últimos años debido a los movimientos políticos y de justicia social como un gran renacimiento.



E! Entertainment transmitirá en exclusiva para toda Latinoamérica la Alfombra Roja Met Gala 2021 desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el 13 de septiembre a partir de las 4:00 p.m.



A continuación les contamos algunos detalles sobre la historia de este importante evento que reúne a anfitriones, directores creativos, editoriales, renombradas actrices y personalidades influyentes en la industria de la moda.



Historia

De acuerdo con Vogue México, la MET Gala es considerada los Oscar de la moda, y tiene el objetivo de recaudar fondos para el Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (MET), con una exposición que inicia en la semana siguiente al evento y mantiene sus puertas abiertas hasta finales de septiembre.



El Costume Institute Benefit comenzó en 1948 como una cena a la que los invitados podían asistir por cincuenta dólares la entrada. Según Vogue, Eleanor Lambert, la reina de las relaciones públicas, la catalogó como la 'fiesta del año', debido a que el evento consiguió recaudar fondos para apoyar al Costume Institute y celebrar la inauguración de su principal exposición anual.



Desde entonces, el evento es la principal fuente de financiación para las exposiciones, adquisiciones y mejoras de capital del departamento.



¿Cuándo?

Tradicionalmente la MET Gala se celebra cada primer lunes de mayo, el año pasado no fue posible llevarla a cabo a causa de la pandemia. La de este año tendrá un detalle particular, se celebrará un doble evento con una primera fecha establecida para el día 13 de septiembre del 2021, y otra en mayo del 2022, con un mismo hilo conductor que será el tributo a la moda norteamericana.



La temática para la MET Gala 2021 contará con anfitriones como Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman y Naomi Osaka, dando apertura a In America: A Lexicon of Fashion.

¿Quiénes pueden asistir?

Presidida y organizada por Anna Wintour desde 1995, la lista de invitados de la MET Gala es cuidadosamente seleccionada por la actual directora de Vogue USA y de contenido global de Condé Nast.

REDACCIÓN VIDA

