Los Pisingos atenderá a menores víctimas de violencia sexual

La Fundación Los Pisingos recibió la licencia como operador del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para dar atención psicológica especializada para niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, lo que les permitirá atender 200 casos remitidos por el ICBF por mes.

Alejandra del Valle Pérez, psicóloga de Los Pisingos, explicó que "lo que se busca con esta intervención es, primero que todo, lograr la interrupción de la situación de maltrato (si es que sigue ocurriendo) y que el niño pueda elaborar la experiencia abusiva, integrándola a su historia al darle un nuevo significado”.



Según la organización, la medida se da, entre otras cosas, por las graves cifras de abuso sexual en el país, pues en los primeros cuatro meses de este año se han reportado 7.141 y casi el 70 por ciento de estos delitos las víctimas fueron niños y adolescentes entre los 5 y 14 años de edad (según cifras del Instituto de Medicina Legal en 2019).



"Por este motivo, se hace necesario que instituciones especializadas en restitución de derechos de los niños puedan prestar atención que los ayude en su proceso, pues el abuso sexual involucra otros factores de gravedad, como la relación de cercanía con quien agrede, el uso de violencia física o sometimiento, aspectos de la personalidad, contar o no con una red de apoyo, entre otros", manifestó la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la organización, está demostrado que el cerebro de los niños, al estar en desarrollo, aún tiene recursos y mecanismos para ajustarse y sobreponerse a situaciones de trauma, aunque es conveniente destacar que no en todos los casos de violencia se presentan síntomas asociados a trauma.



Además de la atención terapéutica directa con el niño, es necesario que se garantice la no repetición de hechos violentos y/o delitos en su contra, por lo cual es necesario crear un entorno que les brinde protección, les demuestre que el mundo es un lugar confiable, permita la formación de relaciones de apego seguro, y tengan cubiertas sus necesidades más básicas (alimentación, educación, diversión, amor, igualdad). "Es ahí donde Pisingos cumple un rol fundamental al apoyar el proceso de resignificación de la experiencia abusiva en el niño y fortalecer los recursos familiares y sociales para el bienestar psicosocial del niño", detallaron.



El proceso de revisión y aprobación para recibir esta licencia duró un año y en ese tiempo, la Fundación Los Pisingos tuvo que demostrar que cuenta con la infraestructura adecuada y con los componentes técnicos, administrativos y financieros para atender esos casos, lo que incluye también profesionales capacitados en psicología infantil y restitución de derechos.



Ante la aprobación, Beatriz de Sokoloff, miembro fundador y presidente del consejo directivo de la fundación dijo que "para Pisingos recibir esta licencia significa un paso más en nuestro propósito de defender y garantizar los derechos de los niños, con estos programas tenemos el interés de poder contar con estadísticas reales de la situación de los niños, con miras a desarrollar un modelo terapéutico con evidencia y participar en la construcción de políticas públicas en problemáticas asociadas a la vulneración de derechos”.



Redacción Vida