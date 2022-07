'Segundas oportunidades’ es el nombre de la nueva colección de la Fundación Acción Interna, liderada por Johana Bahamón, y la marca People de Grupo Éxito, que se lanzará el 27 de julio en Colombiamoda.



María Susana Benjumea –directora de ropa exterior, calzado y marroquinería para Grupo Éxito– explica que las tres cápsulas que componen la colección están inspiradas en las emociones y experiencias de las personas pospenadas cuando recuperan su libertad.



(Lea acá: Las prendas más contaminantes que seguramente tiene en su clóset).

“La primera cápsula se llama Endorphins color, cargada de colores naranjas y rosados y expresa la alegría de volver a la libertad; la segunda es Dopamine denim, que lleva el ADN de nuestra marca People, es muy versátil y sin género; y la tercera es Western y está inspirada en volver al exterior y en la libertad”, dice.

Facebook Twitter Linkedin

Esta colección es la segunda que realizan en conjunto la Fundación Acción Interna y Grupo Éxito. Foto: Sergio Acero. CEET.

Las 142 prendas, entre camisetas, chaquetas, sudaderas y zapatos, que estarán a la venta en 40 tiendas de Éxito y Carulla y en su página web, expresan el mensaje que Johana Bahamón, directora de la Fundación Acción Interna, ha llevado como su bandera: todos merecemos una oportunidad.



“Es pasar de un blanco y negro, que es lo pasa en la cárcel, a una vida llena de color, en libertad; por eso la hicimos colorida y con mensajes que generen conciencia en las personas. Una que es de mis favoritas dice: 'No seamos lo que criticamos', y la idea es que la ropa sea un medio para enviar estos mensajes. Es una invitación a que nosotros mismos les demos esa bienvenida y los recibamos como se lo merecen”, explica Bahamón.



(Además: ¿Y dónde está la empatía? / De tu lado con Álex).

Esta colección cargada de sentido social es 100 por ciento hecha en Colombia y cuenta con la participación de pospenados más allá de ser solo la fuente de inspiración, pues también son los protagonistas de la campaña y serán quienes modelen en la pasarela de lanzamiento que se llevará a cabo en Colombiamoda.



Para Carlos Andrés Beltrán, uno de los modelos, esta experiencia es gratificante y ha representado un giro para su vida.



“El equipo de trabajo de la fundación ve mi trabajo y mis ganas de salir adelante y me dijeron que me querían modelando y como imagen de esta colección. No hay palabras para explicar lo que siento hoy, de haber estado en un lugar oscuro a estar hoy aquí, brillando”, comenta emocionado.



(Lea también: Covid en colegios: ¿cómo evitar contagios en el regreso a clases?).

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Andrés Beltrán es un joven pospenado presentó algunas prendas de la colección 'Segundas Oportunidades' que calificó como "juveniles y que rompen esterotipos". Foto: Sergio Acero. CEET.

El joven es uno de los ejemplos del impacto que ha tenido en más de mil personas el trabajo de la Fundación Acción Interna, para reincorporar a la sociedad a aquellos que han estado privados de la libertad.



"Es responsabilidad nuestra, como sociedad, darles una segunda oportunidad. Si no se vuelve un ciclo de reincidencia que no se acaba, a menos que nosotros lo rompamos", apuntó Bahamón.



Además del trabajo con pospenados, la colección también incluye a aquellos que todavía se encuentran en la cárcel.



(Vea más: Juan Pablo Socarrás inaugurará la pasarela de Colombiamoda 2022).



“Uno de nuestros proveedores tiene unas máquinas de producción de blue jeans en la cárcel de Yarumal, Antioquia, y hay 40 internos produciendo allí. Hemos producido más de 28.000 jeans con este propósito social”, comenta Carlos Mario Giraldo, presidente de Grupo Éxito, quien tiene muchas expectativas puestas sobre esta nueva colección.



Giraldo proyecta que con estas prendas las ventas pueden alcanzar los 2.800 millones de pesos, lo que representaría 150 millones de pesos para la fundación.



Como parte de este compromiso empresarial, Grupo Éxito entregará un bono de 150 mil pesos a la población pospenada para que puedan "comprar su primera pinta en libertad", dijo el presidente Giraldo.

Lea más noticias

- Así son las impresionantes imágenes capturadas por el telescopio James Webb

​

- Londres limitará el número de viajeros en el aeropuerto de Heathrow

​

- El día de 2022 en que la Tierra tendrá 8.000 millones de habitantes

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN VIDA.