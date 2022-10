En mayo, Flor Marina Gómez, la mamá del ciclista colombiano Egan Bernal, compartió con sus seguidores que le habían diagnosticado cáncer de mama en etapa 2. Desde que ella se enteró de esta noticia se trazó la meta de convertir su proceso en un mensaje para crear conciencia de que esta enfermedad es una realidad de la que no está exenta ninguna mujer —ni hombre—, a pesar de que muchas veces, como a ella misma le ocurrió, la veamos como algo lejano que solo le pasa a otros.



En Colombia, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, el cáncer de mama ocupa el primer lugar en prevalencia con el 13,7 por ciento de todos los casos de cáncer que se diagnosticaron en el país en 2020. Esto corresponde a 15.509 casos nuevos y 4.411 decesos por este tipo de cáncer, que es curable si se detecta y trata a tiempo.

Por eso, para Flor Marina llevar a distintos escenarios la voz de su experiencia con esta enfermedad ha sido fundamental. “Quisiera a cada mujer que veo decirle, por favor, hazte el examen; por favor, cuídate”, comenta. Por eso a través de sus redes sociales ha compartido con el país la evolución de su tratamiento e incluso momentos tan difíciles como la decisión de cortarse por completo el cabello antes de perderlo.

Con las quimioterapias ya atrás y a la espera de una cirugía que le realizarán en los próximos días para cerrar este capitulo, Flor Marina habló con EL TIEMPO sobre cómo ha llevado este proceso, de la mano de su familia, una historia que espera que motive a otras mujeres a interiorizar la importancia del autocuidado.



¿Por qué decidió que era importante compartir lo que estaba viviendo a través de sus redes sociales?

Cuando uno no lo ha vivido cree que está muy lejos, que no le va a tocar y seguramente muchas mujeres estarán pensando lo mismo que yo creía, como que no era para mi o lo ven desde un punto de vista en el que tampoco uno hace nada por prevenirlo, por ir a los controles, por hacerse el autoexamen, uno no lo ve tan importante hasta que le toca. Lo que yo quería era llevar desde el inicio ese mensaje de concientización a muchas mujeres y hombres, pero en especial a las mujeres, porque el autocuidado salva vidas.

Si lo veía como algo lejano, ¿cómo inició este proceso que la llevó hasta el diagnóstico?

Fue un control de rutina. Yo siempre me hacía controles, pero no me enfocaba tanto en cosas como la mamografía, era más un chequeo general, exámenes de sangre. De hecho, fue el médico quien me preguntó si me habían tomando antes una mamografía y le dije que nunca me la habían hecho. Siempre me decían que era después de los cincuenta años. Él me dijo que no y me la ordenó, pero sin sentir ningún síntoma, estando totalmente lejana del tema. Me la tomaron, pero no se vio nada en este resultado y él optó por hacerme una ecografía y fue ahí donde se vio la masita.



¿Por qué deciden tomar una ecografía?

Yo digo que siempre le estaré agradecida a este médico, un excelente profesional el cual aunque no se vio nada en la mamografía dijo ‘esto no es normal’, no se quedó conforme con este resultado porque no se veía nada y me ordenó la ecografía.

¿Usted se hacía el autoexamen?

De pronto si lo hacia ni siquiera sabía hacerlo bien, no me empapaba mucho en el tema, no me interesaba en hacerlo. Lo que es de pronto estar uno sin información, pero sobre todo sin la conciencia de que esto nos puede tocar. Yo me preocupaba por otros exámenes, como de tiroides, triglicéridos, colesterol, cosas así, nunca me preocupé por un autoexamen bien hecho, por ser constante. Afortunadamente el médico me formuló los exámenes en el momento que era, porque el cáncer estaba a tiempo. Un descuido más y pudo haber sido más grave porque no me hubiera enterado a tiempo.

¿Cómo fue el momento en el que recibió el diagnóstico?

Terrible porque, como ya lo he dicho, es algo que uno no se espera, es algo que uno cree que está muy lejos de uno y que a mí me digan ‘tiene una masita y tiene como paticas, toca hacerle una biopsia’, ya uno dice: '¡Dios mío! ¿Qué está pasando?'. Es la hora en que yo ya terminé mi proceso de quimios y no lo he asimilado.



Tengo cáncer, tuve cáncer, estar en este proceso y saber que todo pasa tan rápido, que me hacen la biopsia, estar con los especialistas y que le confirmen a uno que sí es cáncer, es terrible. De verdad que no es fácil de asimilar.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando le confirmaron que era cáncer?

La mastóloga, Sandra Díaz, fue quien me verificó que sí era cáncer, pero me dijo: ‘No te vas a morir de eso, está en etapa dos y tiene cura’. Yo en ningún momento pensé me voy a morir, jamás. Dije es una batalla más, vamos a luchar, vamos a salir adelante, si ella me dice que tiene cura, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance, vamos a ponerle buena actitud, buena energía, estamos con buenos médicos y es cuestión de hacer las cosas bien y aquí vamos. Salieron las cosas muy bien, gracias a Dios.



¿Qué tipo de cáncer le diagnosticaron?

Tengo un cáncer en etapa dos, es un cáncer hormonodependiente, el cual se alimenta de mis hormonas. Es como una especie de tumor de cáncer, aunque los médicos son quienes tienen las palabras exactas para ese diagnóstico, pero lo que si sé es que fue en etapa dos, fue a tiempo, no ha hecho metástasis y eso es lo bueno.

¿Cómo ha vivido el tratamiento?

Cuando a uno le dicen la palabra cáncer la mayoría de gente piensa en muerte, pero no siempre es así. El cáncer es una enfermedad que hay que enfrentar en unión con los médicos, la medicina logra muchísimo. Pero también hay que tener siempre una buena actitud, hay que meterle ganas, hay que mirar lo lindo de la vida y, por sobre todo, pienso que el acompañamiento, amor y apoyo de la familia es vital, para tener el autoestima más arriba, el amor propio se agranda, todo eso facilita muchísimo más este proceso.

¿Qué consejo le daría a los familiares sobre cómo acompañar a un paciente?

Creo que no es decir ‘pobrecita mi mamá o pobrecita mi hermana’, es decirles aquí estoy, estamos juntos, es una batalla que vamos a librar, estamos para apoyarte. Tratar de no dejar sola a esa persona, motivarla, tratar de que en lo posible tenga su vida normal, con la responsabilidad y con el cuidado que amerita. Con mucha más unión familiar porque en esos momentos uno ve las cosas muy diferentes, uno ve desde la belleza interior. Y es clave que la familia le haga ver a la persona lo mucho que vale, lo importante que es. Eso vital.

¿Qué le han dicho sus hijos que ha marcado la diferencia?

Nosotros siempre hemos sido unidos, pero pienso que esto nos ha unido más porque uno puede amar a esa persona, quererla, pero en estos momentos uno expresa más ese amor. Nos ha dejado mucha más unión, más fuerza para luchar. Entender que son batallas fuertes, pero que unidos y con amor todo se puede.

¿Cuál ha sido el momento más difícil para usted en este proceso?

La caída del cabello, no tanto por vanidad, aunque obviamente duele porque somos mujeres. Pero más que eso fue que ese día mi hijo (Ronald) decidió cortarse el cabello también, raparse y, de pronto el no había llorado, como que no había asimilado y procesado bien el decir mi mamá tiene cáncer. Ese día, cuando se me empezó a caer el cabello, dije ya toca raparlo, no voy a vivir ese proceso de que se me caiga el cabello a poquitos. Aparte del dolor sentimental era el dolor físico, dolía demasiado, fue uno de los dolores de cabeza más terribles que he tenido con el desprendimiento del cabello. El dolor físico y el sentimental al ver a mi hijo cómo se desmoronó diciendo ‘mami me voy a rapar contigo’, ese día fue muy doloroso.

¿Cuál sería su consejo para acercarnos más a este tema?

Hay que tener buenos hábitos, yo no siempre los tuve, pero llegó un momento cuando mis hijos surgieron y fueron deportistas, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de mejorar muchos hábitos de pronto en mi alimentación, que es vital, al igual que hacer deporte. Yo montaba mucho en bicicleta, hacía mucho ejercicio y sin querer me estaba preparando para resistir esta enfermedad, sin pensarlo. Debemos entender que el autocuidado y el amor propio, más allá de maquillarse, de verse bien físicamente, es prevenir las cosas a futuro. Ojalá esto no le tocara a nadie, pero es algo que tenemos que prevenir, que no sabemos en qué momento nos toca. Por lo menos podemos hacer una detección temprana. El autocuidado, el autoexamen, asistir a los chequeos médicos, exigir la mamografía, todas esas son cosas que aportan.

¿Qué le ha enseñado esta enfermedad?

Pienso que la parte humana, esto toca muchas fibras, muchos corazones, los ablanda, lo hace a uno más sensible, más humano, con más ganas de querer ayudar, ganas de apoyar a muchas mujeres. Yo quisiera a cada mujer que veo decirle por favor hazte el examen, por favor cuídate, creo que esa es la parte humana que más toca y que más enseñanzas deja.

¿En qué parte del tratamiento está?

Ya terminé mis quimioterapias el 31 de septiembre, viene la cirugía, la extirpación de seno. Esa me la harán el 25 de este mes. Mis hijos, Ronald y Egan, en lo posible tratarán de estar aquí. Egan llega para la cirugía, eso es lo que él quiere, espero que sea así, porque es lo que él desea. Mis dos hijos estarán ahí conmigo, acompañándome, apoyándome.

La compañía de la Fundación Corazón Rosa

En este difícil proceso, todas las personas que reciben un diagnóstico de cáncer pueden contar con el apoyo de fundaciones como Corazón Rosa, organización que ha acompañado a Flor Marina en su proceso. Esta organización, que se consolidó en Santa Marta hace 13 años, hace un acompañamiento integral a pacientes diagnosticados con cáncer en varias regiones del país a través de diferentes programas enfocados a fortalecer su autoestima y salud mental, como detalla Johanna Mancuso, su directora.

“Sabemos que no es fácil para ningún paciente a ninguna edad que le digan que tiene cáncer. Es una enfermedad donde se desestabilizan mucho las emociones, hay muchos miedos, mucha desesperanza, no solo en el paciente sino también en su núcleo familiar, en sus cuidadores”, explica Mancuso, diseñadora de modas de profesión, quien añade que desde Corazón Rosa se trabaja en un acompañamiento integral que no se limita a la sala de quimioterapia, por lo que desde la fundación son también defensores de derechos en salud, como miembros de Pacientes Colombia, que agrupa más de 100 fundaciones.

“Con nuestra fundación no se escapa ningún área del paciente. Por ejemplo, tenemos un programa que se llama Siempre bellas, donde cultivamos la belleza de la mujer. Cuando es sometida a un tratamiento de cáncer pierde sus cejas, sus pestañas, su cabello, por eso trabajamos para devolverle la seguridad con talleres de maquillaje, cultivando la belleza, haciéndoles entender que su belleza no depende del pelo o de unas cejas sino de hacer bien su proceso en su corazón, de aceptarse, de comprometerse con ellas mismas”, comenta Mancuso.

Los programas de Corazón Rosa, a pesar de que su sede se encuentra ubicada en Santa Marta, atiende las solicitudes de pacientes en todo el país (como Flor Marina), también están dirigidos a apoyar su núcleo familiar y su entorno, un factor que consideran que juega un papel fundamental en todo el proceso para hacerle frente a la enfermedad.

En el marco de Octubre Rosa, mes en el que se promueve la lucha y prevención del cáncer de mama, desde la fundación, además de otras actividades, promueven el evento Rueda con el corazón, una rodada nacional en la que se espera que más de 5.000 ciclistas se unan vestidos de rosado, desde diferentes lugares del país como Pereira, Manizales, Ibagué, Barranquilla y Santa Marta.

Las personas interesadas en ponerse en contacto con la fundación pueden hacerlo desde cualquier lugar de Colombia a través de sus redes sociales (en Instagram @Funcorazonrosa).

“Nosotros las impulsamos, las acompañamos y defendemos, amamos que se sientan apoyadas, seguras y confiadas de que los protocolos de sus tratamientos se están cumpliendo, de que sus cuidadores están con ellos, siempre estamos pendientes”, asegura Mancuso.



ALEJANDRA LÓPEZ

REDACCIÓN VIDA DE HOY