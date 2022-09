Los conciertos y festivales son un gran evento social caracterizado por ser espacios donde la creatividad y la expresión reinan. Por eso, el maquillaje se ha convertido en un accesorio que puede hacer la diferencia.



Con el Festival Cordillera que se llevará a cabo este fin de semana en Bogotá, son muchas las personas que buscan inspiración para lucir a la moda y destacar entre la multitud.



Con tendencias que han marcado este año como el maquillaje glow, que busca lucir una piel jugosa y luminosa, con protagonistas como el brillo, los iluminadores, las bases líquidas y los blush en crema y los delineadores gráficos de colores, las opciones son bastante amplias y vibrantes.



Ideas de maquillaje para festival

Una piel fresca, que logre el equilibrio entre brillante y jugosa es el objetivo. Foto: Cortesía Mac

Alejandra Gutiérrez, gerente de la categoría de maquillaje para Avon Colombia nos brinda algunos tips sencillos para recrear looks de impacto:



1. Un color de base uniforme: aunque el brillo está en tendencia, unificar el color de la piel con una base mate puede alargar su duración, teniendo en cuenta que será una jornada larga y de movimiento.



2. Un aspecto más rockstar en tu mirada: un delineador líquido en plumón permite realizar un trazo fácil e intenso, haciendo que luzcas una mirada más profunda y contundente. Se puede aplicar en el párpado móvil y en el inferior para dar mayor intensidad. También lo puede complementar con sombras de colores



Para la máscara de pestañas o pestañina es ideal que uses una a prueba de agua, para evitar que el sudor o la lluvia afecten el resultado final de tu maquillaje.



3. Labios atrevidos: Los labios rojos son un clásico que no pasa de moda. Sin embargo, los tonos rosados están volviendo con fuerza. Algunos, como los de la línea Power Stay de Avon se pueden usar como rubor.

Peinados sencillos para festival

El peinado es clave para ultimar detalles del oufitt. El cabello se puede complementar con el maquillaje para que no le robe protagonismo.



Como primer consejo, Gutiérrez señala que el peinado debe estar acorde al clima y al atuendo. Dado que este festival se realizará en el Parque Simón Bolívar y es un ambiente con mucho viento, recomienda optar por elegir peinados recogidos que sean más fáciles de cuidar y mantener.

Coleta elegante

Una opción sencilla que luce muy bien es la coleta con una raya al medio. Para iniciar hay que dividir el cabello en dos partes hacia los lados. Peinar cada mechón de cabello hasta dejarlo tirante y aplicar un poco de gel para fijarlo completamente.

Semirrecogido efecto mojado

Megan Fox en la alfombra roja de los MTV VMAs 2021, con el estilo de efecto mojado. Foto: Jason Szenes. EFE

Este peinado lleno de personalidad ha sido usado en las últimas pasarelas y alfombras rojas por diferentes celebridades como Kim Kardashian, Megan Fox, o Beyoncé.



Para iniciar es preferible tener el cabello limpio y seco. Con el cabello listo, aplique un poco de gel en las puntas de los dedos y espárzalo desde las raíces hacia abajo. Para darle el efecto de recogido, lleve el cabello por detrás de las orejas con un peine de púa fina, ayudándose con las manos para darle forma y unos ganchitos negros para que el cabello quede en su lugar.

Como último consejo recuerda que lo más importante es que te puedas sentir cómoda, segura y que el look que recrees te brinde confianza, pues tu maquillaje y peinado solo serán un accesorio que te ayude a destacar, pero tu personalidad será la que brille en medio estos eventos.



