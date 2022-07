'Gorda', la feria de moda para tallas grandes, abrirá sus puertas desde el viernes 29 de julio hasta el domingo 31 en el Hotel Hyatt Place, en Bogotá. De las 10:00 a. m. y hasta las 6:00 p. m., este espacio recibirá a todas las personas que, por su talla, se han sentido excluidos de la moda.



“'Gorda' regresa al formato presencial en Bogotá, con la vinculación de 18 marcas nacionales, que ofrecen desde botas de caña alta, cinturones, ropa interior, vestidos de baño, calle, jeans, camisetas, chaquetas, vestidos y trajes de fiesta para las mujeres que requieren una talla grande”, indicó Eduard Peña, director creativo del Salón de Moda.



Lea también: Judy Hazbún presentará una colección colaborativa en la feria 'Gorda'

Las marcas participantes conocen las necesidades y miedos de las visitantes a la hora de comprar ropa, lo que ha posicionado a la feria como un espacio seguro y confiable, con una oferta diversa para todas las personas de talla grande.



Además de la presencia de marcas, habrá conversatorios y talleres para que las visitantes mejoren la relación con su cuerpo, fortalezcan su autoestima y se atrevan a experimentar con la moda.



Le puede interesar: ‘Mujeres cambiando la moda’, un impulso al emprendimiento

Jo Plus, una marca pionera

Jo Plus es una marca de ropa para mujeres de talla grande que nació hace una década por el interés personal de Jolie Benítez, una diseñadora que se describe a sí misma como una mujer grande.



"Yo siempre tuve la el problema de encontrar ropa a pesar de que soy talla 14 y pensaba: 'si yo no consigo ropa, que serán las tallas más grandes'. Entonces, como yo estudié diseño de moda y ya tenía experiencia trabajando, conocí a chicas de talla grande que me decían que tenían diferentes tipos de cuerpos y me decían que por alguna otra razón también tenían los problemas que yo y las mismas necesidades. Entonces de ahí nació Jo Plus", cuenta la diseñadora.



Lea más: Maluma envió un mensaje de inclusión en Colombiamoda

Facebook Twitter Linkedin

La diseñadora Jolie Benítez sabe que sus prendas conectan a un nivel emocional con sus clientas. Foto: Cortesía Jo Plus

Con un estilo más roquero y rebelde, la modista bogotana sabía que quería crear una marca de diseño independiente, pero enfocada en mujeres de talla grande, y con esta idea en mente, encontró que había un nicho casi inexplorado en la industria de la moda.



"Yo empecé también a estudiar qué fallas en patronaje había en el mercado y empecé a hacer ajustes en mi propia ropa. Que si era muy ancha, que no tenían desahogos, que los materiales, y ahí encontré qué era más adecuado para las formas del cuerpo, que son diferentes. No todas las mujeres de talla grande tenemos el mismo tipo de cuerpo y eso es importante a la hora de confeccionar", afirma Benítez.



Lea también: Ixel Moda hace un homenaje a la historia de la moda desde Puerto Colombia



Con esa experiencia, Jo Plus empezó a posicionarse como una tienda que ofrecía, no solo tallas más grandes que la 16 y la 18, sino diseños que verdaderamente le favorecían a las mujeres que los usaban. Así empezó a construir una relación de confianza con estas personas que habían sufrido experiencias traumáticas en las tiendas de cadena.



Para la diseñadora, a la industria "le hace falta empatía", pues no piensan en la experiencia de un cliente y menos si su cuerpo no está dentro del estereotipo. Por eso, ella le apuesta a tener una oferta reducida, pero que sea lo que la compradora espera.

"Si ella está mal vestida o no le queda la prenda, es como si yo fuera mal vestida", apunta.

Por su experiencia y porque ya cuenta con una marca reconocida en la industria local, Jo Benítez ha estado desde el primer momento como una fiel expositora de la feria Gorda.

​

"Hemos estado en todas las ediciones desde que fue un piloto que no sabíamos qué reacción iba a tomar las peladas. Ha sido absolutamente maravilloso. El mercado de tallas grandes es un mercado muy emocional y hay ese contacto íntimo con la clienta, de ganarse esa confianza. Incluso hacemos asesorías, es un espacio muy bonito", sostiene la creadora de Jo Plus.



Vea acá: Todo listo para Buró, la feria de los emprendedores en Bogotá



Allí ninguna marca es competencia de la otra. En la mayoría de los casos, son mujeres que, como Benítez han vivido en carne propia el castigo de la industria por no encajar en el molde y por eso han tomado los hilos, las agujas y las telas para solucionarlo.



"Cada marca tiene una personalidad diferente, un estilo diferente, se enfoca en prendas para cada necesidad de clienta. Hay ropa interior, vestidos de baño, tenemos ropa como más para climas cálidos tenemos y que puedes fusionar. La clienta va a una marca por jeans, a la mía por una chaqueta y a otra por la blusa. Entonces es una cadena de productos muy complementarios para la mujer de talla grande", concluye.

Programación de la feria Gorda

Viernes 29 de julio

​

- 2:00 p. m. CM Marroquinería: Aprende a conocer la forma y medidas de tus piernas.



- 3:00 p. m. Inanna: Como pasar del NO kini al Bikini.



- 4:00 p. m. ¿Judy qué me pongo? Lanzamiento de la colección 'El paraíso de Macla'.



- 5:00 p. m. Creaciones Angelita: Tips para descubrir tu talla y brasier perfecto.



Sábado 30 de julio



- 11:00 a. m. Lanzamiento Diplomado Diseñar y coser para tallas grandes/ Moda Plus Size. Escuela Arturo Tejada Cano, Jo Plus y La Pesada de Moda.



- 1:00 a 3:00 p. m. Taller de arte: La fotografía, los trazos, las palabras y el cuerpo como herramienta para reconocernos, por Nataly Ortegón.



- 3:00 p. m. Inseguridad corporal más allá de los estereotipos, por Alejandra Santos.



- 4:00 p. m. Constanza Hernández, su historia de vida.



- 5:00 p. m. Más Allá de Las Etiquetas, por Paula Andrea 'la Tata' Salazar.



- 6:00 p. m. Sanando nuestra niña interior por Manuela Ruiz.



Siga leyendo: 160 millones de mujeres no tienen cubiertas sus necesidades anticonceptivas



Domingo 31 de julio



- 12:00 p. m. Gorda: una breve aproximación a su historia visual por Ana María Olivos

Magister en Estética e Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.



- 1:00 p. m. Taller / Coaching 'Mujer Excepcional' por Lina Mantilla.



- 2:00 p. m. GORDA, esa la palabra, por Margarita Santamaría.



-3:00 p. m. Presentación Documental Pesada by Niko López, director.



REDACCIÓN VIDA.

Más noticias en Vida

- ‘Açaí’, la apuesta de 80 ex-Farc para restaurar la selva del Putumayo

- La naviera Norwegian Cruises Line estrena barco y sigue cautivando viajeros

- Estos son los lugares turísticos predilectos por los colombianos