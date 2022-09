En el mes dedicado al amor y la amistad, la Feria Eva vuelve con su Love Edition, un espacio pensado para reunir a cerca de 400 emprendimientos nacionales en una zona de alta afluencia en Bogotá: el Parque de la 93 y la esquina de la 94 con 13.



En esta feria a cielo abierto y de entrada libre las personas podrán encontrar el regalo ideal para celebrar el día de amor y amistad, pues la oferta va desde ropa, maquillaje, artículos para el hogar hasta mascotas. Además, el lugar estará vestido de romance con decoración inspirada en la historia de Romeo y Julieta.



Durante dos fines de semana, que serán del 8 al 11, y del 15 al 18, de septiembre, la edición 14 de la Feria Eva cuenta con la participación de reconocidas figuras como: Viviana Grondona, Fanny Lu, Olga Lucía Vives y Daniela Moscarella y marcas como Sofía Llanos, Movu Sportswear, Felipe Arias, Alda y Romera, Anarias, Kelly Bello Design, Albedrío, Wish, Toña y Pepo, Mary and George y Guamba.



“La Feria Eva busca enamorar al público con una puesta en escena especial y una experiencia memorable en cada una de sus ediciones. Nuestro principal objetivo es darles la mayor visibilidad posible a nuestros emprendedores, ofreciéndoles una plataforma en la que puedan posicionarse y lograr ventas importantes, impulsando así el crecimiento de estos proyectos”, comentó Ana María Gómez, fundadora y directora general del evento.



A la oferta comercial se le suman dos escenarios musicales, en los que se presentarán más de 35 artistas como: La tenaz (Tributo a Chavela Vargas), Lalo Cortes, Duina del Mar, Tango Leopoldo Federico, Kill Aniston y Fanny Lú, quien como artista principal se presentará el sábado 10 de septiembre a las 3:00 p.m.



Durante su primer fin de semana el horario será de 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. y en su segunda jornada de 10:00 a.m. a 9:00 p.m. la entrada es libre.

Apoyo a las fundaciones

Fanny Lu ha impulsado su fundación con alianzas como la que firmó recientemente con el Sena. Foto: Cortesía SENA

Como en sus ediciones anteriores, la feria tiene un fuerte componente social a través del cual apoya a diferentes fundaciones y causas. Este año la feria apoya a la Fundación abraza un sueño y a EmprendeLú iniciativa de Fanny Lu, que nació en la pandemia con el propósito de visibilizar y apoyar a las mujeres emprendedoras, que darán a conocer su marca en el evento.



"'EmprendeLú' busca apoyar a la mujer emprendedora, aunque llenas de talento, carecen de recursos, la fundación crea oportunidades y conexiones para que sus proyectos se den a conocer y avanzar hacia el éxito, creando una comunidad en la que se apoyan unas a otras, unirnos a EVA es un gran orgullo, ya que en ella participan cientos de mujeres emprendedoras, trabajadoras y luchadoras que salen adelante con sus empresas y buscan construir país", dijo la artista caleña.



REDACCIÓN MUJERES

