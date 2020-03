Cuatro feministas y las transformaciones de este movimiento

El movimiento feminista es probablemente la fuerza política más esperanzadora de toda América Latina. Su capacidad de unir la diversidad, su trasversalidad, lo transformador y progresista que es ha marcado la historia de la humanidad con grandes hitos, y no paran y no pararán. Millones de mujeres cada vez más se unen a una sola pero a la vez diversa voz que exige derechos, que quiere erradicar los feminicidios, el machismo, las violaciones, la explotación sexual, la brecha salarial y muchas otras causas por las que han luchado durante más de 100 años.

En Colombia, las cifras sobre las diferentes violencias contra las mujeres son un reto enorme. Para hacerle frente a estas y otras amenazas hay millones de mujeres en el país que levantan el puño con el feminismo en la muñeca. EL TIEMPO entrevistó a cuatro feministas representativas de la trasversalidad que caracteriza al movimiento en el país: Catalina Navarro Ruiz es columnista y reconocida feminista cofundadora del movimiento Viejas Verdes; Fabrina Acosta es guajira, investigadora y fundadora de la asociación Evas y Adanes, y ha trabajado con comunidades indígenas; Matilda González es la primera mujer líder del movimiento trans en encabezar la Secretaría de la Mujer y Asuntos de Género en Manizales, y Sher Herrera es afrofeminista samaria.

Catalina Navarro Ruiz

¿Qué le diría a una mujer que no se identifica como feminista?



Que también estamos luchando por sus derechos. En aborto hay muchas mujeres antiderechos que llegan y nos insultan, pero yo a ellas las prefiero vivas insultándome que muertas por un aborto inseguro. Hay muchos caminos para llegar al feminismo, yo creo que el mejor es cuando uno voluntariamente se acerca por empatía, por solidaridad, y hay otro camino que es muy triste y es haber vivido la violencia en carne propia y encontrarse con el feminismo. Yo creo que nuestras vidas serían mucho más fáciles si nos hacemos feministas cuanto antes.



¿Cuál es el rol de las nuevas generaciones de feministas?



Tengo mucha esperanza porque son chicas que no están dispuestas a aguantar un montón de actitudes machistas que vivimos nosotras. Es un movimiento que viene con nuevos bríos, con mucho optimismo, con una justa rabia que es realmente refrescante para todo el movimiento, y creo que lo que viene es muy poderoso.

Sher Herrera

¿Cómo lograr un movimiento feminista trasversal?



Que la identidad no sea el objetivo único y final, sino una de las maneras de hacer la lucha para acabar con las opresiones. No es suficiente con estar orgullosos de la negritud, de ser mujer, de ser sexualmente diversas si no acabamos con las opresiones que esas identidades también significan.



Que las feministas blancas hegemónicas se cuestionen sus privilegios de raza, clase y sexualidad. Que no sigan pensando que el feminismo está centrado solamente en el género porque las mujeres no solamente están oprimidas por el género. Revisar las teorías más clásica como división del trabajo y el patriarcado, que ya no son categorías universales porque no aplican de la misma manera para todos los contextos.



¿Cómo acabar con la estigmatización hacia el movimiento?



Acabando con el sistema patriarcal, que estigmatizar toda lucha por la libertad.

Fabrina Acosta

¿Cuáles deben ser las prioridades del movimiento feminista en Colombia?



La prioridad del movimiento feminista es la reivindicación de los derechos a plenitud de las mujeres, una vida libre de violencias, que el cuerpo de las mujeres sea entendido realmente como propiedad de ellas, no de los hombres, ni de la sociedad ni de la cultura y de sus arquetipos o de sus prejuicios. Otra prioridad es sumar más mujeres, más guerreras a esta causa y que no sea la excepción de la regla, que no sea naturalizada la violencia, sino que tengamos una vida con derechos, igualdad y equidad.



¿Todas las mujeres deben ser feministas?



No, el feminismo no es un deber, es una decisión, es una decisión política. Nadie puede estar obligado a ser feminista, y no todas lo deben ser. Deberían serlo de manera libre. Decir que defiendo los derechos de las mujeres, pero no soy feminista es lo mismo que decir que tomo H2O, pero no agua.

Matilda González

¿Los hombres pueden ser feministas?



No soy partidaria de tener unas discusiones sobre el feminismo en términos de etiquetas o de identidad. No creo que lo verdaderamente importante es si alguien se identifica o no como feminista. Es decir, lo que hay que mirar son las acciones, porque amores son acciones y no buenas intensiones. En ese sentido, me es irrelevante si un hombre se identifica como feminista, lo que hay que mirar es si sus acciones son coherentes con la igualdad y los derechos de las mujeres.



¿Cuál es el rol de las familias en el feminismo?



Las familias deben hablar con sus hijos de machismo y de la violencia de género, pero que lo apliquen con el ejemplo. No ganamos nada con unos discursos elaborados cuando las condiciones reales no han cambiado, cuando las mujeres siguen ejerciendo la mayoría de labores de cuidado, donde todavía ser mamá es una obligación. Son necesarias las acciones que cambien la vida cotidiana.



