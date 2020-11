Empresa de belleza lanza política para abordar la violencia de género

A partir de hoy, las empresas del grupo Natura &Co en América Latina (Avon, Natura, The Body Shop y Aesop) tendrán una política para abordar internamente la temática de violencia de género que acompaña a colaboradoras que atraviesen por esta situación, orientando la adopción de procedimientos y recursos.



Las principales empresas del grupo, Natura y Avon, contaban en algunos países con protocolos locales de apoyo a colaboradoras que estuvieran en situaciones de violencia, ahora esta iniciativa se extenderá a toda la región, reforzando el compromiso con la causa y la equidad de género en América Latina.



"La iniciativa, que marca el inicio de la campaña internacional anual '16 Días de Activismo contra la violencia de género', confirma el compromiso del grupo por contribuir a eliminar la violencia de género y generar un impacto positivo asumido por Natura &Co en su Compromiso con la Vida", informa el comunicado de la empresa.



El plan establece acciones para abordar, en los próximos diez años, algunos de los temas más urgentes del mundo: enfrentar la crisis climática y proteger la Amazonía, garantizar la igualdad e inclusión, y cambiar nuestros negocios hacia la circularidad y la regeneración, confirma la compañía.



A nivel mundial, según los indicadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de cada tres mujeres es víctima de violencia a lo largo de su vida. Durante la pandemia, la ONU pronosticó que se incrementaron en 15 millones los casos de violencia de género por cada tres meses de aislamiento. La violencia de género se ha convertido en una "pandemia en las sombras" desde que se implementaron las restricciones iniciales a principios de este año.



Incluso antes del covid-19, ONU Mujeres informó que menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia realizan una denuncia, y menos del 10% de estas mujeres acude con esa denuncia a la policía.



Con 243 millones de mujeres y niños (de 15 a 49 años) en todo el mundo que sufrieron violencia sexual o física por parte de una pareja íntima en el pasado, el costo global de la violencia contra las mujeres se estimó en aproximadamente 1,5 mil millones de euros y se espera que aumente también a raíz de la pandemia, destacando la necesidad inmediata de realizar esfuerzos vitales de recaudación de fondos.



“La violencia de género, en sus diferentes formas, impacta negativamente en la salud, el desarrollo interpersonal, la seguridad y la vida de miles de mujeres. En este sentido, las organizaciones empresariales tienen un papel fundamental en la promoción de mecanismos de equidad de género”, dice Josie Romero, Chief Operating Officer de Natura &Co y miembro del Comité de Combate a la Violencia contra las Mujeres, grupo formado por líderes de diferentes áreas de la Organización.



“Es por ello que Natura &Co América Latina se compromete a establecer protocolos y políticas que brinden un espacio de trabajo que contribuya a la erradicación de cualquier forma de violencia contra mujeres y niñas”, agrega Romero.