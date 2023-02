Después de cinco días de pasarelas en donde más de 40 diseñadores españoles dieron a conocer sus nuevas colecciones de otoño-invierno 2023-2024, la edición número 77 de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid finalizó dejando grandes propuestas y tendencias para la próxima temporada.



La programación comenzó con las pasarelas OFF que se llevaron a cabo en diferentes lugares de la ciudad y continuó en el recinto ferial IFEMA con las propuestas de Ágatha Ruiz de la Prada, Andrés Sardá, Jorge Vásquez, Pedro del Hierro y Paloma Suárez, entre otros. De sus colecciones se destacaron los colores vivos e intensos, prendas con mucho volumen, transparencias y lentejuelas.

También fueron muy aplaudidas las colecciones de Otrura, Hannibal Laguna, Teresa Helbig e Isabel Sanchís. Esta última firma fue la merecedora del premio a mejor colección por su propuesta que incluye piezas seductoras con formas y tejidos que mostraban la unión entre su artesanía y técnicas vanguardistas. En el desfile, que estuvo dominado por el negro, el foco de atención fueron las hombreras, drapeados fluidos y las piezas esculturales.

Tonos metalizados y prendas ligeras con cut-outs, en la colección de Custo Barcelona Foto: Custo Barcelona

Por otro lado, el sábado la pasarela española también se llenó de tonos metalizados y prendas ligeras con cut-outs con la colección de Custo Barcelona - que había sido presentada la semana pasada en el marco de New York Fashion Week -. En el backstage, el diseñador le dijo a EL TIEMPO que su colección titulada Welcome to the other side, “trata de desarrollar piezas emocionales”. De igual manera, con esta propone un invierno colorido, plumones oversize y sutiles toques deportivos.



No solo los tonos vivos fueron los protagonistas de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid. Mientras que la firma Claro Couture optó por una paleta de color en negro, blanco y verdes, en una serie de looks sofisticados en materiales como encaje con látex y lentejuelas de print degradado, la marca Lola Casademunt se dejó seducir principalmente por el morado y los looks monocolor.



Otros grandes momentos de moda que dejó el evento fueron las rayas, cuadros y prints geométricos de la colección de Pablo Erroz, los vestidos con lazos XL de Encinar, los trajes que combinaban lentejuelas con el estampado pata de gallo de Paloma Suárez, los contrastes de texturas de Duarte y los pantalones transparentes de Otrura.

La pasarela española finalizó con las propuestas de dos diseñadores de Marruecos: Albert Oiknine (uno de los diseñadores más prestigiosos en la confección del caftán marroquí) y Maison ARTC, marca del diseñador Artsi Ifrach, que se identifica por el uso de materiales vintage y piezas antiguas. El último día fue dedicado a las colecciones de diseñadores españoles emergentes en donde participaron 10 futuras promesas de la moda española como 93 Sierra Crosses y su concepto de streetwear elevado o Guillermo Décimo.