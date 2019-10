¿Cómo viven las familias con mellizos, trillizos y cuatrillizos?

“¿Cuál noticia quieren primero: la buena o la más buena?”. Eso nos preguntó el doctor durante la sesión de ecografía a la que mi esposa y yo habíamos asistido para confirmar si estaba embarazada. Había pasado un mes y medio desde su última regla. Reconozco que allí, sentado al lado de ella, no identifiqué las dos bolsitas que Beatriz aseguraba ver en la pantalla que sobresalía de la pared.

Para mí, los sacos vitelinos de los que hablaba el médico eran apenas unas manchas blancas. “Son dos”, dijo ella mientras el doctor sonreía complacido. También sonreí. Aquel sábado me enteré de que iba a tener dos hijos.



La llegada de un bebé obliga a pensar en muchas cosas: ropa, cuna, pañales, coche, teteros, leche y un largo etcétera. Pero si se trata de dos hijos de una sola vez, esas cuentas hay que multiplicarlas por dos. Por fortuna mi esposa es ingeniera electrónica y su mente es tan organizada como las tablas de Excel que usa para planificar un viaje y hacer el mercado. Y al enterarnos de que seríamos padres de dos niños buscamos información sobre cómo enfrentan la situación las parejas que tienen mellizos.



Mi esposa leyó libros y vio videos de YouTube antes de encontrar un sitio web que le llamó la atención: www.laligadelosmultiples.com. El nombre evoca al Salón de la Justicia de los años 80, en el que los dibujos animados de Batman, la Mujer Maravilla y otros ‘súper amigos’ planeaban su lucha contra la Legión del Mal.



Al entrar en contacto con la Liga de los Múltiples conocimos a Danuta Galazka y a Juan Pablo Bernal, sus fundadores. Nos animó saber que ellos ya habían transitado un camino más empinado que el que nosotros iniciábamos: el embarazo de Danuta fue de trillizos, y ahora ambos están felices con María Paz, Olivia y Catalina, de 4 años.



“La gente puede dejar de vernos como una atracción circense para entender que los múltiples son sobrevivientes y que sus papás son héroes. Por eso nos llamamos la Liga de los Múltiples”, explica Juan Pablo, diseñador de páginas web y quien estuvo los pasados días más ocupado que de costumbre para garantizar el éxito del evento del pasado 28 de septiembre.

Ese día, en el Salón Rojo del hotel Tequendama, en Bogotá, se realizó la 3.ª edición del encuentro Bogotá es Múltiple, al que asistieron unas 3.000 familias de mellizos, gemelos, trillizos, cuatrillizos, etc.



Según el Dane, en el 2017 se registraron 11.304 partos múltiples (de los 665.704 que hubo en Colombia): 11.056, de gemelos o mellizos; 209, de trillizos, y 39, de cuatrillizos o más.



Las cifras cobran más importancia al tener en cuenta las situaciones difíciles que enfrentan los bebés múltiples.



El neonatólogo Nicolás Ramos opina que esta organización –la única legalmente constituida en Colombia que les brinda información a las familias con gemelos, mellizos, trillizos, cuatrillizos, etc.– nació con el fin de establecer una red de apoyo médico y científico para las familias y “crear una comunidad de amigos que se puedan ayudar”.



Al doctor Ramos le llegan muchos casos de familias con prematuros, una condición que se presenta en casi todos los bebés que son fruto de embarazos múltiples. Los bebés prematuros (que nacen antes de la semana 37) suelen quedarse sin espacio suficiente para seguir creciendo en el vientre materno.

De acuerdo con el pediatra, en el país son escasos los programas canguro, en los que se les hace seguimiento continuo a los bebés durante sus primeros dos meses. “Al no acceder a estos planes canguro, los bebés pueden desnutrirse durante la lactancia. La desnutrición infantil es la principal causa de mortalidad infantil en Colombia”, afirma Ramos.



Los programas canguro son integrales, multidisciplinarios y, a través del seguimiento de indicadores como la talla y el peso, buscan reducir la mortalidad infantil.



“No hay muchos planes canguro y no todos los médicos están capacitados para tratar a los prematuros. Todos los prematuros deberían entrar a un plan canguro para evitar el riesgo de que, por falta de conocimiento de sus padres, caigan en patologías que se pueden prevenir”, afirma el pediatra.

La desorientación respecto de a quién acudir la sufrieron Danuta y Juan Pablo después de que ella, tras cinco años de intentarlo, quedó embarazada “por una mezcla de ciencia y designios de Dios”. Siguió un método de reproducción asistida y le transfirieron dos embriones el 26 de septiembre de 2014. Ellos no podían saber que dos años más tarde, el 26 de septiembre de 2016, nacería la Liga de los Múltiples.



En la sexta semana, el doctor les informó que iban a ser padres de mellizos, pero a las tres semanas en una ecografía de control se enteraron de que serían papás de tres.



“Nuestro embarazo trajo consigo dos gemelas y su hermana melliza. Fue un embarazo bicorial triamniótico (dos placentas y tres bolsas amnióticas)”, explica Juan Pablo.

Emocionados y preocupados a la vez, se dieron cuenta de que no era fácil encontrar datos confiables en internet.



“Había páginas especializadas en el cuidado médico del embarazo, pero ninguna tenía información en el lenguaje de padres ansiosos por saber qué cuidados se deben tener y por conocer experiencias que solo las familias con múltiples podían entregar”, recuerda Juan Pablo.



Un poco de alivio les llegó a las 30 semanas de embarazo. Una prima de Danuta vio a una mamá de trillizos en Unicentro, se le acercó y le pidió su número celular para dárselo a su prima. La mujer accedió, luego recibió a los futuros padres en su casa y compartió con ellos su experiencia. Pronto se creó un grupo de WhatsApp con nueve mamás de trillizos.

El embrión de la Liga

Las bebés de Danuta y Juan Pablo nacieron el 8 de mayo del 2015. Cada una pesó menos de 2.000 gramos, así que permanecieron 15 días en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.



La Clínica de la Mujer, en Bogotá, era el segundo hogar de Juan Pablo. Él, un día mientras estaba en la cafetería, empezó a anotar las cosas que a él y a su esposa les “pegaban más duro”, como la cantidad de leche que consumían las bebés y cómo leer el pulso oxímetro (que mide el pulso y la saturación de oxígeno en la sangre).



Entonces, pensó que esa confusión no tenía por qué vivirla ninguna otra familia. “Había buscado en páginas de España, de Chile, de Argentina, en Facebook; pero sin médicos, solo con experiencias de algunas personas, pero nada contextualizado a Colombia”, cuenta.



El pediatra de sus niñas, el doctor Nicolás Ramos, le sugirió el nombre de la herramienta que quería crear: “Si existe la Liga de la Leche, póngale la Liga de los Múltiples”. La idea le gustó.



Las bebés se fueron con Danuta y Juan Pablo a la casa, donde tuvieron que administrarles oxígeno porque sus pulmones no estaban lo suficientemente maduros. No faltaron los sustos. El peor ocurrió una vez cuando Danuta estaba dándole pecho a María Paz y la bebé se desgonzó. “Los labios y la parte de debajo de los labios se pusieron morados; y luego se puso blanca”, recuerda Danuta. De inmediato Juan Pablo le rayó a la bebé la planta del pie con el dedo pulgar para que volviera a respirar.



Gracias a que en la Liga de los Múltiples se transmiten experiencias como esta, otros papás pueden anticipar los problemas.



María Andrea Rivera tiene dos mellizas de 4 años y afirma que algo fundamental en la Liga es el acceso a buena orientación. “Son personas que hablan a partir de su experiencia, que es parecida a la de uno”. Ella ha aprovechado los live de Facebook que se hacen todos los miércoles por la noche con especialistas.

‘Si yo pude con tres...’

Fotos de la familia de los fundadores de la Liga de los Múltiples. Foto: Archivo familiar

“Un muy buen consejo es el de tener ese día especial con cada uno de tus hijos. Hay un día de estar con Sara y otro, con Salomé. Eso les hace saber que cada una es importante y las ha ayudado a sentirse más seguras, más valoradas”, comenta.



Diana Ubaque también halló tranquilidad en la Liga. “Teníamos un niño de 8 años, quisimos darle un hermanito y nos llegaron dos (Matías y Tomás)”, cuenta. Ella buscó en internet y encontró a la Liga, donde Danuta la calmó: “Si yo pude con tres, tú puedes con dos”.

Tener más de un hijo de una sola vez causa un desajuste en las finanzas. Por eso es clave contar con aliados en la Liga. Uno de ellos es la Corporación Educativa Minuto de Dios, que, entre otras prerrogativas para los niños de familias múltiples, otorga un descuento del 20 por ciento en la pensión mensual en nueve colegios.



“No es fácil criar a un hijo; mucho menos a dos, tres o cuatro a la vez. Es necesario que cada vez haya más aliados que apoyen a familias de esta condición”, dice María del Pilar Arango, directora de mercadeo y comunicaciones de la institución.



De esa realidad es consciente Nury Montealegre, que tiene gemelos de 1 año. “Cuando te dicen que vas a tener dos bebés piensas en los gastos, en lo que se viene encima, porque es una noticia muy fuerte”, indica y agrega que el Gobierno debería facilitarles la vida a estas familias. Ella menciona el caso de una mujer que no tiene quién atienda a sus dos mellizos porque debe trabajar de noche. “Entonces, su hijo de 10 años los cuida”, dice.

“Uno no tendría que desplazarse con bebés prematuros para ir a una revisión médica o una prueba de oxígeno; la salud debería dirigirse a la casa de la familia”, afirma y se muestra esperanzada porque ya se radicó el proyecto de Ley 126 de 2019 en la Cámara de Representantes. “Es la primera vez que alguien ha hablado para que nos escuchen. No estamos solos”, agrega.



En la Liga no solo las mamás son activas. Hay hombres como Francisco González, quien enfatiza en que ser papás de múltiples obliga a asumir responsabilidades que antes se entendían maternales. “Somos dos mamás. Lo único que el hombre no puede hacer es amamantar. Al comienzo hay que levantarse cada dos o tres horas; cambiar a los bebés, darles tetero, sacarles gases, dormirlos de nuevo. Luego, cada etapa trae sus exigencias y ninguno en la pareja puede recostarse en el otro”, explica.



Historias como las de Danuta y Juan Pablo, de Diana, de Nury y de tantos padres que hemos encontrado en la Liga de los Múltiples nos han ayudado a mí y a mi esposa a enfrentar esta etapa de la vida con optimismo. De ellos y de otros héroes queremos seguir aprendiendo.

En busca de mejores condiciones

La Liga de los Múltiples radicó en agosto pasado en la secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley 126, que busca que el Gobierno les dé a las familias múltiples condiciones especiales para criar a sus hijos en aspectos como la salud y la educación. Este grupo ayudó a crear en 2018 la Organización Iberoamericana de Familias Múltiples, a la que pertenecen asociaciones de España, Perú, Chile, México y Colombia.

