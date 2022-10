En la búsqueda de la eterna juventud cada vez son más los tratamientos estéticos para luchar contra las arrugas y lucir un rostro firme y radiante.



La última tendencia, que cada vez gana más adeptos gracias a la popularidad que ha alcanzado en plataformas como TikTok, es el 'face taping' o la 'Terapia del celo'.



Un método antienvejecimiento de lo más original que algunas influencers usan bajo el maquillaje con el fin de conseguir un efecto de levantamiento y otras durante la noche para que sea más permanente.

La realidad es que el 'face taping' no es algo novedoso de la generación Z. Imposible olvidar a Carmen Sevilla confesando, hace muchos años, que su secreto antiedad era colocarse esparadrapos en el rostro y hacia la nuca con el objetivo de reafirmar su aspecto.



Asimismo, las cintas para "estirar" el rostro han sido un habitual del maquillaje de Hollywood desde tiempos inmemoriables, con personajes como Raquel Welch como máxima embajadora de su uso.



Y, además, es un paso infaltable en las rutinas de algunas drag queen, algo que hemos podido ver en largometrajes o en programas icónicos como 'Drag Race'. En resumen: no es una novedad, pero que están de moda de nuevo, nadie lo discute.

¿Y qué es exactamente el 'Face Taping'?

El 'face taping' significa, literalmente traducido del inglés: "pegarse la cara con adhesivos" y, en esencia, es exactamente lo que parece.



Es una técnica que pretende combatir y prevenir las arrugas y la flacidez facial utilizando cinta adhesiva estratégicamente colocada en diferentes áreas del rostro.



Si se aplica de noche, la cinta debe sostener los músculos y limitar su movimiento, como si de un bótox casero se tratase, evitando gestos como fruncir el ceño o expresiones que inducen líneas y que se pueden producir mientras sueñas. La teoría dice que reduce y previene las líneas causadas por dormir de lado y boca abajo.



Por otro lado, el 'Face Taping' también se puede usar para un efecto lifting inmediato, como el de una faja facial. Para lograrlo se suele ubicar de mejillas a sienes o desde el mentón a la zona inferior de la oreja, disimulándolas después con el respectivo maquillaje.

¿Cómo son las cintas para hacer 'face taping'?

Las más famosas son unas cintas faciales en tono piel que vienen en varias formas y tamaños dependiendo de la zona a cubrir o estirar, y suelen incluir una goma que hace el efecto lifting.



Por otro lado, hay gente que usa cintas más parecidas al tradicional papel celofán, pero con acabado siliconado y en tono transparente o maquillaje para asegurar que quedan naturales.



También hay cintas similares a las que ponen los fisioterapeutas para resolver contracturas y otras dolencias musculares.

Los beneficios y los riesgos de esta tendencia

Hay una cuestión evidente: el rostro se ve más reafirmado cuando se lleva un buen 'face taping'.



Sin embargo, David Deibis, maquillador de Perricone MD, cuestiona la técnica ya que: "exige mucha cantidad de maquillaje para cubrir las cintas adhesivas, provocando un look final demasiado recargado y poco natural".



Por otro lado, los beneficios de su uso mientras dormimos son un tanto discutibles.



Raquel González, cosmetóloga y directora de educación de la misma firma, comenta que "la cinta no va a reducir las arrugas ni va a trabajar sobre la firmeza, ya que se debe tratar desde dentro con estimulación por maquinaria facial o mediante el uso diario de cosméticos que fomenten la producción de colágeno y elastina o con principios que enfaticen la firmeza muscular".



Para Elisabeth San Gregorio, directora técnica de la firma Medik8, es algo temporal.

"Ofrecen un efecto lifting instantáneo, pero no una solución a largo plazo", afirma.

Entre las principales desventajas está la incomodidad de usarlas, ya que no suelen ser demasiado agradables, requieren demasiado maquillaje y es fácil que tengamos que retocarlo continuamente para evitar que se vean con el paso de las horas.



Además, "pueden causar irritación, sobre todo en aquellas pieles más sensibles, algo que suele ocurrir cuando procedemos a despegarlas. Tampoco el propio pegamento que incluyen beneficia a la piel", explica Estefanía Nieto, directora técnica de la firma Omorovicza.

Entonces, ¿sí o no a las cintas en el rostro?

En resumen, puede mostrar un rostro armónico a la vista, pero nunca ofrecerá tratamiento a largo plazo.



Además, utilizar las cintas resulta incómodo y obligará a usar maquillaje en exceso para intentar disimularlas, algo que, además, suele ser difícil de conseguir.



"Podremos conseguir el efecto en una foto, pero en persona, es muy probable que sea fácilmente perceptible"; añade Deibis.



Dependiendo de cuál sea el objetivo, esta opción puede ser una solución fácil.



