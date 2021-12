Su figura es imponente, mide 173 centímetros, tiene voz gruesa y fuerte, y su temperamento es recio. Sin duda, las características de una guerrera que con mano firme se convirtió en la pionera de las oficinas de relaciones públicas (PR) y comunicaciones del país, y durante 40 años ha labrado un sólido camino en esta industria.



Por su empresa han pasado cientos de comunicadores sociales que a su lado han aprendido esta ardua labor, y que han multiplicado las empresas de PR (sigla en inglés) en el país. Algo de lo que ella se siente orgullosa.



Fabiola Morera Carvajal dice jocosamente que es del Tolima Grande: “Nací en Ibagué, Tolima, y fui registrada en Altamira, Huila”. Es amante de la música clásica y la colombiana, de la comida típica (ojalá de su tierra), del calor cartagenero, de las rumbas y reuniones con amigos, con uno que otro vallenato y, ahora, de su refugio en Ibagué.



Como todas las guerreras tiene su talón de Aquiles: un corazón noble que se derrite por su hija, Mariné; por sus nietos, Matías y Daniela; por su compañero, el maestro Jaime Osorio (‘Osorito’); su yerno, sus hermanos, su gran familia…



Y es justo en ese talón donde se encuentra la clave de su éxito como empresaria de las relaciones públicas. La sensibilidad que tiene por la gente hace que su labor de dar a conocer y potenciar la esencia de las personas y las empresas sea muy efectiva y reconocida.

Fabiola Morera Carvajal completa 40 años construyendo empresa en el sector las relaciones públicas en Colombia.

El poder transformador de las comunicaciones es enorme. Nos entusiasma saber que nuestras estrategias aportan a multiplicar la generación de empleo, promover la inclusión... FACEBOOK

Hoy, en medio de una pandemia que la ha fortalecido, acompañada de un equipo de 32 personas (26 de ellos periodistas), con el apoyo de su hija, que es su mano derecha, y con un galardón internacional, celebra cuatro décadas en un sector cada vez más competido. Son, además, la única agencia de origen colombiano acreditada como miembro del organismo profesional de relaciones públicas más grande e influyente del mundo (PRCA).



Termina el año dando un nuevo paso para llevar esta empresa a otro nivel. “El poder transformador de las comunicaciones es enorme. Nos entusiasma saber que nuestras estrategias aportan a multiplicar la generación de empleo, promover la inclusión y desestigmatización de poblaciones y adoptar prácticas sostenibles y de cuidado del planeta. Es gracias a la confianza de nuestros clientes que hoy el foco de nuestra firma son las comunicaciones con propósito, y este será nuestro énfasis por los próximos años: ser una firma referente en el mundo de comunicaciones con impacto social y ambiental”.

¿Cuáles han sido las claves para llegar a estos 40 años? ¿Cómo ha sido ese camino?



Constancia, tolerancia, sabiduría, entendimiento. Cada una de estas palabras ha jugado un papel importante en algún momento de esta carrera. Fueron las claves que unimos para sobrevivir, con alegría y con ganas de seguir adelante siempre.



Esta carrera ha tenido sus altibajos. Pero lo más grato ha sido poner un granito de arena para dar a conocer empresas, instituciones y seres humanos. Somos una agencia de prensa que trabaja para potenciar lo que hacen empresas, instituciones y organizaciones para la buena imagen propia y del país. Nuestra razón es dar a conocer esa gente que día a día lucha por construir empresa, por una transformación positiva. He conocido personas que empiezan con un emprendimiento pequeño y lo transforman en una gran empresa, como es el caso de María Chávez, con Jolie de Vogue.

Facebook Twitter Linkedin

En compañía de su hija Mariné Moré se han fortalecido en el tema digital y social.

¿Fue la primera agencia del país en comunicaciones y relaciones públicas?



Fuimos la primera agencia constituida como tal. Algunos colegas como Amparo Pérez y Yolanda Villabona también incursionaban y hacían algo parecido, pero no formal. Fuimos los primeros en el tema; en 1981 decidimos que se llamaría Fabiola Morera Comunicaciones, porque las empresas deben tener nombre e identidad.



Las empresas han tenido que pasar por grandes transformaciones, particularmente en el tema digital. ¿Cómo ha sido para ustedes?



Inicié empíricamente, rodeada de muy buenos periodistas. Siempre he estado rodeada de la mejor gente, reconozco el valor del equipo y de estar con los mejores. Pasan 18 años y mi hija Mariné se integra a la empresa desde que estaba en la Universidad Javeriana y nos dio el ADN estratégico y creativo; empezó a hablar de internet y de la importancia de entrar en la era digital. Creamos un portafolio de servicios con todo el manejo digital. Y dimos el salto.

Eso fue importante para las empresas grandes que trabajaban con nosotros: Ford, Colgate, Masglo, Zona Franca de Bogotá, Banco de Bogotá, Grupo Aval; muchas de las cuales han estado más de 10 años con nosotros y aún siguen. Y con nuestro gran cliente Corferias, con el que hemos trabajado las cuatro décadas, pues saben y reconocen que siempre estamos preparados para competir.



Siempre contamos con entre 10 y 15 clientes, y eso nos permite tener una estabilidad para trabajar con 32 personas en la empresa.

Fabiola Morera lleva 40 años en el mundo de las relaciones públicas y las estrategias de transformación social.

La época de la pandemia es retadora. ¿Qué aprendieron? ¿Cómo han vivido esta etapa?



Como todos los colombianos pensamos que iba a ser algo transitorio. Íbamos disparados. Curiosamente, el 2019 fue un año maravilloso, trabajábamos con temas de responsabilidad social y acabábamos de ganarnos una nueva licitación de cinco años para grandes procesos de YRA con jóvenes.



Lo primero que pensamos fue en seguir y apoyar a las empresas, aunque muchas optaron por parar. En el caso de Corferias, que son ferias presenciales, encontramos un primer impacto. Nos dimos cuenta de que si a nuestros clientes les afecta la economía, a nosotros también. Debíamos ser consecuentes con la gente que nos había dado trabajo por tantos años. Lo importante eran la gratitud y la lealtad.

La única manera de seguir era acomodarnos a sus condiciones, y si no tenían con qué pagar, nosotros los apoyaríamos con nuestro equipo. Tomamos la decisión de que, así fuera duro, no saldríamos de nadie, como le consta a mi equipo; nadie salió de la empresa, el que renunció fue porque le salió otra oportunidad. Con una nómina de 32 personas, dijimos: ‘Tenemos que resistir, vamos a trabajar digital y a renovar baterías’.



Nos acogimos a ayudas del Gobierno durante cuatro meses. No más. No podíamos seguir endeudándonos, pues eso sí nos llevaría a cerrar la empresa. Fue un año de desafíos. Nos demostramos que sí se podía trabajar de manera virtual. Todos se fueron a sus ciudades, pero nunca dejaron de cumplir; al contrario, se potenciaron. Ya estamos en alternancia; otros, ya regresando, cuidándonos y apostándole a la vida.

Este año, usted recibió un reconocimiento internacional importante. ¿Qué significó?



Dios ha sido generoso conmigo. Fui escogida como pionera en los premios Top Women in Communications de Ragan 2021, que destaca a mujeres pioneras en el campo de las relaciones públicas. Ragan y PR Daily honran a las mejores mujeres en comunicaciones, líderes en la profesión que están trabajando para construir puentes y apoyar a las comunidades, orientar a los jóvenes profesionales y promover la innovación y la confianza. Ganamos como mejor estrategia del año y estrategia más innovadora de relaciones públicas 2020. Ellos nos destacaron como un agente activo de cambio, por promover el optimismo, crear oportunidades y generar mensajes positivos para multinacionales, empresas locales, asociaciones empresariales, gobiernos y ONG.

¿Qué viene en este momento de transición de la marca?



Hoy lideramos la conceptualización de estrategias para la transformación social, el impacto en el comportamiento y la cohesión social de las más importantes organizaciones de cooperación internacional, y, particularmente, nos sentimos orgullosos de trabajar con los Programas de Alianzas para la Reconciliación y Jóvenes resilientes de Usaid y Acdi/Voca.



Por eso ahora somos Morera Comunicaciones con Propósito, porque todas las acciones que hacemos tienen un objetivo social, de impacto y de transformación cultural y cohesión social. Seguiremos trabajando para crear oportunidades de inclusión social y económica para poblaciones vulnerables, comunidades subrepresentadas, empoderamiento de las mujeres y mucho más.

