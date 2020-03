Exposición de periodistas busca reivindicar su lugar en la historia 

La segunda edición de la exposición "Encuadres y miradas; desde nosotras", compuesta por 59 fotografías tomadas por mujeres fotoperiodistas a lo largo de cuatro décadas, se inauguró este viernes en Ciudad de México con el objetivo de reclamar el sitio de las fotógrafas en la historia del país y en la sociedad.



"No se trata solo de nosotras, se trata de revelar para resaltar el esfuerzo diario que implica ser mujer en México", explicó en la conferencia de prensa de presentación Sáshenka Gutiérrez, fotoperiodista y organizadora de esta muestra ubicada en las Rejas del Bosque de Chapultepec.

Para Gutiérrez, estas obras, expuestas hasta el 5 de abril, ayudan a fortalecer, visibilizar y reflejar socialmente "el papel de las mujeres en distintos ámbitos, de tal manera que si una niña ve la exhibición pueda imaginarse que es capaz de lograr lo que desee".



"A través de la muestra le queremos decir a las jóvenes que enfrenten las adversidades de su profesión. Nosotras afrontamos los mismos desafíos, pues el fotoperiodismo era un sector dominado por hombres y cada vez somos más mujeres", manifestó. La fotoperiodista Lizeth Arauz, una de las 59 autoras de todo el país que participó con una foto en la exposición, reivindicó la nueva mirada que traen estas fotografías, ya que muestra a "mujeres mirando a mujeres".



"Estamos verdaderamente vulnerables en muchos sentidos y mucho más las mujeres más jóvenes", dijo Arauz, quien insistió en la necesidad de "tener las herramientas suficientes para que ellas puedan estar en este país y en este mundo con muchas más posibilidades de ser respetadas". "Es fundamental que este domingo las voces de las

mujeres se escuchen.



Mi hija de 13 años se ha reunido con sus amigas y se están organizando para que las mamás las acompañemos a poder marchar, para poder escuchar sus voces", animó. Quetzalli González, otra profesional cuya foto de un menor migrante en la frontera sur luce en las Rejas de Chapultepec, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para avanzar en la lucha feminista.



"Nuestra sensibilidad como mujeres abre ventanas a otras partes del mundo y abre ojos, abre almas, abre espíritus. Yo creo que eso representa tener una foto aquí en la galería más grande de América Latina", explicó. González sostuvo que el trabajo de la mujer y de la periodista "hay veces que no se toma en cuenta" porque "no quieren ver" que ellas también pueden.



"Cada foto que ves te rompe un poco el corazón. Creo que es la forma de decir aquí estamos, aunque el sistema en general diga que no es tanto", insistió. La muestra se enmarca dentro del programa del Gobierno de Ciudad de México "Tiempo de

Mujeres. Festival por la igualdad", que ofrece alrededor de 80 actividades culturales con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemorará este domingo 8 de marzo.



