'Sufre menos, disfruta más', aligerando tu equipaje

Siempre nos han hablado de la importancia de soltar el pasado, de perdonar y de estar en paz pero pocas veces nos enseñan como se logra. María Emma Martínez, psicóloga, mentora de perdón y duelos, asegura que "ni en el colegio ni en la universidad y muchas veces ni siquiera nuestras familias nos dan las herramientas para liberar nuestros corazones de las emociones que nos van encadenando poco a poco".



María Emma Martínez es psicóloga, mentora de perdón y duelos, speaker y escritora. Foto: Particular

"Es más, en ocasiones nos alimentan estas emociones -dice la psicóloga- y así vamos aprendiendo que para sobrevivir tenemos que callar y tragar haciendo como si nada hubiese pasado por el miedo de sentirnos juzgados; finalmente es mejor aparentar que pertenecemos al grupo de los que somos felices y tenemos la vida perfecta”.



Martínez diseñó el taller Aligera tu equipaje perdonando, desde sus propias experiencias de vida para ayudar a tomar la decisión de perdonar un para sufrir menos y disfrutar más "a pesar de las situaciones que no puedes cambiar pero que marcan tu vida". Entrevista:



¿Cómo llegó al mundo del perdón?



Viví muchos años de mi vida en una falsa felicidad, guardando mis miedos, inseguridades y sufrimientos y aparentando que todo estaba bien a pesar de mis duelos, abusos sexuales de mi adolescencia y las culpas que sentía por mis acciones. El 22 de agosto del año 2014 me desperté después de dos noches sin dormir para dirigirme a acompañar el cuerpo que habitó mi hijo durante 17 años y que yo debía despedir después de su decisión de saltar del piso veinte del edificio donde vivíamos, entonces ese día entendí la dimensión de lo que significa perdonar y perdonarse, porque si no hubiese tenido la herramienta del perdón en ese momento, tal vez hoy estaría muerta o en un hospital psiquiátrico.



¿Qué ha cambiado en el corazón de las personas después de la pandemia?



Vivir la muerte tan de cerca nos ha ayudado a entender la vida de manera diferente, poner en orden nuestras prioridades y aprender a buscar herramientas que nos ayuden a sanar el corazón, soltar el pasado y reconciliarnos con nosotros mismos.



¿Cómo se puede llegar a perdonar?



Perdonar y perdonarte es lo que te permite aprender a vivir ligero de equipaje, lo primero es tomar la decisión de hacerlo y eso se logra entendiendo que es un buen negocio para ti, luego entender que es y que no es el perdón y finalmente recoger los aprendizajes de la situación vivida para darle un significado diferente. No es un proceso fácil pero no es imposible, se requiere disciplina, compromiso pero sobre todo, amor propio.



¿Por qué perdonar no es olvidar?



Por tres razones, primero porque biológicamente nuestro cerebro no está diseñado para olvidar situaciones que están acompañadas de una emoción fuerte, segundo porque si olvidamos ya no hay sentimiento negativo, es decir, ya no es necesario un proceso de perdón, y tercero porque si olvidamos no generamos aprendizaje.

¿Qué piensa del perdón y la reconciliación?



Que son dos cosas muy diferentes, el perdón no necesariamente implica reconciliación, pero la reconciliación si implica perdón, es decir, yo puedo perdonar a una persona sin volverlo a tener presente en mi vida físicamente; el único momento en que el perdón y la reconciliación son inherentes, es cuando nos autoperdonamos.



¿Cuál es el mayor beneficio de perdonar?



La sanación física, emocional, espiritual y almática además de nuestra congruencia como personas, padres, hijos, hermanos y parte de una sociedad independiente de tu labor.



¿Cuál es el perdón más importante?



El autoperdón, de ahí sale todo, porque no podemos dar de lo que no tenemos.

¿Es posible ser libres?



Eres libre cuando tus decisiones de hoy no dependen de tus rencores de ayer, eres libre cuando tomas la decisión de amar más tu presente soltando lo que ya pasó, si es posible ser libres pero es una elección que nace de la fuerza para soltar.



¿Por qué se nos dificulta perdonar?



Por varias razones: 1. No nos enseñaron cómo hacerlo 2. Pensamos que el perdón es un regalo para el otro. 3. Pensamos que perdonar tiene que ver con olvidar. 4. Porque no nos enseñan a amarnos y nos alimentan todo el tiempo el rencor y los pensamientos negativos para con nosotros y con nuestro entorno pero sobre todo porque el miedo por reconocer lo que somos nos paraliza.



¿Cómo tomar el control de nuestra vida y dejar de sufrir?



Autoconocimiento, conocimiento del funcionamiento de nuestro cerebro, trabajando nuestro merecimiento, la compasión por nosotros mismos y nunca permitiendo que se pierda la esperanza y la ilusión porque la vida sí tiene sentido.



Dejar de sufrir tiene que ver con aceptar el dolor que es inherente a nosotros y eso lo logramos a través del perdón, eso es lo que enseño en mi taller Aligera tu equipaje perdonando y en mis libros Tocada por el odio, abrazada por el perdón y Decide tu destino, un cómo lo hacemos.

