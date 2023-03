La piel se estira a lo largo de la vida, en etapas como la pubertad o durante un embarazo el cuerpo cambia y aparecen estrías.



También ocurre cuando se sube o baja de peso. Ahí empiezan a aparecer líneas rojas como surcos, especialmente en partes como los senos, el abdomen, los brazos, las caderas y los glúteos.



Suelen ser más frecuentes en las mujeres, pero también le ocurre a los hombres en sus etapas de crecimiento.



La principal causa por la que salen las estrías está relacionada con algún cambio que provoca que la piel se extienda rápidamente, lo que altera las fibras colágeno.



"Esto provoca que la capa intermedia de la piel se rasgue ligeramente, favoreciendo que afloren hacia la superficie las capas más profundas", explica Nivea en su página web.



Como explica la Clínica Bruselas de España, las estrías pasan por diferentes etapas, las blancas son aquellas que ya llevan más tiempo en el cuerpo, por lo que lucen como cicatrices.



En este punto eliminarlas es casi que imposible y la recomendación generalizada de los expertos es la prevención.



"Controlar la alimentación y el peso, e hidratar bien la piel tanto por fuera (cremas) como por dentro (agua y líquidos), ya que es importante la humectación para mantener el colágeno y la elastina, que aportan elasticidad a nuestra piel", menciona la clínica mencionada en su blog.



Además del uso de productos como cremas o aceites durante la pubertad o el embarazo pueden reducir las posibilidades de que aparezcan.

Tratamientos para las estrías blancas

Los tratamientos con láser y radiofracuencia pueden ayudar a reducir el aspecto de las estrías. Foto: iStock

Las estrías por sí solas no implican ningún riesgo para la salud, su rechazo se debe más a un tema estético que poco a poco se ha ido modificando.



Aunque para muchas personas siga siendo un motivo de vergüenza o no les agrade, no existe una cura definitiva.



Sin embargo, existen tratamientos estéticos que minimizan o eliminan estas marcas, pero los resultados dependen de las características de la piel.



Hay terapias con láser que estimulan la generación de colágeno o elastina, radiofrecuencia, terapia con LED, entre otras.



Por ejemplo, el equipo de medicina estética de Quirón Salud aplica láser CO2 y una fórmula magistral que incluye ácido retinoico para "afinar y minimizar las estrías, ya sean más o menos recientes o maduras", mencionan en su sitio web.



El retinol es una de las sustancias que se utilizan con frecuencia para este tipo de tratamientos.

Estas soluciones tienen resultados más evidentes que los remedios caseros, que suelen involucran aceites como el de oliva y alimentos como la zanahoria o el aguacate. Su efectividad no está probada y el uso de este tipo de productos sobre la piel puede generar alergias en los más sensibles.

