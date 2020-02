Cambios e incertidumbre en la Semana de la Moda de Nueva York

El calendario de las semanas de la moda “womenswear” de otoño/invierno 2020/2021 inicia en Nueva York, del 6 al 12 de febrero, con una agenda reducida a comparación de ediciones anteriores, grandes cambios en estrategias y en el calendario y algunos ausentes.

En medio de algunas críticas en redes sociales por la falta de apoyo a diseñadores emergentes y coincidiendo con la ceremonia de premiación de los premios Oscar 2020, este importante evento para la industria continúa generando dudas sobre su viabilidad y efectividad, según afirmó recientemente la revista Vogue en una de sus publicaciones.



Uno de los grandes cambios que se presentará para esta versión es una agenda más reducida. Anteriormente el evento se realizaba ocho días y pasó a seis días estructurados, de acuerdo a las declaraciones de Tom Ford, diseñador y presidente del Council of Fashion Designers of America (Consejo de Diseñadores de Moda de América).

En la lista de diseñadores que presentarán sus nuevas colecciones en el calendario oficial del evento se encuentran Christian Siriano, Monse, Badgley Mischka, Longchamp, Rebecca Minkoff, Jason Wu, Carolina Herrera, Oscar de la Renta, Coach, Michael Kors y Marc Jacobs, entre otros. Algunos de ellos realizarán sus pasarelas en las locaciones oficiales del evento (en Chelsea o Tribeca) y otras, en distintos lugares de la ciudad.



Sin embargo, algunos nombres icónicos - y locales - de la industria decidieron no participar en esta versión de la Semana de la Moda de Nueva York, entre ellos Jeremy Scott quien presentará su colección en París, Tommy Hilfiger que de nuevo desfilará en Londres, Ralph Lauren que no ha confirmado en donde presentará sus nuevos diseños e incluso el mismo Tom Ford quien llevará su propuesta a Los Ángeles.

Para esta edición de otoño/invierno 2020/2021 de la Semana de la Moda de Nueva York un acceso se puede adquirir desde $500 dólares en adelante.

Cabe resaltar también que cada vez es más común quienes renuncian o cambian el formato pasarela por presentaciones o eventos. Por ejemplo, el diseñador Phillip Lim no realizará ningún desfile pero sí participará en un conversatorio de la revista WWD y hará una “house party” abierta al público en su tienda de Nueva York. Otro caso es el de la marca Kate Spade la cual ha optado en sus últimas ediciones por presentar sus colecciones de forma privada “by appointment” y a través de sus redes sociales.



“La Semana de la Moda, un evento que antes estaba abierta solo a personas de la industria, está cambiando con los tiempos”, afirmó April Guidone, vicepresidente global de marketing y estrategia de marca de IMG en un artículo de The New York Times.



De esta forma y como parte de las nuevas estrategias de las marcas y organizadores, desde hace varias temporadas hay algunas entradas a las pasarelas que se pueden comprar e incluso los diseñadores venden experiencias o paquetes. Para esta edición de otoño/invierno 2020/2021 de la Semana de la Moda de Nueva York un acceso se puede adquirir desde $500 dólares en adelante.



*CAMILA VILLAMIL NAVARRO

PARA EL TIEMPO