Viajamos a la ciudad de Nueva York para ser testigos una vez más de su tradicional Semana de la Moda con la cual se da inicio al calendario de las fashion weeks de febrero y se empiezan a anticipar las tendencias que serán protagonistas durante los meses más fríos del año.



Luego de siete días de eventos, presentaciones y pasarelas en donde se presentaron las colecciones prêt-à-porter de otoño-invierno 2023-2024, principalmente femeninas, el evento llega a su fin y en EL TIEMPO recopilamos cuáles serán los colores, estilos, siluetas y prendas que no pasarán desapercibidas.

El negro es el nuevo negro

Propuesta de Chiara Boni. Foto: Chiara Boni

Si hubo un color que se llevó todo el protagonismo en los desfiles y presentaciones de esta edición de la Semana de la Moda de Nueva York fue el negro. Así lo demostró desde el primer día Christian Siriano en su pasarela con una variedad de looks en ese tono que iban desde sofisticados vestidos de fiesta hasta piezas modernas de sastrería. También hizo una apuesta por las transparencias, plumas y diseños que unían al negro con el blanco o magenta, otro de los colores dominantes de su nueva colección.

De la misma manera se destacaron los atuendos en negro, mezclados con el blanco, en la propuesta de la marca neoyorquina Proenza Schouler en donde se vieron otro tipo de prendas como chaquetas y faldas en cuero. Por su parte, la firma Simkhai lo incluyó en su sastrería (con chaquetas arriba de la cintura o cinturones gruesos) y en gabardinas con toques brillantes. Otra de las diseñadores que se dejó seducir por la elegancia y atemporalidad de este color fue Chiara Boni La Petit Robe. Su colección se centró en las siluetas e incluyó accesorios en cuero, transparencias y algunos destellos metálicos.

Estilo gótico

Propuestas de la colección de otoño 2023 de Alice & Olivia. Foto: Cortesía de la marca

Aunque algunas películas y series ya lo venían anticipando, en New York Fashion Week lo confirmamos: el estilo gótico vuelve a estar de moda, o al menos así lo propuso la firma Rodarte. Su propuesta se compuso por más de 60 looks en donde el color negro también fue el protagonista con materiales como tul o encaje. Su oda a las “hadas góticas” incluyó ojos y labios negros y accesorios como sombreros o coronas de flores y la reinterpretación de este estilo también hizo una apuesta por las transparencias y el brillo, principalmente en plateado.



Por otro lado, la colección de otoño 2023 de Alice & Olivia cuenta con algunos looks que se pueden adaptar fácilmente a esta estética. Si bien su propuesta 'American Icon: fashion through the decades' hace un recorrido por varios momentos de la moda en Estados Unidos, hay uno en especial en donde protagonizan las prendas en cuero vegano, vestidos en encaje y los detalles en pedrería o lentejuelas.

Transparencias que desafían al frío



Como se ha mencionado anteriormente, la sensualidad y el misterio de las transparencias estuvieron presentes en la mayoría de las colecciones reveladas en esta última semana en Nueva York, en propuestas que van desde vestidos creados para ocasiones especiales hasta atuendos para el día a día.

Uno de los diseñadores más fieles a esta tendencia es Jason Wu, quien en su pasarela mostró varias prendas como vestidos cortos con flecos, blusas o vestidos en diferentes tejidos que dejaban ver la piel. Aunque la mayoría apuestan por llevarlas en negro, como lo hizo también LaQuan Smith, la marca Private Policy las propone en blanco, el diseñador Dion Lee en fucsia y la diseñadora Kim Shui en morado.

Otras tendencias destacadas

Las pasarelas de la Gran Manzana también anticiparon que el magenta y el amarillo son dos de los colores que tendrán mucha fuerza el próximo otoño así como prendas con escotes profundos o con mucho volumen en los hombros y mangas.



Tendencias del backstage

El estilo gótico también, en el maquillaje. Foto: TRESemmé

EL TIEMPO estuvo en el backstage de varios de los diseñadores para conocer un adelanto de las tendencias en maquillaje y peinados que también estarán en tendencia. En conversación con este diario, Marco Peña, estilista de celebridades y líder del equipo de estilistas de TRESemmé para el mercado de habla hispana, comentó: “Esta temporada estamos cambiando un poco los esquemas de otros años en donde las tendencias apostaban por el pelo mucho más estructurado o elaborado. Las celebridades apuestan por tendencias más modernas y por el cabello más fluido y con movimiento. Es un look descomplicado y nuestra meta es poder darle mucho brillo y suavidad. La tendencia es resaltar la textura natural del cabello. Por ejemplo, los cabellos que son ondulados, los trabajamos en esa onda”.



Así mismo dijo que la invitación siempre es a ser creativos y jugar con el pelo. “La tendencia en este momento es el cabello con mucho movimiento, que se vea libre y moderno. Cabellos lisos, pulidos y brillantes es nuestra apuesta fuerte en esta temporada”.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO - Para EL TIEMPO

@CAMILAVILLAMILN

