Estética glam, estilo preppy y otras tendencias en la Semana de la Moda de Nueva York

Después de una semana de pasarelas, presentaciones y diferentes eventos, la Semana de la Moda de Nueva York –en su edición de ready-to-wear de otoño-invierno 2024-2025– llegó a su fin, dejando un abrebocas de las tendencias de moda y belleza que serán protagonistas durante la temporada más fría del año.



Esta vez, nuestra agenda en esta fashion week se inició con Dolce & Gabbana Beauty, la línea de belleza de la firma italiana, para conocer los lanzamientos de maquillaje y fragancias que veremos durante 2024 y llegarán a Colombia en los próximos meses.



En un evento de prensa que tuvo lugar en la tienda de la Quinta Avenida, Gianluca Toniolo, CEO de Dolce & Gabbana Beauty, le dijo a EL TIEMPO: “En Italia, especialmente en Lombardía, producimos más del 70 por ciento del maquillaje de lujo del mundo. Eso significa que tenemos la técnica y el diseño. En nuestro maquillaje puedes encontrar la materia prima y herencia italiana, y eso lo hace único”.

Después, nuestra agenda continuó en el New York Men’s Day, evento dedicado a la moda masculina y sin género que presenta las propuestas de diseñadores emergentes de ese segmento. En la jornada de la mañana participaron cuatro marcas: Landeros New York, Sivan, Terry Singh y Y.Chroma. Mostraron, cada una con su estilo, que tanto la sastrería como las prendas con aires deportivos seguirán conquistando los armarios de los hombres y que hay algunas tendencias más arriesgadas, como las transparencias, falsas y hombreras y cinturas marcadas. En la tarde el turno fue para Bulan, Pas Une Marque, Tarpley y The Salting.

Backstage’ de la colección del diseñador Christian Siriano. Foto: GETTY IMAGES FOR TRESEMMÉ

Esa misma noche, EL TIEMPO estuvo en una de las pasarelas más esperadas de la temporada, debido a su regreso a la programación del evento: la de Tommy Hilfiger. Esta tuvo lugar en el icónico Oyster Bar de la Grand Central Terminal y rindió un homenaje a la Gran Manzana bajo el concepto con ‘A New York Moment’.



La velada mostró el regreso al ADN de Tommy Hilfiger, sus códigos de estilo americano y un nuevo punto de vista al guardarropa de la ropa deportiva casual estadounidense. Destacaron looks compuestos por prendas de sastrería, prendas en tweed en tonos tierra, tejidos trenzados y minivestidos tipo polo. También los tonos rojos, blancos y azules que hacen parte de la esencia de la marca.



Otra cita que atendimos fue el lanzamiento de la colección de otoño-invierno 2024 de Dennis Basso, que esta vez tuvo lugar en la boutique que inauguró recientemente en Manhattan. Para la próxima temporada, el diseñador estadounidense nos confirma que los estampados animales seguirán muy fuertes (principalmente en vestidos y abrigos) y que en lo relacionado con los vestidos de fiesta, seguirán protagonizando los tonos plateados y los detalles llenos de brillo.

Creaciones de la colección de Jason Wu. Foto: GETTY IMAGES FOR TRESEMMÉ

También estuvimos en Brooklyn en el backstage de la pasarela del diseñador Jason Wu, para conocer las tendencias de peinados que proponen las pasarelas neoyorquinas. Al igual que en ediciones anteriores, nos encontramos con Marco Peña, estilista de celebridades y líder del equipo de estilistas de TRESemmé para el mercado de habla hispana, y le dijo a este diario: “Ha sido una temporada interesante porque podemos jugar con las texturas y los volúmenes. Salimos de lo convencional. Hay peinados con mucha referencia avant garde. Extensiones para conseguir colas de caballos, pelos inspirados en las celebridades. Celebramos la diversidad de las mujeres y buscamos resaltar sus raíces y sus texturas naturales del pelo. Jugamos mucho con volumen, movimiento y modernidad. Los recogidos vuelven muy fuertes, los que recrean el glamour de Hollywood. También accesorios, es una manera de engalanar los peinados. Coquette, Barbie, etc. podemos seguir jugando con eso”.

Tommy Hilfigerlpresentó minivestidos tipo polo. Foto: AFP

En lo relacionado con la colección presentada en pasarela, Jason Wu la denomina Nocturne y para su desarrollo se enfocó en la deconstrucción. Propone además diferentes texturas, motivos florales, vestidos en satén dorado y abrigos acolchados. “Este show está dedicado a mi equipo. Este show va dedicado a los que sueñan”, expresó el diseñador.

Nuestra agenda en la Gran Manzana finalizó con Chanel, en la presentación de sus dos colecciones más recientes: alta costura primavera-verano 2024 y Métiers d’Art 2023-2024 (que fue presentada el pasado mes de diciembre en Mánchester). Haciendo un repaso por la primera, su directora creativa, Virginie Viard, le da protagonismo al botón como si fuese una joya y se inspira en el mundo del ballet y la danza con tules, volantes y encajes. La segunda hace una oda al tweed y a una paleta de color pop vibrante. Por otro lado, en el marco de esta fashion week, la firma francesa inauguró su primera boutique de relojes y joyería fina en Nueva York, en la Quinta Avenida.

Con la Semana de la Moda de Nueva York se dio inicio al circuito internacional de pasarelas del mes de febrero. Nuestro siguiente destino será Londres, para conocer más de la moda británica y unirnos a la celebración del aniversario número 40 de este importante evento.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO @camilavillamiln