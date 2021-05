La infancia del diseñador colombiano Esteban Cortázar en 17 prendas

El diseñador bogotano Esteban Cortázar regresa, esta vez con una buena dosis de conciencia medioambiental, la fuerza de la energía, el calor y el verano. Esos son los ingredientes que con maestría y vitalidad mezcló para la colección que presentó en alianza con la marca mediterránea Desigual.



En esta primera colección juntos, pensada en los tiempos de fiesta, amor y color, Cortázar resalta que “a pesar del año difícil de pandemia, en el que la industria de la moda se ha visto afectada, particularmente las marcas medianas, pequeñas y nuevas, compartir energía positiva ha sido fundamental para seguir adelante”.



Para el diseñador, reconocido por ser el más joven en desfilar en New York Fashion Week (NYFW), con 17 años, y porque fue director creativo de las colecciones femeninas de Emanuel Ungaro, la pandemia fue un momento de quietud y calma que le ha permitido concentrarse en las colaboraciones que tiene.



“He dejado un poco a un lado la colección principal de alta costura, la cual creo que volverá ya para el próximo año. Y, en general, creo que muchas personas están haciendo lo mismo. Las casas de moda más grandes se pueden permitir hacer presentaciones y colecciones grandes y de lujo. Eso es más difícil para las pequeñas, medianas y nuevas”, agregó.



Desigual x Esteban Cortázar. Foto: Cortesía Desigual

Inspirado en la infancia

Por grande o pequeña que sea la marca o el negocio, se deben implementar estrategias que generen cambios responsables y conscientes con el medio ambiente. FACEBOOK

Cortázar (Bogotá, 1984), quien ha vivido por más de diez años en París, echó mano de los recuerdos de su niñez en South Beach, Miami, durante los 90, para inspirarse y crear 17 prendas que conforman la primera cápsula de la colección titulada ‘Cada día es para siempre’.



“Una época que para mí fue importante –asegura–. En la que me formé como artista y como diseñador, al lado de una cantidad de increíbles artistas, fotógrafos, diseñadores como Gianni Versace y Gloria Estefan, los grandes fotógrafos de la moda, las supermodelos, toda esa cultura de música latina, de arte, de cine que pasaron los 90 en este lugar”.



Ese fue el motor de esta colección, “un proyecto inspirado en esa época de tanta espontaneidad artística, de tanta libertad. Siempre trato de hacer proyectos que me llenen el alma y que me llenen a nivel creativo”, dice Cortázar.



Con esta alianza, Desigual busca darle un fresco a la marca para atraer a una nueva audiencia. “Me conecté mucho con los valores y las cosas que tenemos en común, como el optimismo, la buena energía, el amor por el verano, el amor por celebrar la vida, el amor por la libertad, por la diversidad, por muchas cosas que nos unen como marcas y a nivel estético”, asegura.



Desigual x Esteban Cortázar. Foto: Cortesía Desigual

Compromiso verde

El cambio climático también es otro motor de esta colección. “Es una responsabilidad, y lo importante es estar conscientes y entender lo que está pasando y no ignorarlo –dice Cortázar–. Por grande o pequeña que sea la marca o el negocio, se deben implementar estrategias que generen cambios responsables y conscientes con el medio ambiente”.



Por eso, esta colección primavera-verano es sostenible y cuenta con piezas versátiles, atemporales y unisex de cortes noventeros con estampaciones gráficas y patchwork.

El diseñador y la marca aseguran que son “prendas que sacan una sonrisa y que aman y respetan el mundo, que se comprometen social y medioambientalmente, sostenibles, con tejidos ecofriendly como el Lenzing Ecovero, Naia, BCI cotton, Tencel, Lyocell o algodón orgánico”.



En su espíritu ambientalista, siempre ha estado el aprecio por la ropa de segunda mano o vintage. Cortázar cuenta que desde los 12 años tuvo su primer acercamiento con esta tendencia, cuando tuvo que hacer las vitrinas para una tienda de segunda mano. “Tengo una colección y piezas vintage que integro en mi trabajo y en el proceso creativo”.



Un toque familiar

Esteban Cortázar fue un niño precoz, intuitivo y artístico, que se despertaba cada día entre los cuadros de su padre, el artista Valentino Cortázar, con la brisa del mar, palmeras bailando con gaviotas y el revuelo de la gente llegando a la playa.



Por eso invitó a su padre a colaborar con la pieza El beso, una expresión de amor gráfica en pinceladas de colores puros creada en Miami, como protagonista de buena parte de la colección.



Ante la evidente mezcla de culturas y lugares del mundo donde ha tenido la oportunidad de crecer y aprender (Colombia, Estados Unidos y actualmente Francia), una vez más queda demostrado que Cortázar es un hombre que les hace homenaje a los lugares donde creció. En la última alianza fue a Colombia, y ahora, a Miami. “Siempre estoy buscando cosas que me llevan a mis raíces”.

KELLY MC COOK - Escuela de Periodismo Multimedia

