'No necesitas estar en París o Londres para lanzarte como diseñador'

Desde sus inicios, la carrera del diseñador colombiano, nacido en Bogotá, Esteban Cortázar comenzó cosechando éxitos. Con tan solo 18 años, en el 2002 debutó en las pasarelas de la Semana de la Moda de Nueva York y, posteriormente, con 22, se trasladó a París para hacerse cargo de la dirección creativa de la firma francesa Emanuel Ungaro durante dos años.



Fue precisamente, su visión internacional, lo que lo convirtió en uno de los diseñadores colombianos que ahora, con 35 años, más ha trascendido. Hoy en día no solo presenta sus colecciones en la Semana de la Moda de París: varias celebridades como Beyoncé, Rita Ora y Kim Kardashian han llevado sus diseños.

Pero a pesar de su reconocimiento en el exterior, Cortázar ha mantenido su vínculo con Colombia y, esta vez, uno de los motivos que lo hizo regresar al país, fue unirse a la Gala Volar más Alto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la cual tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a estudiantes con dificultades económicas.



Con el apoyo de Gautier Mignot, Embajador de Francia en Colombia, Cortázar recibió a EL TIEMPO en la Residencia de Francia en Bogotá, para hablar de sus próximos proyectos y su contribución benéfica a los estudiantes universitarios.

Cortázar ha mantenido su vínculo con Colombia y, esta vez, uno de los motivos que lo hizo regresar al país, fue unirse a la Gala Volar más Alto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Foto: Carlos Ortega - EL TIEMPO

¿Cuál ha sido su vínculo con Francia?



Vivo en París hace 11 años. Mi abuela materna es francesa y París ha sido el lugar en donde he llegado a otros niveles en mi carrera y en donde he podido aprender muchas cosas y es una cultura que me ha impulsado un montó a llegar a donde estoy.



Usted ha sido de los pocos diseñadores colombianos que ha presentado colecciones en las pasarelas de Nueva York y París. Háblenos de esa experiencia



Llevo presentando en París muchos años. Es la cuna de la moda y en donde todo nace. Lo lindo es que hoy en día no hay reglas, entonces para diseñadores jóvenes me parece muy importante también ver que ya no necesitas estar en París ni en Londres o Milán o Nueva York para poder lanzarte como diseñador. Puedes estar en donde sea porque hoy en día hay herramientas, plataformas y formas muy interesantes de comunicación para poder contar las historias y eso me parece muy interesante verlo.



¿Tiene en la mira a Colombia para algún proyecto próximo?



Sí. Tengo planes de hacer más cosas en Colombia. Estoy preparando un gran proyecto para el próximo año. Después de 10 años que hice la primera colaboración con el Grupo Éxito voy a hacer otra y va a ser un proyecto muy lindo con un mensaje mucho más profundo y que va mucho más allá de la moda. Por eso lo estoy haciendo con ellos, porque quiero que todo el mundo lo aprecie, lo pueda sentir y lo pueda conseguir.



¿Cómo fue su participación en la Gala Volar más Alto 2019?



Hace unos meses me llegó esta gran invitación para formar parte y en donde subasté varios vestidos míos para apoyar a los estudiantes de bajos recursos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano sin importar cual carrera estuvieran estudiando. Quería apoyar a todos los estudiantes de la manera como lo puedo hacer yo y estuve feliz de poder hacerlo más que todo de poder conocer a algunos de estos estudiantes y ver el talento emergente que está saliendo de Colombia.



¿Cuántos diseños fueron subastados y de qué colecciones?



Cuatro fueron subastados y en exhibición tuvimos nueve. Son vestidos un poco atemporales y clásicos, muy de la firma Esteban Cortázar, con cosas que son muy emblemáticas de mi lenguaje y del ADN de la marca.



Teniendo en cuenta que usted es uno de los diseñadores latinoamericanos que mayor posicionamiento internacional ha tenido, ¿qué le recomienda a los diseñadores que quieren seguir sus pasos?



Lo primero es la autenticidad y contar la historia de la manera más auténtica posible. No copiar. A veces veo muchas copias en el diseño latinoamericano y me parece que es importante impulsarse y empujarse a uno mismo como diseñador a no caer en esa trampa. A veces nos pasa sin pensarlo, porque estamos viendo tanta información alrededor nuestro. Estamos todo el día así y esa información se nos queda y no nos damos cuenta que estamos copiando referencias o cosas. Entonces es ir súper profundo a uno mismo a sacar esa historia, impulsarse en el trabajo y eso es lo más difícil de hacer, pero el consejo más grande que doy.



Lo que dije hace un momento: no hay reglas hoy en día y hay diferentes maneras para contar nuestras historias y a veces sentimos, especialmente diseñadores colombianos o que estén saliendo de industrias emergentes, que para poder estar validados aquí tenemos que estar validados en el exterior. Yo lo digo por mi propia historia. Tuve la suerte y el privilegio de tener éxito en el exterior ya que comencé mi historia de esa manera. Entonces a estos estudiantes quiero apoyarlos, impulsarlos e inspirarlos a que vean el mundo más amplio de lo que a veces vemos que es, para poder sentir que ese éxito le llegue a uno.



Por: Camila Villamil

@camilavillamiln