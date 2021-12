La autoridad mundial del color, Pantone, anunció recientemente su tradicional color del año. Se trata de un nuevo tono creado por la empresa estadounidense llamado Very Peri 17-3938, el cual engloba las cualidades de los azules, cuenta con un matiz rojo violáceo y muestra una actitud alegre y animada, así como una presencia dinámica que estimula la valentía de crear y una expresión imaginativa.



(Le puede interesar: ‘Mocktails’, la alternativa para brindar sin límite en estas fiestas).

Facebook Twitter Linkedin

La presentadora y experta en moda, Lina Polanía con un ‘total look’ en lila, Semana de la Moda de París. Foto: Particular

Según Laurie Pressman, vicepresidenta del Pantone Color Institute, “la creación de un color nuevo por primera vez en la historia de nuestro programa es el reflejo de un proceso de innovación y transformación a nivel mundial. A medida que la sociedad reconoce los colores como una forma de comunicación fundamental y como una manera de expresar, captar, conectar e influir en ideas y emociones, esta nueva y compleja tonalidad azul fusionada con un rojo violáceo resalta el abanico de posibilidades que se nos presenta”.



Cabe resaltar que el proceso de selección de esta nueva tonalidad de bígaro, como se conoce en español este color entre celeste y lavanda, conlleva un profundo estudio y análisis de tendencias. Para llegar a la selección final de cada año, los expertos analizan a fondo el mercado en busca de nuevas influencias.

(Le puede interesar: ‘Queremos seguir trabajando en acciones que tengan un objetivo social’).



“Vivimos tiempos de transformación, y Very Peri es un símbolo del espíritu de nuestra era global actual y de la transición que estamos viviendo hoy en día. A medida que salimos de un intenso período de aislamiento, nuestras nociones y estándares están cambiando, y nuestras vidas físicas y digitales se han fusionado de nuevas formas”, afirman.

Facebook Twitter Linkedin

Para el experto en moda Rubén Fajardo, este color es poder, elegancia y belleza. Foto: FAVIAN MEDINA

Por su parte, Rosalina Villanueva, experta en tendencias de WGSN, comenta: “En WGSN hemos dado seguimiento a estas tonalidades moradas indispensables para todas las categorías de moda gracias a su carácter de género neutro. Los violetas, morados y lavandas han ido evolucionando con las temporadas, y tras la pandemia estos colores ayudan a responder a la necesidad de alegría y escapismo que tienen las generaciones más jóvenes”.



La experta también asegura que los colores morados están asociados a la espiritualidad y afirma que es un tono perfecto para la creación de productos, colecciones de moda e inclusive para espacios interiores. “Las tonalidades azules nos preparan para este estado de balance y por la intensidad del color nos permite tener ese impulso dopamínico y de impacto positivo al vestirlo o vivirlo en un espacio”.

(Además: Consejos para sacar adelante los propósitos para Año Nuevo).



En el 2021 vimos a celebridades se anticiparon a lucir tonalidades relacionadas con este color, como Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, con un atuendo de Christopher John Rogers a principio de año en la ceremonia de posesión, y la cantante Camila Cabello con un vestido de Michael Kors en la Met Gala 2021. Otro ejemplo es Lady Gaga, vestida por Gucci para la premier de House of Gucci en Londres.

Este color también fue protagonista en varias presentaciones y pasarelas de las semanas de la moda de Nueva York, Madrid, Milán y París. Diseñadores como LaPointe, Sportmax, Maya Hansen, Moschino, Valentino y Versace apuestan por este tono en sus colecciones de primavera-verano 2022, e incluso objetos de lujo se tiñen de él, como los bolsos de Jacquemus o el artículo de escritura Montblanc Muses Elizabeth Taylor Special Edition.

‘Tips’ para llevar tonos similares a Very Peri

Facebook Twitter Linkedin

Valentino apuesta por el Very Peri en su colección de primavera-verano 2022. Foto: IMAXTREE.COM

Para Manuela Triana, diseñadora y experta en colorimetría, “el morado (en su tonalidad más fuerte) se ha relacionado con la elegancia, la ostentosidad y el poder. También es el color de la realeza. De este modo, el lila, al ser un tono pastel de la misma familia de color, trae consigo las mismas características de elegancia y poder, pero de una forma más suavizada y liviana, menos agresiva, gracias a la carga de blanco, lo que lo convierte en un color tremendamente versátil y fácil de llevar.



Si usted quiere incorporar este color en sus looks diarios, puede llevarlo en un total look o combinarlo con otros tonos. Al respecto, Triana asegura: “Es un color realmente sencillo de combinar. Su complementario (en el círculo cromático) es el amarillo, así que crea un equilibrio muy lindo en el look cuando se combina con el amarillo quemado o con algún toque de amarillo pastel o amarillo bandera. Para opciones más arriesgadas se puede combinar con naranja; se ve bien con casi todos los verdes y, por supuesto, sale con todos los neutros”.

(Le recomendamos: Moda de verano para lucir en los días de vacaciones).



Varios expertos de la industria se han dejado seducir por este color, como en el caso de la presentadora Lina Polanía, que optó por un total look en lila en la pasada Semana de la Moda de París, o el experto en moda Rubén Fajardo, quien afirma: “Este color es uno de mis favoritos. Como estilista de moda tengo acceso a la información de los colores que se verán en las pasarelas de las colecciones del año siguiente, y para este año era uno de los más predominantes. Cada año escojo un color el cual llevo incorporado en todos mis looks y este año fue mi elegido. Para mí significa lujo, poder, elegancia y belleza.



Finalmente, Triana comparte otras ocasiones de uso: “Para reuniones de trabajo, una camisa de este color en una buena seda dará un mensaje de seguridad y elegancia. Para los climas cálidos también es refrescante y va muy bien con toques de color en ciertos detalles (aretes, diademas, zapatos) o vestidos completos de este tono”.

(También puede leer: Recomendaciones para evitar congestiones en los aeropuertos este fin de año).

CAMILA VILLAMIL NAVARRO