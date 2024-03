‘Estamos rompiendo el círculo de vulnerabilidad en las mujeres’: Nadia Sánchez

A sus apenas 35 años de edad, la bogotana Nadia Sánchez ha logrado lo que pocos: transformar la vida de miles de mujeres con su determinación y esfuerzo. La semana pasada fue galardonado con el Premio a la Mujer Cafam 2024 gracias a She is, una organización con la que, entre otras cosas, ha llevado a 711 niñas víctimas de conflicto y en situación de extrema pobreza directamente a la Nasa.

Esta administradora de empresas de la Universidad Javeriana e hija de dos maestros, ha logrado con She is cambiar la vida de más de 17.000 mujeres de todo el país que se encontraban en estado de extrema vulnerabilidad y ahora son empresarias, emprendedoras y agentes de cambio de sus comunidades. Tenaz y valiente, no ha habido amenaza, intimidación e incluso quebranto de salud que haya logrado hacer desvanecer su ánimo y hacerla dudar de continuar. Su organización hoy tiene sede en seis países, es conocida en los cinco continentes, ha recibido reconocimientos de ONU Mujeres y financiación de grandes compañías. EL TIEMPO habló con ella.

¿Qué es She is?

She is es una fundación sin ánimo de lucro a la que hace ocho años decidí apostarle mi vida y mi sueño para que más mujeres y niñas tuvieran oportunidades, sobre todo mujeres y niñas víctimas del conflicto armado, en extrema vulnerabilidad. Es una apuesta que busca intervenir en todo el proceso de ser y de la integralidad de una mujer. Son tres líneas en las que trabajamos: ‘Ella es Esmeralda’, ‘Ella es Astronauta’ y el She Is Global Forum.

¿Cómo han logrado la vida de tantas mujeres?

Empezamos She is con una línea llamada ‘Ella es Esmeralda’, con la creación de centros de empoderamiento social y económico, que tienen herramientas de innovación, de emprendimiento para estas mujeres que quieren no solo salir del conflicto armado, sino también construir paz en sus territorios, tener oportunidades, emprender o emplearse. Hemos llegado a la Colombia profunda, rural, donde aún el Internet y necesidades básicas como el agua son un privilegio, a terrenos hostiles donde aún el conflicto armado hace presencia.

¿Cómo es ese proceso?

Actualmente tenemos cuatro centros de empoderamiento social y económico construidos y vamos a abrir uno nuevo. En estos centros formamos mujeres para el empleo, para la vida y para emprender. Y ahí estamos rompiendo factores importantes que generan violencia contra las mujeres: la dependencia económica, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual y el acceso a educación de calidad. Las convocamos para que se vuelvan agentes de cambio que transformen su realidad y repliquen esa experiencia con otras.

¿Cómo se transforman estas vidas?

Cuando uno llega a estos territorios se da cuenta de que muchas de nuestras niñas y mujeres normalizan el abuso sexual y cualquier tipo de violencias porque creen no poder salir de ese círculo, porque dependen económicamente, porque está muy arraigado un machismo. Al llegar y dar esperanza, oportunidades y hacer que conozcan sus derechos y que hay otra realidad, estamos rompiendo el círculo en las mujeres, pero también con las niñas, porque ellas repiten los círculos de las mamás.

Está también la línea que lleva a niñas a la Nasa...

Este es el proyecto que me roba el alma y el sueño. ‘Ellas Astronauta’ es ese primer convenio entre una organización sin ánimo de lucro de América Latina con el Space Center de la Nasa, donde niñas de toda Colombia en extrema vulnerabilidad, sin acceso a educación de calidad, con unas barreras en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), puedan inspirarse y aspirar a ser esas próximas astronautas y científicas. Llevamos a 711 niñas beneficiadas a la Nasa, pero no es solo eso, sino que a través de este proceso se transforma su comunidad, construyen paz, ingresan a la universidad, y se rompen círculos de pobreza.

Nadia Sánchez Gómez, Fundadora de She is Foto:Diego Caucayo Correa Compartir

¿Quiénes son estas niñas?

Son niñas que no han tenido oportunidades de absolutamente nada, que tienen que andar dos horas para llegar al colegio, que deben comer una vez al día. La idea no es solo la experiencia de ir a la Nasa, sino realmente empoderarlas. Pasan por un proceso de preparación de cuatro meses en el que reciben herramientas para que, a través de educación STEM, puedan prevenir embarazo adolescente, drogadicción, abuso sexual y logren reconocer sus derechos. Muchas veces ni siquiera han montado a un ascensor y terminan en uno de los centros tecnológicos más importantes del mundo. Esto les cambia la vida, les muestra una nueva realidad. Al regresar a Colombia les acompañamos, les conseguimos becas para la universidad, para que cumplan todo su proceso educativo.

¿Cómo se logró este convenio con la Nasa?

Yo creo que eso estaba escrito. Estaba dando una conferencia en la India, y cuando me bajé de exponer se acerca una persona y me dice ‘necesito que le cuentes esta historia a un grupo de empresarios’. Resulta que el grupo de empresarios era la junta directiva del Space Center de la Nasa. Me escucharon y William Harris, el CEO del Space Center, que es latino migrante, quería crear programas para hispanos. Y ahí nace ‘Ella es Astronauta’. Lo que pensamos que se iba a demorar dos, tres años en aprobación, se hizo en dos días. Y el 25 de octubre del 2019, yo estaba en Houston firmando el convenio.

¿Cuál es la historia personal de Nadia Sánchez?

Hace ocho años, cuando fundé la organización, yo vivía en Washington, D.C. Me fui becada, trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ahí salió la oportunidad de crear un proyecto para el sector social. Yo estaba en el sector de integración comercial y quería pasar al sector social porque ese ha sido siempre mi llamado, me encantaba. Se me ocurre la idea, sin tener plata ni experiencia, así que presenté el proyecto al BID, y no pasé, se rechazó. Creo que fue lo mejor que me pasó. Decidí sacarlo adelante. Desde pequeña he pasado muchos quebrantos de salud, la vida me dio muchas oportunidades para vivir y creo que quería devolver el agradecimiento de estar viva.

O sea que surgió de un fracaso…

Sí, necesitaba eso para tomar el impulso. Renuncié al BID, decidí volver a Colombia, y presenté el proyecto al premio de Emprendedores Emergentes de la Casa Blanca. Me lo gané y fui con el expresidente Barack Obama viajé a Kenia. Era solo una idea, no tenía nada. Presenté la idea ante un montón de gente gigante y recibió mucha acogida.

¿Cómo ha garantizado la financiación de She is?

La financiación es la principal barrera de todas las fundaciones. Pero cuando se estructura un modelo tan potente que se sale del cuadro de lo que los inversionistas están acostumbrados, que sea disruptivo, que logra enamorar, el sector privado empieza a ver potencial. Los tres primeros años fueron muy difíciles. Con mucho esfuerzo lanzamos el She Is Global Forum, que es el foro más grande de equidad de género en América Latina. Fue sin financiación al principio, y logramos darnos a conocer. Hoy el apoyo del sector privado es gigante, porque ellos han entendido que invertir socialmente en niñas y mujeres tiene un retorno para ellos.

¿Qué viene ahora?

Hoy estamos en seis países y hace ocho años no alcanzaba a imaginar que esto fuera a crecer de forma tan acelerada. Siendo joven, después de recibir cien ‘nos’ antes de un ‘sí’, creo firmemente que no hay nada imposible. Tengo un compromiso inamovible de aumentar los esfuerzos para que más mujeres y niñas accedan a oportunidades, y así construir un país en paz. ¿Qué viene? No lo sé. Lo que sí sé es que no pienso parar.

¿Cómo cambió She is a Nadia Sánchez?

180 grados. Me he enfrentado a la realidad de Colombia. Cuando se recorren los territorios, uno se da cuenta de que lo que estás haciendo es muy poquito para lo que falta hacer. A mí me cambió tres cosas: la primera es el derecho a merecer, que por consecuencia llega cuando se hacen las cosas bien. Segundo, a aumentar la empatía 100 por ciento con mujeres y niñas, y tercero, a blindarme y saber qué batallas librar y qué no. Aprendí mucho de cómo no quería ser y de cómo quería ser y trabajo en mí demasiado porque hay que ser muy coherente en lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Cuando alguien escuche el nombre de She is o el nombre de Nadia Sánchez, quisiera que digan que somos invencibles.

REDACCIÓN VIDA DE HOY