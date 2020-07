‘Mostramos una Colombia diversa que no estamos acostumbrados a ver’

Diez años después de su primera colaboración, Esteban Cortázar y el Grupo Éxito lanzan un nuevo proyecto, esta vez enfocado en el bienestar y la vida en equilibrio. Se trata de una colección de alimentos y prendas de vestir, que celebra la inclusión, diversidad y sostenibilidad. EL TIEMPO habló con el diseñador sobre esta iniciativa.



Hace diez años fue uno de los primeros diseñadores en Colombia en apostar por la democratización de la moda. ¿De qué se trata esta nueva colaboración?



Es muy lindo ver como ese proyecto de hace 10 años todavía tiene relevancia. En esa época, la idea era democratizar la moda, pero de una manera más aspiracional, y compartir el entorno que yo estaba viviendo en ese momento.



Acababa de llegar a París y de salir de la casa Emanuel Ungaro. Estaba viviendo otros momentos en mi carrera, y eso era lo que quería compartir con la audiencia y, al mismo tiempo, democratizar esos estilos y hacerlos asequibles a todos.

Pasan 10 años y me invitan nuevamente a hacer otra colaboración y con la marca Taeq, donde fuera una colección alrededor de la idea de bienestar. Me llamó la atención y cuando me dijeron que era con una marca saludable, lo primero que hice fue pensar qué es bienestar para mí.



Así fue como me inspiré mucho y me di cuenta de que era una oportunidad hacer una colaboración que va más allá de la parte estética o de la moda. Siento que hemos evolucionado a un punto en donde debemos tener más conciencia sobre la moda y lo qué nos estamos poniendo, de dónde viene y quién lo está haciendo.



¿Cuál es ese mensaje que quiere llevar con esta nueva colaboración?



El mensaje es conectarnos con nuestros valores, que nos volvamos más tolerantes con las diferencias, que dejemos prejuicios, seamos más incluyentes y apreciemos nuestras raíces y diversidad como colombianos. Es difícil decirlo en una frase, porque es un mensaje profundo. Conciencia sería una palabra importante porque abarca un poco todo lo que acabo de decir.



Para mí el bienestar no es solamente qué le estoy metiendo a mi cuerpo en lo que como ni cuánto ejercicio hago (dos cosas de las que sí soy muy consciente y a las que le pongo atención y me gustan). Bienestar para mí también es cómo trato a los demás, cómo me trato a mí mismo, mi conexión con el mundo natural, mi conexión con la meditación, con la contemplación, con la música, con la danza, con la inclusión, con la diversidad, con el amor y todos estos valores que son parte de mi ser y de mi personalidad y de la forma como me han criado mis padres, mi familia y mis amigos.

Tenemos modelos de diferentes alturas, tamaños y colores de piel y es una forma de mostrar la diversidad de Colombia. Foto:

La propuesta habla de inclusión, diversidad y tolerancia. ¿Cómo se ven reflejadas estas acciones?



Precisamente, en el casting de casi 30 modelos que tenemos, muchos son provenientes de nuestra cultura afrocolombiana. También tenemos a dos indígenas trans de la comunidad embera y a otra modelo trans que descubrimos en Medellín. Así mismo, a muchos bailarines del Colegio del Cuerpo de Cartagena. Otra de las modelos tiene una historia muy linda. Hace aproximadamente un año recibí un email de una niña y de la fundación United for Colombia, donde me contaron que ella perdió su pierna a los cuatro meses de nacida por una bala perdida a causa de la violencia y su sueño desde pequeña ha sido ser modelo de pasarela. Me conmovió esa historia y dejé ese email guardado por un tiempo hasta que me llegara algo para hacer con ella. Este proyecto empezó a formalizarse y pensé que era el perfecto. Ella fue una de las primeras modelos que contratamos para la campaña. Así como esta acción que hicimos con ella, en la cual hay una historia que nos inspiró, también nacieron las otras.



Y empezaron a unirse las cosas para crear este gran casting que celebra la diversidad e inclusión para los colombianos. Tenemos modelos de diferentes alturas, tamaños y colores de piel y es una forma de mostrar la diversidad de Colombia que no estamos acostumbrados a ver siempre y que, precisamente, muchas veces no está representada, como, por ejemplo, los indígenas, que son nuestras raíces...



Nos ponemos felices de lucir artesanías, pero muchas veces no profundizamos en entender de dónde viene toda esa sabiduría y cómo podríamos aprender mucho más de ellos. Por eso aproveché esta oportunidad para visibilizar personas que crean Colombia y que se nos olvida que existen... Y hablo en particular de las comunidades indígenas y afrocolombianas.



Hablemos del proceso creativo. ¿Cómo fue trabajar en aislamiento?



Estos últimos meses han sido pesados y difíciles porque tuvimos muchas cosas qué pensar y resolver, pero fueron momentos para escuchar mi ser interior, reflexionar mucho y continuar creando el camino para Esteban Cortázar como marca y para mí como ser humano.



Todo ha sido interesante porque me la he pasado trabajando en este proyecto y en sacar este lanzamiento. Muy lindo estar en un proyecto así. En la mitad nos enfrentamos a un cambio mundial y a movimientos como el Black Lives Matter, que están generando cuestionamientos y cambios en nuestro mundo. Ha sido una gran inspiración hacer un proyecto que hable un poco de estas cosas, que no se hizo a propósito por lo que está pasando sino por lo que ya estaba pasando.

Específicamente, ¿qué categorías de productos encontramos en la colección?

Es la primera vez que Taeq lanza prendas de vestir y que Esteban Cortázar hace productos de alimentos… Todo está inspirado en celebrar nuestras raíces y de algo que me guste de nuestro país. Entonces, los colores fueron inspirados en fachadas, ventanas y paredes de pueblos de Colombia que me encantan como Barichara, Salento y Guatapé, por ejemplo.



Los estampados los creamos inspirándonos en las formas geométricas, movimientos y texturas que crean tejidos, canastos y artesanías colombianas, sin referenciarlas literalmente, simplemente digitalizando un poco los movimientos que veíamos y creando nuestro propio estampado abstracto.



La colección textil tiene la mayoría de piezas unisex. La idea era no jugar tanto con la diferencia de género, sino pensar en camisetas, chaquetas y leggings, etc. que sirvan para ellas y para ellos. Muchas piezas son amplias, tienen una parte muy relajada y cómoda que sirven para muchos y diferentes tipos de cuerpos.



¿Y los alimentos?



La idea desde el principio fue crear productos que no tuvieran más de cinco o seis ingredientes, tratar de que fueran lo más natural posible y hacerlo lo más artesanal, utilizando ingredientes locales. Son varios jugos de mezclas de frutas como la gulupa, el carambolo y el yacón, snacks como garbanzos, bites y barras.

La colaboración habla de una celebración a la sostenibilidad...



La mayoría son telas recicladas hechas con botellas de plástico. Hicimos mucha investigación con compañías que trabajan este tipo de telas y que son conscientes del medioambiente en sus procesos. La forma como estampamos sin usar agua; los ganchos están hechos con cartón reciclado y pegante natural de yuca; las bolsas de compra están hechas de maíz y las etiquetas son de pulpa de caña de azúcar son detalles que involucramos en la parte de sostenibilidad para el proyecto y como fuente de inspiración desde el principio.



Teniendo en cuenta los cambios que está afrontando la industria de la moda, ¿qué más viene para Esteban Cortázar?



Estoy muy inspirado con este proyecto y siento que me está animando a continuar por este camino, no sé de qué manera, pero quiero hacer más en Colombia, quiero conectarme más con mi país. Llevo en París 12 años; no estoy diciendo que me voy a mudar, pero estoy pensando en pasar un poco más de tiempo en Colombia.

Tengo varios proyectos interesantes que vienen para el 2021 y grandes colaboraciones. Quiero continuar la idea de las colaboraciones porque me gusta cambiar de ambiente y poder viajar y hacer cosas para diferentes mercados y seguir con la colección principal de Esteban Cortázar. Pero lo estoy formando de una manera definitivamente distinta de como lo hacía antes.

CAMILA VILLAMIL NAVARRO

Para EL TIEMPO@camilavillamiln