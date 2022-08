Es casi seguro que mientras usted lee esta nota, su cabeza esté inclinada hacia abajo por estar mirando su celular, tableta, computador portátil o, incluso, el de escritorio.

Con esta posición, está contribuyendo a que su cuerpo presente el síndrome de tech neck o cuello tecnológico, término acuñado por los médicos en los últimos años para hablar de esos dolores de cabeza, espasmos musculares, crujidos de articulaciones de los hombros y presión sobre las vértebras cervicales de la columna generados por tener el cuello en una misma posición por periodos prolongados, como la de estar inclinados viendo el celular.

Esta condición es hija de la tecnología y propia de las generaciones que viven completamente conectadas, pero los doctores han detectado su aumento en los últimos años debido al teletrabajo en tiempos de pandemia, cuando las constantes reuniones virtuales y los incesantes chats se volvieron el pan, no de cada día, sino del minuto a minuto, y que han seguido presentes en nuestras vidas a pesar de haber retomado en gran medida nuestras rutinas.



Pero esto no solo es un problema osteomuscular, también tiene implicaciones estéticas y no solo por la falta de garbo. El tech neck también ha dejado ver un envejecimiento prematuro de la piel del cuello.



“Cuando hablamos de envejecimiento prematuro nos referimos a la aparición temprana de arrugas y surcos horizontales y de pliegues que se marcan por el frecuente movimiento de subir y bajar la cabeza por la constante consulta del celular y por esos largos periodos con la cabeza agachada”, explica Yudy Pinzón, médica dermatóloga de la Asociación Colombiana de Dermatología-AsoColDerma.

El uso excesivo del celular hace que aparezcan signos de envejecimiento prematuro del cuello.

A esto hay que sumar los efectos de la luz azul que emiten estos dispositivos móviles, que es distinta a los rayos ultravioleta del sol. “Esta luz de las pantallas genera una pérdida de la calidad de la piel, pues afecta directamente al colágeno, la proteína que ayuda a darle firmeza. Con su disminución o pérdida se produce la flacidez, no solo en el cuello, también del contorno de la cara”, continúa la médica dermatóloga.



El envejecimiento del cuello también tiene mucho que ver con el hecho de que la piel de esta zona es de las más delicadas y delgadas del cuerpo, “tiene poco soporte óseo y muscular y está constantemente expuesta al sol, la polución y el medio ambiente sin ningún cuidado por parte de nosotros. Cuidamos mucho la piel del resto del cuerpo y del rostro, pero no la del cuello”, agrega la doctora Pinzón, quien resalta que también influye el factor genético -si la mamá, abuela o tías han tenido esas arrugas- y el tipo de piel. Las pieles blancas suelen ser más delgadas y delicadas, por ejemplo.

La buena noticia: la prevención funciona

Teniendo en cuenta que en promedio un colombiano pasa 10 horas y 7 minutos navegando en internet, de las cuales 3 horas y 45 minutos son usando las redes sociales, y 5 horas usando dispositivos móviles, según datos del estudio We are social que hace cada año Hootsuite, es necesario tomar medidas preventivas para contrarrestar los efectos negativos de su uso excesivo en cuanto al cuello se refiere.



La medida más obvia es disminuir el tiempo de exposición a las pantallas, así como mantener el computador y celular a la altura de los ojos para evitar inclinar la cabeza.

Pero también hay otro hábito que podemos incorporar en nuestras rutinas diarias de cuidado y belleza: extender la aplicación de las cremas hidratantes y/o sueros que usamos en la cara por el cuello y el escote. Sencillo.



“El cuidado de la piel debe comenzar desde la infancia hidratándola y usando protector solar varias veces al día, más si se hace mucho deporte o se trabaja o se pasa mucho tiempo al aire libre. Hay cremas diseñadas para el cuello, pero en general se pueden usar los mismos recursos que utilizan en la cara: la crema de día y la de noche, que es más concentrada”, comenta la doctora Pinzón.

Los cuidados con cremas especiales para el cuello ayudan a recuperar la firmeza de la piel.

Pero si ya han aparecido algunos signos, no hay que echarse a la pena, porque la buena noticia es que estas arrugas y surcos se pueden contrarrestar, pues existe una variedad de tratamientos para el rejuvenecimiento del cuello.



“Dependiendo del tipo de piel y su estado, si se trata solo de deshidratación o efectos por la exposición de la luz, si ya hay mucha flacidez, si las arrugas son profundas, si se presentan pliegues (son longitudinales) se elige el tratamiento. Hay opciones como la toxina botulínica, el ácido hialurónico, bioestimuladores, pero también el uso de diferentes tecnologías como radiofrecuencia y ultrasonido, por ejemplo. Pero lo que hemos visto que funciona aún más es la combinación de estos tratamientos, que nos ha dado muy buenos resultados”, afirma la doctora Pinzón, quien hablará de este tema en el V Congreso de Especialidades Dermatológicas, que se llevará a cabo del 12 al 15 de agosto en Santa Marta, el cual congrega a más de 800 dermatólogos para actualizar sus conocimientos.



“Unos de estos tratamientos, que son mínimamente invasivos, se dirigen a hidratar la piel y/o a estimular la formación de colágeno para mantener o recuperar la tonicidad y el brillo de la piel. Otros ayudan a rellenar, por ejemplo. La idea es evitar o aplazar al máximo una cirugía plástica. Estas intervenciones deben ser realizadas por médicos especialistas como los dermatólogos por ejemplo, luego de una evaluación del estado de la piel”, agrega la doctora.



Lo importante es consultar apenas se noten estos signos de envejecimiento, que suelen hacerse muy visibles, precisamente, cuando estamos en una reunión virtual y esa imagen en la pantalla actúa como un revelador espejo.

Cuidado con los ‘estafadores con piel de oveja’

De acuerdo con una encuesta realizada por AsoColDerma, del 92 % de los colombianos que respondieron haber sufrido de una enfermedad de la piel, más de la mitad, el 53 %, respondió que se automedica, trata su problema con lo que le indique el vendedor de la farmacia, acude a personas que no tienen formación médica o no hace nada para dar solución porque cree que las afecciones de la piel no son importantes o trascendentales.



Así mismo, la encuesta dejó ver que un 11 % de los colombianos se ha realizado algún procedimiento estético y de ellos, el 52 % afirma que fue una persona sin título de médico quien se los realizó.



“Es importante que el cuidado de la piel esté en buenas manos, en manos del médico dermatólogo, que es el especialista más idóneo y que ha adquirido las competencias necesarias para tratar las patologías que afectan la piel, el cabello, las uñas y las mucosas”, afirma el doctor Óscar Mora, presidente de AsoColDerma.



Por eso la entidad adelanta la campaña educativa ‘El estafador con piel de oveja’, que evidencia lo fácil que una persona puede poner en riesgo su piel, su salud y hasta su vida al acudir a personas sin la preparación médica necesaria para aplicar tratamientos que impliquen inyectables y uso de tecnologías.

