'Eliminar los obstáculos, entre las claves para avanzar en equidad'

En el marco de las diferentes actividades que ha venido realizando Avon para conmemorar el papel de la mujer dentro de la sociedad. Ricardo Hinojosa, Gerente General de Avon para el Cluster Andino habló con EL TIEMPO y explicó cómo la compañía ha venido trabajando en pro de los derechos y de la equidad de género.



Además, este 25 de noviembre la empresa lanzó en todos los Avon del mundo el Protocolo interno de prevención, intervención y acompañamiento integral frente a casos de violencia basada en género.

¿Cómo está Avon en temas de equidad de género? ¿En qué actividades la empresa implementa la perspectiva de género?

Lideramos con el ejemplo, pasando en los últimos años de 4 años de 0 más de 40% de participación femenina en el Comité Directivo del Clúster Andino -que incluye Colombia, Perú y Ecuador – y seguiremos trabajando para seguir creciendo, tenemos la meta específica de tener al menos, la paridad. Así mismo, el 65% de nuestros niveles gerenciales son ocupados por mujeres y en Colombia, por ejemplo, en el presente año, las promociones en estos cargos de liderazgo de mujeres corresponden al 66%.



Aunque estas cifras son muy positivas, continuamos trabajando para seguir construyendo oportunidades desde no solo la paridad en cargos de liderazgo, sino de diversos aspectos relevantes; a través del Comité de equidad de género, un equipo que ha sido el gran movilizador de nuestras acciones en cuanto a generar una cultura y mejores prácticas en equidad de género. Es un equipo permanente, una célula de trabajo interdependiente y que cuenta con un plan de trabajo definido y del cual hacen parte personas de todas las áreas y todos los niveles de nuestra compañía que construyeron nuestro Plan de Equidad con tres grandes frentes: entretenimiento, sellos y certificaciones y alianzas.



Además, recientemente hicimos parte activa del Women Economic Forum Latinoamérica 2020 donde se consolidaron proyectos de alto impacto y acciones concretas para avanzar en la equidad, según los organizadores fue catalogado como en el foro virtual más importante de América Latina y uno de los más relevantes del mundo impactando a más de 50 mil personas en 44 países. La participación de Avon y la Fundación Avon para la Mujer en este importante escenario, hace parte de nuestro activismo en una causa que defendemos hace más de 130 años: El empoderamiento femenino y la equidad de género. Estamos convencidos de que promoviendo un mundo lleno de oportunidades para las mujeres tendremos un mundo mejor para todos.



De hecho, quisiera aprovechar esta oportunidad para contar que en el marco del WEF Latinoamérica, el evento más importante de la región en empoderamiento femenino, nuestra Fundación Avon para la Mujer recibió el reconocimiento “Empresas icónicas que crean un mundo mejor para tod@s” por nuestra trayectoria e impacto en equidad de género y empoderamiento femenino.



Este hecho sin duda nos impulsa y nos reafirma en nuestro propósito y compromiso por brindarle bienestar integral a las mujeres. Nada de esto sería posible sin el papel activo de la mujer dentro de la compañía, pues al trabajar con mujeres empoderadas se adquiere la capacidad y el compromiso de inspirar en este frente a otras empresas y se extiende la invitación para que más hombres nos comprometamos decididamente a recorrer el camino de la equidad.



Cierro contándoles que actualmente, en Antioquia, donde está ubicada nuestra oficina principal y desde donde lideramos el Grupo de Mercado Andino, estamos avanzando como integrantes del equipo fundador en la creación de la Alianza Empresarial por la Equidad de Género, junto a entidades y organizaciones como la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Universidad EAFIT, la Andi, ProAntioquia y Comfama, entre otras. Somos la única compañía que hace parte del equipo fundador. Y en Antioquia, lideramos la creación del Comité de Equidad de Género de la ANDI y somos parte de alianzas regionales en este frente.

Ricardo Hinojosa, Gerente General de Avon para el Cluster Andino Foto: Cortesía Avon

¿Cuáles son los retos y desafíos de la implementación de una perspectiva de equidad de género en el sector empresarial?

En Avon trabajamos a diario para construir sobre nuestros propósitos corporativos fundamentados en ser plataforma de transformación social al impulsar la independencia financiera y el empoderamiento de la mujer. Dar impulso, eliminar los obstáculos, superar los sesgos, proporcionar oportunidades de desarrollo y liberar el potencial de las mujeres con capacidad de liderazgo se convierte en la clave para avanzar en equidad.



El Informe de la OIT “La mujer en la gestión empresarial”, indica que los tres obstáculos principales al liderazgo de la mujer son las responsabilidades familiares, los estereotipos de género y la cultura empresarial masculina. Algunos estudios indican que dos de cada tres mujeres directivas de empresas privadas y/o profesionales de toda Europa consideran que los estereotipos y los preconceptos acerca del rol y las cualidades de la mujer son el obstáculo más importante a su ascenso en la profesión.



La segregación por sexo en las funciones directivas o “techo de cristal”, obstaculiza el ascenso de las mujeres a puestos de máxima responsabilidad. La encuesta de la OIT revela que, en la mayoría de las empresas, no se permite el ascenso a cargos directivos o si lo hacen sólo se permite acceder a áreas como recursos humanos, relaciones públicas, comunicación, mientras que en otras predominan los hombres: operaciones y ventas, investigación y desarrollo de productos y gerencia general. ¿qué podemos hacer entonces desde las empresas? construir una reserva fuerte de talento femenino para promover una mayor presencia de mujeres en la dirección de la compañía.

A propósito del mes de la lucha por la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, ¿qué actividades desarrollará la Compañía en torno al tema?

En el frente de violencia contra la mujer, uno de los grandes proyectos que desde la Fundación estamos desarrollando es el programa Por mí, Por ti, Por los dos, en alianza con la Fundación Natalia Ponce de León y la Universidad El Bosque; un programa con el que se busca contribuir a eliminar la violencia en las relaciones de pareja de los y las adolescentes. Estamos trabajando con jóvenes entre los 15 y 19 años de edad de Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, ciudades donde se presenta la mayor incidencia de casos de violencia contra las mujeres.



Además, este año hicimos el lanzamiento de #AisladasNoSolas, nuestra reciente campaña de la Fundación Avon para la Mujer, a través de la cual acompañamos e informamos a la sociedad sobre las herramientas disponibles para asistir en una primera escucha a una víctima de violencia de género para así contribuir a que la tensión no aumente en momentos de aislamiento y, darle tiempo a tomar decisiones para proceder por las vías oficiales.



#AisladasNoSolas comenzó como una campaña de sensibilización y toma de conciencia y se fortaleció, gracias a la donación de Fundación Avon Global, en un programa articulado de intervención en territorio de Avon y su Fundación de la mano de ONGs aliadas en Colombia, Perú y Ecuador.



Queremos invitar a hombres y mujeres a que reconozcan las señales y hacer visibles las diferentes formas de violencia, sea física, sicológica, sexual o económica. Es inaceptable que una de cada tres mujeres en el mundo sea víctima de violencia. ¡Esto definitivamente debemos cambiarlo ya!



En el marco de esta iniciativa realizamos una donación de $100 millones de pesos a dos instituciones: la Fundación She Is y el movimiento “No es Hora de Callar” liderado por Jineth Bedoya, editora de la Casa Editorial El Tiempo, con el objetivo de fortalecer las líneas de atención a mujeres víctimas de la violencia, brindar orientación a las mujeres y su entorno y amplificar el alcance de la campaña Aisladas No Solas. La contribución de $100 millones de pesos de la Fundación Avon hace parte del compromiso de Avon y su Fundación para la Mujer de donar 10 millones de dólares en el mundo, durante este año, a organizaciones benéficas que apoyen la salud y el bienestar de mujeres y niñas.



Hasta la fecha, desde Avon y la Fundación Avon a nivel global hemos donado más de 80 millones de dólares a las ONG que lideran iniciativas que buscan prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.



Redacción EL TIEMPO