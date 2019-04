‘Un buen par de zapatos te pone en un pedestal’

Si el 19 de mayo de 2018 fue una fecha importante para Meghan Markle, también lo fue para Edgardo Osorio. Mientras ella dejaba atrás su pasado de actriz estadounidense para convertirse en esposa del príncipe Harry de Inglaterra y duquesa de Sussex, el diseñador colombiano se enorgullecía de que Markle hubiera elegido unos zapatos suyos, hechos a la medida, para disfrutar de la fiesta ofrecida en la noche para celebrar el matrimonio.

No fue la única que lució ese día, en la boda del año, zapatos Aquazzura, la marca de Osorio.También lo hizo la madre de Meghan, así como la princesa Cleopatra de Oettingen, la famosa Oprah Winfrey y la actriz Sarah Rafferty. A la lista hay que agregar a la pequeña princesa Charlotte (sobrina de Harry) y las otras cinco damas de honor, a quienes también les hicieron zapatos a la medida.



“Ha sido uno de los momentos más importantes para mi marca y mi carrera”, nos contó Osorio, que pocas veces viene al país y que esta vez lo hizo invitado por la Cámara de Comercio de Bogotá para participar en los conversatorios del Bogotá Fashion Week.



El día de la boda no fue la única vez que la duquesa usó los diseños de Osorio. Ya lo hacía antes de pertenecer a la realeza y lo sigue haciendo ahora. Se conocen. De hecho, por momentos él habla de Meghan y rápidamente corrige, “la duquesa”. “No puedo comentar mucho al respecto”, dice, siguiendo el protocolo.



Esta es una pequeña muestra del universo de clientas que tiene Osorio, quien ya lleva unos años navegando en las grandes ligas del mundo del calzado de lujo, avalado por las revistas de moda y por estrellas como Jennifer Lawrence, Emma Watson, Olivia Palermo, Gigi Hadid, Kendall Jenner y Rihanna.

Esta sandalia gruesa en el tobillo es ya un clásico de la marca. Foto: Cortesía Aquazzura

El cuento de ‘La Cenicienta’ y la magia de un par de zapatos no pierden vigencia, ¿no le parece?



Absolutamente sí, pienso que un buen par de zapatos te pueden llevar muy lejos.



¿Qué tienen los zapatos que pueden convertir a una ‘Cenicienta’ en una súper mujer?

​

Un par de zapatos te pone en un pedestal. Te cambia la forma como caminas, tu porte, te hace poderosa. Hace poco tuve una experiencia muy bonita en mi tienda en Londres. Conocí a una clienta que me decía ‘estoy aquí porque me acabo de divorciar y me quiero comprar un par de zapatos; me quiero sentir mejor, esto me hace sentir fuerte’. Los zapatos te dan poder y te dan felicidad.



¿Y es cierto ese carácter fetiche de los tacones?

​

Pero no es solo fetiche; recuerda que el tacón fue creado para los hombres, era un símbolo de poder. Yo vendo zapatos de todas las alturas, no solo tacones, y he vendido muchas bailarinas, así que no represento solo a los tacones. Lo cierto es que un tacón, como dije, cambia el porte de una mujer, como camina, como se mueve. Me encanta que Marilyn Monroe sabía el poder de un tacón alto y le quitaba el topito de uno de los dos tacones y eso le daba el 'swing' al caminar que enloquecía a los hombres.

Barranquilla es alegría, el espíritu latino que se ve en mis diseños; y Florencia es el gusto italiano, la artesanía italiana, la sofisticación italiana FACEBOOK

TWITTER

Osorio nació en Cartagena (1986), se crió en Barranquilla y Miami, estudió en Londres, encontró su lugar en Florencia (Italia), y aunque ahora vive en Mónaco, está por volver a Londres. Va y viene. Viaja casi nueve meses al año. No para. Lo hace por trabajo y lo hace por placer.



En Barranquilla mostró pronto su gusto por la moda. “Estando en el colegio nos gustaba ver revistas y hablábamos de ropa, y a sus amigas nos asesoraba en qué ponernos para las fiestas y eventos”, comenta Loren Baracke, quien lo conoce desde pequeño.



La familia esperaba que fuera médico o abogado o ingeniero. “Pero él muy pronto supo lo que le gusta”, agrega Baracke. Por eso, a los 15 años se fue a Londres a hacer un curso de moda en la prestigiosa Saint Martins.



Al volver, con su portafolio bajo el brazo, hizo unas pasantías con la diseñadora Francesca Miranda. “Ella me dio la oportunidad, pero a la semana de estar ahí me di cuenta de que lo que me interesaba eran los accesorios”, cuenta Osorio.

Sandalias con flecos, que están muy presentes en la colección primavera verano 2019. Foto: Cortesía Aquazzura

¿Cómo se definió por los zapatos?

​

No son solo los zapatos, me gusta la marroquinería; quiero hacer gafas, perfumes, hasta un hotel me encantaría. Todo alrededor de un estilo de vida, pero no ropa. Los zapatos tienen el encanto de que pueden cambiar un 'look'. Puedes tener un vestido de Zara o de H&M, y con un par de zapatos espectaculares o un buen accesorio puedes hacer un 'look' maravilloso o cambiarlo completamente.



Trabajó con Ferragamo y fue director creativo del departamento de calzado de Cavalli (con solo 23 años) ¿Qué aprendió y qué utiliza hoy día de esa experiencia?

​

Obviamente las técnicas de artesanía y la manera en que usaban el cuero. Y los contactos: las mejores fábricas, los mejores técnicos, las mejores personas de la industria. Al abrir mi marca tenía todos esos datos.



Usted habla de hacer zapatos tan cómodos que una mujer pueda bailar toda la noche ¿Cómo se combina esto con el diseño?

​

Yo estudié y trabajo con un grupo de técnicos italianos que llevan más de 40 años estudiando la estructura del pie para crear las hormas de los zapatos. Generalmente, los grados de inclinación por la altura del tacón hacen que el peso del cuerpo se vaya hacia la parte de adelante del pie cuando caminas. Nosotros construimos zapatos para que el peso se distribuya en todo el pie, desde la punta, pasando por el arco hasta el talón, no solo en un punto.



También buscamos que todos los materiales sean livianos y suaves. Todo mi proceso creativo parte de la comodidad. Claro, el diseño cambia cuando hacemos el prototipo y la prueba con modelo. Si no se siente bien, no sirve.



¿Y cómo es ese proceso creativo?

​

Cargo un notebook, aunque ya me he acostumbrado a diseñar en servilletas. Al inicio lo hago con lápiz y luego con color.



¿Se conectan de alguna forma Barranquilla y Florencia en ese proceso creativo?



Pues Barranquilla es alegría, el espíritu latino que se ve en mis diseños; y Florencia es el gusto italiano, la artesanía italiana, la sofisticación italiana.



¿Ha pensado hacer zapatos para hombre?

​

Claro, está en los planes para el próximo año y medio.



La piña dorada es su logo, su amuleto de la suerte, ¿por qué?

​

Leí que las piñas oro atraían la buena fortuna. Me parece buenísimo tener esa simbología en el pie. En la reflexología, la energía del cuerpo pasa por el pie; qué bueno tener un amuleto de la buena suerte todos los días ahí. Por eso lo pongo en la suela de los zapatos.



NATALIA DÍAZ BROCHET

Editora Vida

En Twitter: @ndiazbrochet