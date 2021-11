‘Vivir entre la disciplina del japonés y la alegría del latino sería ideal’

Yokoi Kenji está lejos de sentirse una celebridad, pese a que así lo veamos en Colombia –país en donde nació y en el que vive– y en una decena de naciones más a las que ha sido invitado a hablar con desparpajo sobre lo divino y lo no tanto y del intrincado universo de los seres humanos.



A él lo escuchan jóvenes desencajados en un presente que viaja a millón y en un futuro incierto; padres asustados con la crianza de sus hijos; empresarios que quieren hacer de sus empleados seres más comprometidos con su trabajo, y mujeres con su autoestima golpeada y que quieren volver a encontrarse con ellas mismas.



Este colombo-japonés (que sobrepasa las más de veinte millones de vistas con sus conferencias en las redes sociales) llegó a nuestra cita impecable en su vestir, con sus 43 años, con una mente prodigiosa que pareciera sobrepasar esta vida y la otra. Kenji esconde detrás de su mirada tímida y su delgada y pequeña figura un potente disco duro con valiosa información sobre los seres humanos y sus misteriosos comportamientos.



En segundos nos demuestra por qué es un influyente conferencista. Toma el micrófono y esa figura menuda se va perdiendo para dar paso a un David posmodernista, enfrentado a los más grandes Goliats del mundo digital. De su boca salen ráfagas de frases que impactan una y otra vez en la mente de su auditorio. Un grupo de jóvenes filman con sus cámaras lo que ellos mismos definen más tarde como “apartes de sus propias vidas”.



Kenji no se siente muy cómodo cuando lo llaman motivador o coach. Se define como un “trabajador social que convive con días grises y muy oscuros, como cualquier ser humano, mientras que las redes sociales muestran mucha belleza, en medio de la tristeza y el dolor, que son realidades habituales en todos los países y en todas las razas”.

Yokoi Kenji Díaz, conferencista y trabajador social, autor de ‘Relatos de inspiración y liderazgo’. Foto: Particular



¿Cuál es su idea de vivir bien?

Ese es un eterno pleito. Desde antiguas épocas de filósofos se habla de que la vida es buena o mala. Pero todo extremo hace daño. El equilibrio es el secreto. Yo lo entendí con las culturas japonesa y colombiana. En Japón me dijeron: tiene que ser disciplinado, pero allá se suicidan. Entonces, pensé: ¿Es mejor ser como el latino, improvisador, carismático, tropical? Pero acá no pensamos con la misma intensidad en el suicidio, pero sí nos pueden matar con mayor facilidad. Ni lo uno ni lo otro. El ideal debería ser lograr el equilibrio entre la disciplina del japonés y la alegría del latino.



Esta pandemia nos encerró con nuestras familias y nuestros hijos, pero sobre todo con nosotros mismos. Y nos demostró que es más difícil soportarse a uno mismo con sus patologías y comportamientos.

Basado en su experiencia, ¿cuál es su diagnóstico de la salud mental de los colombianos?



El algoritmo de las redes sociales es el reflejo de lo que somos; nos fascina decir que estamos bien, publicar las fotos con días de sol, no nos gusta hablar de nuestras depresiones. Cuando una persona se quiebra una pierna, en un ambiente laboral nadie le dice: ‘Venga le doy un abrazo’. No, de inmediato lo mandan al doctor. Lo que pasa con esa fractura también puede pasar con el cerebro, pero en ese caso seguimos sin ir a un especialista. Por eso nuestras relaciones se deterioran, y perdemos hogares, amigos...



Aceptar nuestras patologías, normalizar el hecho de que las tenemos, es aceptar que somos seres humanos y nos enfermamos. Esta pandemia nos encerró con nuestras familias y nuestros hijos, pero sobre todo con nosotros mismos. Y nos demostró que es más difícil soportarse a uno mismo con sus patologías y comportamientos.

En ese escenario, padecemos patologías que deben ser tratadas. Pero venimos de épocas en donde reinaba la ignorancia en asuntos de salud mental. Nuestros padres fueron menos ignorantes con nosotros, y nosotros con nuestros hijos. Por supuesto que hemos ido mejorando, pero nos falta aprender más.



Su labor como conferencista ha hecho que con sus frases impacten una y otra vez en la mente de su auditorio. Foto: Particular

Hoy hay muchos jóvenes estigmatizados como ninis: ni trabajan ni estudian...



Estos jóvenes que no quieren estudiar y no quieren trabajar son nuestros hijos. Lo que hay que mirar es qué vieron en nosotros. Algo vieron para perder la motivación. Lo que debería preocuparnos es por qué ellos son así, pues fuimos nosotros los que los formamos.



Más dañino y peyorativo es que les llamen generación de cristal. Ellos no son de cristal. Ellos no tienen los traumas de muchas otras generaciones que fueron criadas a los golpes.



¿Cómo se puede dar la vuelta a ese ‘no querer hacer’ que viven muchos jóvenes hoy?



Hay muchas soluciones y formas de apoyo. Por ejemplo, mi hijo, que está viviendo afuera, me llama y me escribe y sé que está viviendo momentos de soledad intensa, con seguridad ha llorado... Todo lo que no entiende ni vivió en casa lo está viviendo ahora. Pero acá le dimos seguridad y le dijimos: “Con buenas o malas calificaciones lo amamos, usted es la prioridad. La escuela, la universidad no es más importante: yo quiero que usted quiera ir a la universidad”.

Usted ha vivido en riqueza y en pobreza. ¿Qué aprendió de esos mundos?



Hay una riqueza dentro de la pobreza que el rico no puede comprar con su dinero. Se puede ser pobre y arrogante y se puede ser rico y humilde. Finalmente, se logran muchas lecciones. Una de las que más me gusta es resignificar la humanidad. Ella es nuestra nacionalidad más fuerte.



¿Qué valores no debemos dejar ir en estos tiempos?



Diría que la empatía, la tolerancia. La pandemia nos une de alguna manera. Al encerrarnos nos dimos cuenta de que no nos entendemos, no pensamos igual. Es importante aceptar que somos diferentes, esperar el tiempo del otro.



