Aura Amparo Caro, emprendedora bogotana de 54 años y afiliada a la Corporación Mundial de la Mujer, creó su propio emprendimiento de maletines, puso sus esfuerzos, recursos y energías en esta iniciativa, y quebró porque no contaba ni con suficientes recursos económicos, ni conocimientos de finanzas para mantenerse a flote.



Su historia refleja la realidad de muchas mujeres que deciden emprender en un país donde la tasa de desempleo sigue siendo desproporcionalmente alta para las mujeres: en enero de 2022 se ubicó en 19,4 %, una diferencia de 8,2 puntos porcentuales en comparación con los hombres, que están en 11,2 %, según estadísticas del Dane.



Aura Amparo Caro, emprendedora bogotana de 54 años y afiliada a la Corporación Mundial de la Mujer. Foto: Particular

Pero emprender plantea obstáculos y barreras que, como las cifras de desempleo, también afectan más a las mujeres que a los hombres, como lo revela los resultados de la encuesta ‘Mujeres Empoderadas’, que Avon y la Fundación Avon para la Mujer presnta en el Día Internacional de la Mujer, y que analizó cómo es el panorama para 1.500 mujeres, emprendedoras y no emprendedoras en América Latina: el 62 % de las encuestadas tienen su propio emprendimiento o trabajan por cuenta propia, y de ellas, la mitad crearon estas iniciativas durante la pandemia. Además 1 de cada 3 mujeres encuestadas son el sostén de su familia.

Esto último trae sus consecuencias, asegura Caro: “Siempre se ve latente esa discriminación. La mujer emprendedora, además de todo, tiene que pensar en que debe sacar adelante a su familia, y cuidar de su familia al mismo tiempo”, agrega.

Mercedes Campuzano, diseñadora Foto: Particular

La diseñadora Mercedes Campuzano, una mujer que hoy por hoy se ha convertido en un caso de éxito de emprendimiento, concuerda en que las mujeres están vinculadas a roles de género y estereotipos que afectan sus oportunidades no solo para emprender, sino para ocupar cargos de liderazgo o convertirse en inspiración para otras personas desde sus áreas de trabajo, y esto se debe, en gran parte, a la baja participación de ellas en cargos de poder.



“Lamentablemente estamos en un país donde aún no ha habido muchas mujeres que hayan logrado estar en roles destacados -dice Campuzano-. Nuestra mayoría de niñas hoy en día no admiran a mujeres empresarias, políticas, deportistas, científicas o artistas ni a las grandes pensadoras”. Y agrega que esto se debe a que, culturalmente, existen unos estándares de carrera que son específicos para mujeres y otros para hombres, y que estos roles terminan por llevar a las mujeres a creer que no son ‘capaces’ de ejercer su liderazgo, o en este caso, emprender de forma exitosa.

Encuesta Fundación Avon Foto: Encuesta Fundación Avon

La carga de los roles y estereotipos de género se ve directamente relacionada con la forma en la que las mujeres que emprenden son vistas a nivel profesional. Según la encuesta de Avon, el 43 % de las colombianas expresaron que el principal prejuicio que enfrentan en el mundo laboral es ser consideradas “demasiado emocionales”. Además, el 31 % dice enfrentarse al prejuicio de que usaron el sexo para ascender, y el 23 % fueron consideradas débiles.



Además, a nivel regional, 4 de cada 10 mujeres consideran que los hombres tienen más oportunidades para equivocarse sin pagar un precio por ello, y en Colombia específicamente, al 31 % de las mujeres cometer errores y equivocarse les afecta directamente su confianza.



Estos errores, para Aura Amparo Caro, vienen en gran parte de la falta de capacitación, uno de los principales obstáculos a los que, para ella, deben enfrentarse las mujeres: “Lo más difícil cuando comienzas a emprender es no tener el conocimiento de cómo funciona todo. Pasé de ser empleada a convertirme en gerente con todo lo que eso implica: a un emprendedor le toca hacer de todo y no sabemos a dónde acudir, no hay quién le ayudé a uno educarse”.

Esto es relevante cuando se tiene en cuenta que según la más reciente encuesta Ipsos, Colombia ocupó el primer puesto de 28 países en tener a más personas con espíritu emprendedor, una situación que se incrementó tanto por la pandemia como por el aumento del desempleo, pero cuando las personas no saben cómo manejar el dinero, cómo conseguir recursos financieros y, como Aura Amparo, no tienen conocimientos para administrar, emprender se convierte en un desafío complicado.

Claudia López ha logrado encontrar nuevas alternativas para transformar sus productos y convertir sus sueños en una realidad Foto: Particular

“Si estamos solitas, es difícil”, menciona Claudia López, cucuteña que transforma la madera de forma sostenible a través de la carpintería, y que, gracias al apoyo de programas de la Corporación Mundial de la Mujer, ha logrado encontrar nuevas alternativas para transformar sus productos y convertir sus sueños en una realidad, “pero si tiene uno las personas idóneas, sale adelante. Es difícil, pero no imposible”, concluye.



Sin embargo, las mujeres tienen un reto adicional: luchar con las preconcepciones sobre su rol en el cuidado del hogar, así como encontrar un balance entre su trabajo y su familia. Según la encuesta de Avon, para el 61 % de las colombianas el éxito de un emprendimiento está en lograr ese balance entre la vida laboral y la vida personal.

Pero para Mercedes, esto no es fácil en la práctica: “Muchas mujeres tenemos dos grandes roles: el de dirigir una empresa y ser el pilar de la familia. En este país, y con algunas concepciones machistas aún naturalizadas, nos educaban para ser amas de casa, y algunas quizás tuvimos el sueño de convertirnos en grandes profesionales, pero nadie nunca te habla de cómo ser una buena empresaria, y serlo requiere de una gran cantidad de características en las cuales nunca fuimos formadas las mujeres ni en el colegio, ni en la universidad, ni en nuestras casas”.

Los avances

No obstante, el panorama no es del todo desalentador. En febrero de 2021, Innpulsa lanzó el Fondo Mujer Emprende, para fomentar el emprendimiento, principalmente de aquellas que se vieron más afectadas por la pandemia, a través de la canalización de recursos para el apoyo al emprendimiento.



Asimismo, el informe de Mujeres Emprendedoras de 2020, publicado por Mastercard, ubicó a Colombia como el mejor país para mujeres emprendedoras de la región, y en el puesto número 14 a nivel global, con un puntaje de 66,3 sobre 100.



Además, las emprendedoras quieren aprender, conocer y superar los obstáculos: la encuesta de Avon reveló que 9 de cada 10 mujeres considera que los errores son una fuente de aprendizaje, y tienen una perspectiva positiva al respecto. Asimismo, debido a los altos números de mujeres emprendedoras, se puede evidenciar que progresivamente han ido adquiriendo un rol mucho más importante cuando se trata de emprendimiento.

“Queremos seguir trabajando por enaltecer y reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad, en busca de la igualdad de género, contribuyendo a poner fin a la violencia e injusticia social contra ellas”, dice María Adelaida Saldarriaga, gerente general de Avon Clúster Andino, y una colombiana que ejemplifica la importancia de conocer la experiencia y los casos de éxito de mujeres en cargos de poder.

Internet y emprendimiento

Entre los hallazgos importantes, la encuesta de Avon identificó que el 89 por ciento de las mujeres en Colombia venden sus productos a través de redes sociales y plataformas web, lo que demuestra que las nuevas herramientas tecnológicas se han convertido en aliados fundamentales para que cada vez más personas decidan emprender.



Pero según Claudia López, el desafío es darse a conocer: “En Colombia falta mucho contar con espacios donde muestren lo que las mujeres estamos haciendo con nuestros emprendimientos, darnos a conocer es un desafío muy grande en el que necesitamos apoyo”.



No obstante, su mensaje a las mujeres emprendedoras es claro: seguir emprendiendo. “Quiero dejarle el legado a mis hijos de que todo se puede hacer, y a las mujeres les digo que no les dé miedo, que todo se puede lograr. No detenerse, podemos vencer cualquier obstáculo”, concluye.



* Con información de Fundación Avon para las Mujeres

Ficha técnica, Encuesta Fundación Avon Foto: Particular

