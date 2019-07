Cartagena, sede del primer Women Economic Forum de Latinoamérica

Cartagena será la sede, desde el próximo 1 de agosto y hasta el 3 de agosto, del Women Economic Forum, el primero que se hace en Latinoamérica de su tipo.

“Estamos muy orgullosas de que Colombia sea la sede del I Women Economic Forum Latinoamérica. Tenemos una oportunidad única de discutir cómo promover un ecosistema inclusivo y transformador frente al desarrollo económico de la mujer y el impacto que este genere en todos los países del mundo, donde es preciso aplicar el enfoque de género para construir una sociedad más inclusiva, segura y sostenible para todos”, resaltó Nadia Fernanda Sánchez, presidenta de She Is Foundation, la entidad que está detrás de la organización del evento.



La cumbre mundial, a la que se espera que asistan al menos 800 personas, busca generar un ecosistema de inclusión enfocado en la economía de la mujer y su papel determinante en el crecimiento y desarrollo del país.



Por eso, durante el foro se conocerán experiencias de mujeres líderes de países de 12 países como Ecuador, Perú, Argentina y Costa Rica, en sectores como el de educación, infraestructura, economías disruptivas, tecnología y moda. Asimismo, se abordarán temáticas claves como la mujer indígena y rural en el desarrollo de los territorios; el sector privado y su impulso en la creación de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; y la importancia de los nuevos referentes femeninos en la política y el desarrollo digital.

Según explicaron los organizadores, el foro reúne a más de 105 speakers, en los que se encuentran nombres de destacados líderes, empresarios, funcionarios gubernamentales y expertos en negocios, economía, empoderamiento femenino y emprendimiento e impacto social. Entre esos nombres está el de Rigoberta Menchú, del Premio Nobel de Paz, y el de Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta de Colombia, quien será la encargada de abrir el evento.



El evento es posible gracias a She Is Foundation, organización latinoamericana que trabaja por las mujeres de la región con modelos de empoderamiento económico; el apoyo de la organización All Ladies League y el aval de la Embajada de la India en Colombia, en alianza con Wat Partners.



