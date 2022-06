El pilates es una práctica que surgió a principios del siglo XX. El alemán Joseph Hubertus Pilates ideó esta disciplina basándose en otras especialidades como el yoga o la gimnasia, fusionando en la sesión la fuerza muscular con la respiración y la relajación corporal y mental.



¿En qué consiste el pilates? Es una disciplina que se basa en el desarrollo de los músculos internos, que ayuda a mantener el equilibrio corporal y da firmeza y fortalece la columna vertebral.



Rutina de pilates para Carrusel Foto: Juan Manuel Vargas



Por eso mismo, el pilates es un método que suele utilizarse para rehabilitación, curar el dolor de espalda o corregir la posición corporal. Además, su práctica cuando no se tienen molestias cervicales o lumbares ayuda a prevenir malas posturas y las consecuencias que puedan tener para la espalda.



El pilates se puede hacer con máquinas, en el suelo y con o sin accesorios. La práctica más habitual es ir a una clase grupal en la que un monitor establezca unos ejercicios. También existen otras individuales personalizadas para aquellas personas que necesitan ejercicios más específicos.

Aunque lo ideal es realizar esta actividad con un monitor, estos son algunos ejercicios básicos que ayudan a tonificar y flexibilizar el cuerpo con bajo riesgo. Foto: iStock

La clave del éxito

Actualmente podemos afirmar que el pilates es tendencia en el fitness. Al preguntarle por el secreto del éxito de este sistema de entrenamiento, Ainara Martínez, directora de la escuela Energía Pilates en Sevilla (España), afirma: “Nos hemos dado cuenta de que es un método que funciona, muy completo, y los médicos lo han empezado a practicar y recomendar a todo el mundo”.



La experta asegura que no hay un sector de la población para el que esté especialmente indicado. Para aquellos que se inician en este método, el boca a boca juega un papel fundamental.



Desde su experiencia profesional, Martínez explica que a las clases de pilates acude gente con perfiles variados, desde deportistas de élite hasta personas con patologías importantes, “cada uno en su nivel y con sus modificaciones pertinentes”.

El pilates tiene una vertiente de prevención. Por ello, entre los destinatarios de este método se encuentran desde personas sanas que quieren seguir en forma hasta otras con hernias, esclerosis múltiple en grados avanzados, en sillas de ruedas, con accidentes medulares o distrofias musculares. “Trabajamos con un centro médico, y ellos nos guían y envían a la gente”, sostiene.

Modalidades de pilates

El pilates en estudio como entrenamiento personal es idóneo cuando la persona tiene un problema de movilidad grave. Foto:

Aunque su finalidad es la misma, el pilates se puede practicar en suelo o con máquinas. La principal diferencia es que en suelo “es mucho más barato y exigente porque no hay ningún resorte o guía que te ayude, mientras que con máquinas tiene más amplitud de niveles”, matiza.



El pilates en estudio como entrenamiento personal es idóneo cuando la persona tiene un problema de movilidad grave, porque “la máquina la asiste para hacerlo”, indica Martínez.



Y añade: “Así, quien carezca de movilidad en una extremidad no pierde el rango articular y sigue moviéndose aunque no tenga fuerza”.

Beneficios del pilates



1. Mejora y corrige la postura corporal



Los ejercicios que se ejecutan durante una sesión de pilates contribuyen a la higiene postural. Con ello se mejora la posición del abdomen, del pecho y de los hombros. De esta forma se consigue una postura correcta al estar de pie, caminando o sentado. Así se ayuda a evitar los dolores de espalda que acarrea el mantener posturas corporales incorrectas.





2. Ayuda a ganar flexibilidad



Gran parte de los ejercicios de pilates se basan en el movimiento y estiramiento del cuerpo, lo que permite el alargamiento de los músculos. Por tanto, esto provoca ir ganando, poco a poco, flexibilidad corporal.

Push-ups a plancha lateral // Vestuario: Nike Foto: Juan Manuel Vargas



3. Mejora la respiración



Los ejercicios en pilates se complementan con la respiración para ayudar a relajar el cuerpo y facilitar el movimiento. Como consecuencia de esta práctica, las personas que hacen pilates controlan mejor su respiración durante su día a día.



4. Gana movimiento



El pilates es una de las modalidades más recomendadas para las personas con problemas en las articulaciones o que pasan demasiado tiempo sentadas. Durante las clases de pilates se mejora la movilidad de las articulaciones, lo que hace que con el tiempo se gane movimiento en ellas y se pierda rigidez.



5. Indicado para lesiones de rodilla



Según un artículo de la Universidad Nacional de La Plata, el pilates es un método para la recuperación de lesiones de rodilla, como roturas de menisco o de ligamentos cruzados. El proceso debe pasar por varias fases, siendo lo primero eliminar el dolor y comenzar a darle movimiento a la articulación. Después se debe fortalecer la rodilla para que vuelva a tener un movimiento fluido hasta que permita realizar actividades o ejercicios .





6. Método complementario



Aunque existen personas que solo practican pilates, otras muchas lo utilizan como complemento a otras actividades como el running, la natación o el gimnasio. Tras hacer la sesión de deporte habitual, hacer pilates ayuda a relajar los músculos, estirar y despejar la mente.

Efesalud

