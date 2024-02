El método de adiós siliconas que pocos conocen para mantener el cabello sano

En la búsqueda constante de soluciones para mantener un cabello sano y hermoso, surge un método revolucionario que pocos conocen, pero que está ganando cada vez más seguidores: el método Curly Girl, desarrollado por la famosa estilista Lorraine Massey. Este enfoque no solo promueve la salud del cabello, sino que también celebra y potencia la belleza natural de los rizos, transformando la relación que muchas personas tienen con su cabello.

Las siliconas, ingredientes comunes en muchos productos para el cabello, han sido cuestionadas por su capacidad para acumularse en el cabello, dificultando su respiración natural y provocando efectos no deseados a largo plazo. Aquí, se explorará cómo este método puede beneficiar a aquellos con cabello curly.

¿Qué son las siliconas y por qué deben ser evitadas?



La experta en cabello, Lorraine, explica que las siliconas son compuestos utilizados en productos para el cabello debido a su capacidad para proporcionar suavidad y brillo. Sin embargo, estas sustancias no son solubles en agua y pueden acumularse en el cabello, creando una barrera que impide la entrada de humedad y nutrientes esenciales.



A largo plazo, esto puede dejar el cabello opaco, sin vida y propenso a la rotura. Ella, por su parte, hizo un estudio acerca del método Curly Girl en el libro publicado como Curly Girl: The Handbook de 2011, en donde busca que el cabello sea cuidado de forma natural para así lograr potenciar la identidad de una misma, abrazando los bucles como son y no tratando de ocultarlos.

El pelo rizado tiene su estudio realizado por Lorraine Massey. Foto: iStock

¿Qué es el método Curly Girl?



El método "Curly Girl", creado por Lorraine Massey, es una filosofía de cuidado del cabello diseñada específicamente para personas con cabello curly. Se basa en eliminar ciertos ingredientes dañinos de los productos para el cabello, como sulfatos y siliconas, y en lugar de ello, aboga por el uso de productos naturales y técnicas de cuidado que respeten la estructura y la salud natural del cabello rizado.

Beneficios del método "Curly Girl"

Hidratación y definición: al eliminar los sulfatos y siliconas agresivos, el cabello curly puede retener mejor la humedad, lo que resulta en rizos más definidos, suaves y flexibles. Reducción del frizz: al permitir que el cabello respire y mantenga su equilibrio natural de humedad, el método puede reducir significativamente el frizz, dejando los rizos más manejables y saludables.​ Promueve la salud a largo plazo: al optar por productos más suaves y naturales, se puede promover la salud general del cabello a largo plazo, reduciendo la probabilidad de daños y roturas.

¿Cómo adoptar el método "Curly Girl"?



Para comenzar con el método Curly Girl, la estilista recomienda de que usted siga algunos simples pasos:

Eliminar productos con sulfatos y siliconas: Revise las etiquetas de sus productos para el cabello y deseche aquellos que contengan sulfatos y siliconas. Optar por productos naturales: Busque productos específicamente diseñados para el cabello curly que estén libres de ingredientes agresivos. Prefiera aquellos que contengan ingredientes naturales como aceites vegetales, extractos de plantas y mantecas naturales. Experimentar con técnicas de cuidado: Aprenda técnicas de cuidado específicas para el cabello curly, como el co-lavado (lavado con acondicionador), la técnica de "plopping" o "scrunching", que ayudan a mantener la forma y la definición de los rizos.

Adoptar el método "Curly Girl" no solo se trata de cuidar el cabello, sino también de celebrar la belleza natural. Es un viaje de amor propio y aceptación, donde cada rizo es único y hermoso a su manera.