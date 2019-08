‘El genio de la botella’, para aquellos que buscan su mejor versión

“Ya eres genio, y si de algo estoy completamente segura, es que no encontrarás tu potencial dentro de ninguna botella. ¿Qué esperas para salir de ella? ¿Te sientes atrapado o estás libre y conectado con lo que, en esencia, eres y quieres?”



Con estas cinco líneas inicia el primer capítulo del libro El genio de la botella de Pilar Ortiz, una oradora y couch.



Pero, ¿de qué se trata exactamente el concepto de la botella? Ortiz explica que pueden ser varias cosas. “No siempre es mala. Puede ser la zona de confort, pero también puede referirse a una circunstancia, a un mal jefe, una relación tóxica, miedo o pánico”.

Acompañado de actividades como “escribe tres ideas, deseos y/o proyectos en los que quieras enfocar más energía positiva y productiva”, el libro pretende que cada uno “descubra el genio encerrado”.



Sobre cómo surgió este libro, la autora cuenta que tenía “una carrera en medios de comunicación. Trabajé toda la vida en televisión, fui directora de Univisión en Tampa (Florida)... Y en ese momento rompieron mi botella de lujo. Estaba trabajando y un día me dijeron ‘vamos a cerrar las noticias, hasta aquí tienes trabajo’. En un primer momento creía que necesitaba un canal de TV, pero pronto me di cuenta que la que necesitaba estar bien era yo, el genio, sin la botella, que era Univisión. Desde ahí me reinventé y pasaron diez años para lograr mi emprendimiento”.



Ortiz pasó de ser periodista en los sets de estudio a dar conferencias y a grabar podcasts en inglés. Y aunque en ellos da consejos sobre cómo expresarse, tener seguridad y apuntarle a que todo salga bien, a veces las cosas no son como se planean. “Cuando te preparas y expresas tu mensaje con claridad, sales con seguridad y autoestima. Lo demás ya no depende de ti. No es personal”, dice Ortiz.



Aunque esto no es un manual, hay seis consejos importantes que podrían resumir la idea principal del libro: conózcase a sí mismo, no ignore el miedo, identifíquelo y reconózcalo, actúe a pesar del miedo, crea en usted, celebre cuando logre algo, pues muchas veces esos triunfos pasan desapercibidos, y agradezca.



El libro, de Editorial Planeta y que se encuentra disponible en varias librerías del país, no está dirigido únicamente a líderes o a personas que manejan escenarios públicos. La autora dice que “les sirve a mamás o a jóvenes que están perdidos o que creen que las redes sociales lo son todo. Yo digo: como eres hoy, eres perfecto. Si eres introvertido no te compares con el extrovertido. Vas a empezar a expresarte. Empieza donde estás”.



